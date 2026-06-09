اجولا یوجنا پر بھی مہنگائی کا اثر، حکومت نے کم کر دیے سبسڈی والے سلنڈر، جانیں اب کتنے ملیں گے؟
مرکز کی مودی حکومت نے بھی اجولا یوجنا سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : June 9, 2026 at 9:28 AM IST
نئی دہلی: سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ اتوار کو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں بھی تقریباً 29 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اس سے عام لوگوں کو دھچکا لگا ہے۔ اس تناظر میں حکومت نے اجولا یوجنا سے فائدہ اٹھانے والوں پر مہنگائی کا بم بھی گرایا ہے۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق اس سرکاری اسکیم کے تحت دستیاب سبسڈی والے گیس سلنڈروں کی تعداد کم کردی گئی ہے۔ اس سلسلے میں، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے ایڈیشنل سکریٹری پروین مل خانوجا نے پیر کو بتایا کہ حکومت نے اجولا اسکیم کے مستفیدین کو فراہم کیے جانے والے سبسڈی والے ایل پی جی سلنڈروں کی تعداد کو سالانہ چار کر دیا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اوسط گھریلو استعمال کی سطح کے مطابق مدد فراہم کی جائے۔
اس سے پہلے سالانہ 12 سبسڈی والے ایل پی جی سلنڈر فراہم کیے جاتے تھے
پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے مطابق، پردھان منتری اجولا یوجنا (پی ایم یو وائی) کے مستفید ہونے والوں کے لیے سبسڈی والے ایل پی جی سلنڈروں کی تعداد نو تھی، لیکن اب اسے کم کر کے چار کر دیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے مئی 2016 میں یہ اسکیم شروع کی تھی جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غریب اور پسماندہ خاندانوں کو صاف ستھرا کھانا پکانے اور آلودگی کو کم کرنے میں کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابتدائی طور پر، اجولا اسکیم کے تحت فائدہ اٹھانے والوں کو سالانہ 12 سبسڈی والے ایل پی جی سلنڈر ملتے تھے، لیکن بعد میں اسے کم کر کے نو کر دیا گیا۔ اب اسے کم کرکے چار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
سبسڈی براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جاتی ہے
مودی حکومت اس اسکیم کے تحت سبسڈی بھی دیتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، مئی 2022 میں 14.2 کلوگرام گھریلو گیس سلنڈر پر ₹200 کی سبسڈی متعارف کرائی گئی تھی۔ بعد میں اسے 2023 میں بڑھا کر ₹300 فی سلنڈر کر دیا گیا۔ یہ سبسڈی براہ راست مستفید افراد کے کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔
اجولا یوجنا کے تحت سلنڈر کی قیمتیں
اتوار، 7 جون کو، سرکاری تیل کمپنیوں نے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد قومی راجدھانی میں 14.2 کلوگرام ایل پی جی سلنڈر کی نئی قیمت 942 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے مارچ میں بھی ₹60 کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ₹300 کی سبسڈی کی بنیاد پر، ہر استفادہ کنندہ کو تقریباً ₹642 ادا کرنا ہوں گے۔ دریں اثنا، محکمہ پٹرولیم کے اعداد و شمار کے مطابق، 2022 سے اب تک 52,000 کروڑ روپے سبسڈی کے طور پر تقسیم کیے جا چکے ہیں۔
سبسڈی کوٹہ میں یہ نئی کمی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کی گئی ہے۔ پچھلے تین مہینوں میں دو اضافے کے بعد دہلی میں 14.2 کلوگرام کے سلنڈر کی قیمت میں کل 89 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
اجولا یوجنا کے لیے اہلیت
یہ اسکیم صرف 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے دستیاب ہے۔ یہ گیس کنکشن صرف خواتین کے نام پر جاری کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، درخواست گزار کے گھر کے پاس گیس کنکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس اسکیم کے تحت، ہر استفادہ کنندہ کو 14.2 کلوگرام گھریلو گیس کا سلنڈر، ایک ریگولیٹر، ایک سیفٹی ہوز پائپ، دو برنر گیس کا چولہا، اور ایک کتابچہ ملتا ہے۔
درخواست کے عمل کے بارے میں جانیں۔
اس اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، آپ گیس ایجنسی یا آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا آدھار کارڈ، پتہ کا ثبوت، راشن کارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، اور KYC فارم جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔