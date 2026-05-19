عمر خالد کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد، چچا کے چہلم اور والدہ کی سرجری کے لیے مانگی تھی ضمانت
ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے عمر خالد کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کا حکم دیا۔
Published : May 19, 2026 at 6:34 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق 'بڑی سازش' کیس میں جے این یو کے سابق طالب علم رہنما عمر خالد کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے عمر خالد کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ خالد کی جانب سے عارضی رہائی کی جو وجوہات دی گئی ہیں وہ درست نہیں۔
عمر خالد نے اپنے چچا کی وفات کے بعد 2 جون کو چہلم اور اس کی سرجری سے پہلے اور بعد میں والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے 15 دن کی عبوری ضمانت مانگی تھی۔عدالت نے کہا کہ عمر خالد کو اس سے قبل بھی عبوری ضمانت مل چکی تھی اور اس دوران انہوں نے ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ہر بار عبوری ضمانت دی جائے۔
عدالت نے کہا کہ چچا کے چہلم میں شرکت ضروری نہیں۔ ان کو اپنے چاچا کی موت کے وقت عبوری ضمانت مانگنی چاہیے تھی۔ چاچا کی وفات کو کئی دن گزر جانے کے بعد عبوری ضمانت کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ عمر خالد کی والدہ کی سرجری پر عدالت نے کہا کہ ان کی اور بہنیں بھی ہیں جو ان کی والدہ کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ سرجری بھی عام نوعیت کی تھی۔ ایسے میں عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کردی جاتی ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 11 دسمبر 2025 کو عدالت نے عمر خالد کو خاندان میں شادی میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دی تھی۔ اس سے قبل 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے خالد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد 20 اپریل کو خالد کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کے حکم کو چیلنج کرنے والی نظرثانی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔
دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش کا الزام
عمر خالد کو 13 ستمبر 2020 کو دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے 2020 کے دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا، تب سے وہ حراست میں ہے۔ دہلی فسادات میں کم از کم 53 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔