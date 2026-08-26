سہراب الدین انکاؤنٹر کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا، بھائی نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا چیلنج
سہراب الدین انکاؤنٹر کیس میں ایک بار پھر قانونی لڑائی تیز ہوگئی، بھائی شاہنواز نے سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ راہل سنگھ راٹھور کی رپورٹ
Published : August 26, 2026 at 1:39 PM IST
اجین، مدھیہ پردیش: تقریباً دو دہائی پرانے سہراب الدین شیخ انکاؤنٹر کیس میں ایک بار پھر 23 اگست 2026 کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ اجین کے رہائشی اور سہراب الدین کے چھوٹے بھائی شاہنواز الدین نے ممبئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں سال 2005 کے اس معاملے میں 21 پولیس اہلکاروں سمیت کل 22 ملزمان کو بری کرنے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں ہائی کورٹ کے 7 مئی 2026 کے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں گجرات، راجستھان اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے 21 پولیس اہلکار اور ایک دیگر ملزم شامل تھے۔
معاملہ کیا تھا؟
بھائی شاہنواز الدین کے مطابق، ''سال 2005 میں سہراب الدین شیخ، ان کی اہلیہ کوثر بی اور ان کے ساتھی تلسیرام پرجاپتی کو حیدرآباد سے مہاراشٹر جاتے ہوئے پولیس ٹیم کی جانب سے مبینہ طور پر بس سے اتار کر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سہراب الدین کی احمد آباد کے قریب ایک مبینہ مقابلے (انکاؤنٹر) میں موت ہو گئی تھی۔ تین دن بعد کوثر بی کی بھی موت ہو گئی تھی۔ تلسیرام پرجاپتی کی 2006 میں گجرات راجستھان سرحد کے پاس ایک اور انکاؤنٹر میں موت ہوئی تھی۔''
اس معاملے کی تحقیقات پہلے گجرات سی آئی ڈی (CID) کے پاس تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر تفتیش سی بی آئی (CBI) کو سونپی گئی اور مقدمے کی سماعت کو گجرات سے ممبئی منتقل کیا گیا۔ تلسیرام پرجاپتی کی موت سے جڑے معاملے کو بھی اسی کیس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔