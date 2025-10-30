افغانستان کے ساتھ سرحدی کشیدگی پر بھارت نے پاکستان کو بنایا تنقید کا نشانہ
یہ تبصرہ ترکی میں ہونے والے حالیہ امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کے درمیان آیا ہے۔
نئی دہلی: بھارت نے جمعرات کو افغانستان کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے لئے پاکستان پر تنقید کی اور اسے "ناقابل قبول" قرار دیا۔ بھارت نے سرحد پار دہشت گردی پر پاکستان کو نشانہ بنایا۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں، وزارت خارجہ (ایم ای اے) کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ افغانستان کی خود محتیاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کےلئے بھارت پوری طرح پابند عہد ہے۔
جیسوال نے صحافیوں کو بتایا کہ "میں نے اپنی پچھلی بریفنگ میں جو کہا تھا اس کا اعادہ کرتا ہوں۔" جیسوال نے صحافیوں کو بتایا کہ "پاکستان، افغانستان کی جانب سے اپنے علاقوں پر خودمختاری کا استعمال کرنے سے ناراض ہے۔ وزارت خارجہ کا یہ تبصرہ اس ہفتے ترکی میں ہونے والے امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کے درمیان سامنے آیا ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ بدھ کے روز، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے افغان سرزمین کے اندر ممکنہ فوجی حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے، طالبان حکومت کو سخت انتباہ جاری کرنے کے بعد تناؤ مزید گہرا ہوگیا۔ پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آصف نے کہا کہ اگر پاکستانی سرزمین پر عسکریت پسندوں کا ایک اور حملہ ہوا تو ملک فوجی جواب دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔
بھارت نے ایک آزاد اور خودمختار افغانستان کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھی ہے اور خطے میں سرحد پار دہشت گردی پر بار بار تنقید کی ہے۔