لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک پر گرما گرم بحث، امت شاہ کا اپوزیشن پر سخت ردعمل

امت شاہ نے کہا کہ لوک سبھا کے سربراہ یعنی اسپیکر پر سوال اٹھانا جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 11, 2026 at 6:27 PM IST

نئی دہلی : پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی گئی قرارداد پر بدھ کے روز زبردست بحث دیکھنے میں آئی۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی نیت اور دیانت پر سوال اٹھانا دراصل ملک کے جمہوری نظام پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔

ایوان میں خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ لوک سبھا ملک کی جمہوریت کی سب سے بڑی پنچایت ہے اور اس کے سربراہ یعنی اسپیکر پر سوال اٹھانا جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قواعد کے مطابق ایوان کا کام کاج چلتا ہے اور اگر کوئی رکن ان قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسپیکر کو مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب اپوزیشن میں تھی تب بھی کبھی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی۔ ان کے مطابق پارلیمنٹ کا ماحول باہمی اعتماد اور احترام پر قائم ہوتا ہے اور اسپیکر کو غیر جانبدار ادارہ سمجھا جانا چاہیے۔

اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اسپیکر پر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن ارکان کو ایوان میں بولنے کا مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ آٹھ اپوزیشن ارکان کو پورے بجٹ اجلاس کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ بھی تنقید کا سبب بنا۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے اور اسپیکر ایوان کے تمام طبقات کا اعتماد برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ یہ قرارداد کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید کی جانب سے پیش کی گئی ہے جسے اپوزیشن کے سو سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے۔

امت شاہ نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سزا اور کارروائی اپوزیشن کے اپنے رویے کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں کاغذات پھاڑ کر اسپیکر کی طرف پھینکنا یا وزیر اعظم کی کرسی کا گھیراؤ کرنا پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب کے ارکان نے ان کی حمایت کی تھی۔

شاہ کے مطابق اسپیکر کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارلیمانی روایت کے مطابق اسپیکر کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کوئی میلہ نہیں ہے بلکہ یہاں کام قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قواعد کسی ایک حکومت نے نہیں بنائے بلکہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: جب بھی ہم بولنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے، لوک سبھا میں راہول گاندھی

بدھ کے روز لوک سبھا کی کارروائی سوالیہ وقفہ سے شروع ہوئی جس کے بعد وزراء نے مختلف سرکاری دستاویزات ایوان میں پیش کیں۔ اس کے علاوہ پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں اور بعد میں اسپیکر کے خلاف قرارداد پر مزید بحث جاری رہی۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں جہاں عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ نے مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے مبینہ غلط استعمال اور بدعنوانی کے مقدمات میں تاخیر کے مسئلے پر بحث کے لیے التوا تحریک پیش کی۔

