عمر خالد کی ضمانت منظور نہ کرنے کے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست خارج کر دی گئی

Published : April 20, 2026 at 10:04 PM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کارکن عمر خالد کی فروری 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دہلی فسادات کے پیچھے سازش کے سلسلے میں خالد کے خلاف الزامات پر یقین کرنے کی معقول بنیادیں ہیں۔

جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے نظرثانی کی درخواست پر زبانی سماعت کرنے کی درخواست کو بھی خارج کر دیا۔ بینچ نے اپنے 16 اپریل کے حکم میں کہا نظرثانی کی درخواست اور اس سے منسلک دستاویزات پر غور کرنے کے بعد ہمیں 5 جنوری 2026 کے فیصلے پر نظرثانی کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد یا وجہ نہیں ملتی ہے۔

سپریم کورٹ کے قوانین کے مطابق نظرثانی کی درخواستوں پر عام طور پر وہی جج غور کرتے ہیں جنہوں نے اصل فیصلہ سنایا تھا۔ ان کا مقصد اصل فیصلے کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی واضح غلطی یا سنگین ناانصافی کا ازالہ کرنا ہے، اور یہ عمل عام طور پر زبانی دلائل کے بغیر چیمبروں میں منعقد کیا جاتا ہے۔

تاہم نظرثانی کے خواہاں فریق ججوں سے کھلی عدالت میں کیس کی سماعت کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔5 جنوری کو سپریم کورٹ نے شرجیل امام اور خالد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ تاہم، اس نے کیس میں پانچ دیگر ملزمان کو ضمانت دی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ تمام ملزمان کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں۔

فروری 2020 میں شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران شمال مشرقی دہلی میں فسادات پھوٹ پڑے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دہلی پولیس نے فسادات کی سازش کے سلسلے میں کل 18 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے 11 کو ضمانت مل چکی ہے۔

