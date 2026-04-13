عمر خالد نے سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد ہونے کے خلاف نظرثانی درخواست دائر کی، کھلی عدالت میں سماعت کی درخواست
Published : April 13, 2026 at 7:35 PM IST
نئی دہلی: طالب علم کارکن عمر خالد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں اس فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کی گئی ہے جس میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ عدالت نے ضمانت سے انکار کر دیا تھا، یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ 2020 کے دہلی فسادات کے پیچھے سازش سے متعلق ان کے خلاف الزامات پر یقین کرنے کی معقول بنیادیں موجود ہیں۔
عمر خالد کی نمائندگی کرنے والے وکیل کپل سبل نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کا ذکر کیا۔ سبل نے عدالت کو مطلع کیا کہ نظرثانی کی درخواست بدھ کو سماعت کے لیے درج کی گئی تھی اور اس معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ بنچ نے کہا کہ وہ اس درخواست پر غور کرے گا اور اگر ضروری ہوا تو کھلی عدالت میں کیس کی سماعت کرے گا۔
اس سے قبل 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ دونوں ملزمان ایک سال تک نئی ضمانت کی درخواست دائر نہیں کر سکتے۔
تاہم اسی کیس میں عدالت نے پانچ دیگر ملزمان (گلفشہ فاطمہ، میرا حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد) کی 12 شرائط کے ساتھ ضمانت منظور کی۔
سپریم کورٹ نے اپنے پہلے حکم میں یہ بھی کہا تھا کہ عمر خالد اور شرجیل امام محفوظ گواہوں کی گواہی مکمل ہونے یا 5 جنوری سے ایک سال گزر جانے کے بعد ہی دوبارہ ضمانت کی درخواست دے سکتے ہیں۔
سپریم کورٹ نے ملزمین اور دہلی پولیس کے دلائل سننے کے بعد 10 دسمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایک سال کے اندر گواہی مکمل نہ ہونے کی صورت میں ملزم نچلی عدالت میں دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ککڑڈوما عدالت نے اس سے قبل عمر خالد کو بہن کی شادی کے لیے 16 دسمبر سے 29 دسمبر تک عبوری ضمانت دی تھی۔