لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک پر گرما گرم بحث، امت شاہ کا اپوزیشن پر سخت ردعمل
امت شاہ نے کہا کہ لوک سبھا کے سربراہ یعنی اسپیکر پر سوال اٹھانا جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔
Published : March 11, 2026 at 6:27 PM IST
نئی دہلی : پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی گئی قرارداد پر بدھ کے روز زبردست بحث دیکھنے میں آئی۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی نیت اور دیانت پر سوال اٹھانا دراصل ملک کے جمہوری نظام پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔
ایوان میں خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ لوک سبھا ملک کی جمہوریت کی سب سے بڑی پنچایت ہے اور اس کے سربراہ یعنی اسپیکر پر سوال اٹھانا جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قواعد کے مطابق ایوان کا کام کاج چلتا ہے اور اگر کوئی رکن ان قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسپیکر کو مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب اپوزیشن میں تھی تب بھی کبھی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی۔ ان کے مطابق پارلیمنٹ کا ماحول باہمی اعتماد اور احترام پر قائم ہوتا ہے اور اسپیکر کو غیر جانبدار ادارہ سمجھا جانا چاہیے۔
VIDEO | Delhi: In the Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) speaks on the no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla.— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
He says, “If anyone gets up and speaks whatever they want, the Speaker will make them sit down. Issues are decided beforehand. I am… pic.twitter.com/g1jFYWgpX2
اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسپیکر پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن ارکان کو ایوان میں بولنے کا مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ آٹھ اپوزیشن ارکان کو پورے بجٹ اجلاس کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ بھی تنقید کا سبب بنا۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے اور اسپیکر ایوان کے تمام طبقات کا اعتماد برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ یہ قرارداد کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید کی جانب سے پیش کی گئی ہے جسے اپوزیشن کے سو سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔
امت شاہ نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سزا اور کارروائی اپوزیشن کے اپنے رویے کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں کاغذات پھاڑ کر اسپیکر کی طرف پھینکنا یا وزیر اعظم کی کرسی کا گھیراؤ کرنا پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب کے ارکان نے ان کی حمایت کی تھی۔
VIDEO | Delhi: “Sadan koi mela nahi hai. Parliament runs according to rules. Everyone speaks according to the rules. No one has the right to disobey Parliament’s rules and speak. To those who say this is happening because of the BJP, let me tell them that these rules were not… pic.twitter.com/viE3NE6Wo0— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
شاہ کے مطابق اسپیکر کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارلیمانی روایت کے مطابق اسپیکر کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کوئی میلہ نہیں ہے بلکہ یہاں کام قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قواعد کسی ایک حکومت نے نہیں بنائے بلکہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔
بدھ کے روز لوک سبھا کی کارروائی سوالیہ وقفہ سے شروع ہوئی جس کے بعد وزراء نے مختلف سرکاری دستاویزات ایوان میں پیش کیں۔ اس کے علاوہ پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں اور بعد میں اسپیکر کے خلاف قرارداد پر مزید بحث جاری رہی۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں جہاں عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ نے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے مبینہ غلط استعمال اور بدعنوانی کے مقدمات میں تاخیر کے مسئلے پر بحث کے لیے التوا تحریک پیش کی۔