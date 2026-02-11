یکساں سول کوڈ آئینی روح کو مضبوط کرے گا: مختار عباس نقوی
سابق وزیر نے کہاکہ ہندوستان میں سیکولرازم اکثریتی طبقے کے اس عزم کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد شمولیت، بقائے باہمی اور برداشت پر ہے۔
Published : February 11, 2026 at 4:19 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بھارت کے آئین کی بنیادی روح اور ہمہ گیر فکر کو مزید مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس آئینی اصلاح کو فرقہ وارانہ عینک سے دیکھنا یا اسے “کمیونل لنچنگ” کا نشانہ بنانا نہ ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی کسی مذہب کے۔
نقوی بدھ کے روز دہلی کے گارگی کالج میں لوک سبھا سکریٹریٹ کے انسٹی ٹیوٹ آف کانسٹی ٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری اسٹڈیز (آئی سی پی ایس) کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام “آئینی اقدار اور بنیادی فرائض” سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی طاقت کو “بدنیتی پر مبنی سازشوں” سے محفوظ رکھنا ہم سب کا آئینی فریضہ ہے۔
سابق وزیر اقلیتی امور نے کہا کہ ہندوستان میں سیکولرازم اکثریتی طبقے کے اس عزم کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد شمولیت، بقائے باہمی اور برداشت پر ہے۔ انہوں نے تقسیم ہند کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جہاں ایک طرف پاکستان نے خود کو اسلامی ریاست قرار دیا، وہیں ہندوستان کی ہندو اکثریت نے سیکولر راستہ اختیار کیا، جو آئین کی ہمہ جہت اور وحدت میں کثرت کی فکر کی عکاسی کرتا ہے۔
نقوی نے کہا کہ آئینی حقوق اور فرائض کی مضبوطی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہندوستان میں اقتدار کا فیصلہ “بیلٹ” سے ہوتا ہے نہ کہ “بلٹ” سے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے آئینی جمہوریت کے میدان میں عالمی سطح پر ایک مثال قائم کی ہے اور جاگیردارانہ ذہنیت اور جمہوریت دشمن قوتوں کو شکست دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن کی سیاست کی جگہ “آئینی کارکردگی کی سیاست” نے لے لی ہے اور حکومت کی ترجیح شمولیتی ترقی ہے، نہ کہ مذہبی تقسیم۔