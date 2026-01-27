آدھار کے لیے لانچ ہوگا نیا ایپ، گھر بیٹھے آرام سے بدل سکیں گے موبائل نمبر اور پتہ
یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کے مطابق نئے ایپ میں سبھی فیچرس ان لاک کیے جائیں گے۔ مزید پڑھیں
Published : January 27, 2026 at 11:46 AM IST
حیدرآباد: یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کہ آدھار کارڈ کا نیا، تازہ ترین، اور مکمل ورژن 28 جنوری 2026 کو بروز بدھ لانچ کیا جائے گا۔ نئے آدھار ایپ کے تمام فیچرز بھی اسی دن سب کے لیے ان لاک ہو جائیں گے۔ یہ نیا ایپ صارفین کو گھر بیٹھے آرام سے اپنے آدھار کارڈ پر اپنا موبائل نمبر اور گھر کا پتہ تبدیل کرنے کی اجازت دے گا۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔
نئے آدھار ایپ کی بدھ کو لانچنگ
رپورٹس کے مطابق یو آئی ڈی اے آئی بدھ کو نیا آدھار ایپ کا مکمل اور تازہ ترین ورژن لانچ کرے گی۔ یہ جانکاری خود اتھارٹی نے دی۔ یو آئی ڈی اے آئی کے مطابق یہ ایپ صارفین کو بے شمار فوائد فراہم کرے گا۔ اب کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہر کوئی گھر بیٹھے آرام سے اپنے آدھار کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر اور پتہ تبدیل کر سکے گا۔
Want to change your mobile number in Aadhaar?— Aadhaar (@UIDAI) January 26, 2026
Aadhaar is expanding its service options to allow Aadhaar number holders to update their mobile number from anywhere, anytime.
The full version of the Aadhaar App arrives on 28 January 2026.#Aadhaar #AadhaarServices #MobileUpdate… pic.twitter.com/t6zNrUvDdY
بہت سارے فیچرس کو ان لاک کر دیا جائے گا
صارفین کو نئے آدھار ایپ میں نئے فیچرس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ایپ پہلے سے موجود ہیں، لیکن یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے کچھ فیچرز کو لاک کر رکھا ہے۔ توقع ہے کہ یہ فیچرز بدھ 28 جنوری 2026 سے ان لاک ہو جائیں گے۔ یہ ایپس اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں صارفین کے لیے دستیاب ہوں گی۔ یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق پرائیویسی کو ترجیح دی گئی ہے۔
موبائل کے ذریعے شناخت دکھائیں
نئی آدھار ایپ کے ساتھ تمام صارفین اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنی شناخت ظاہر کر سکتے ہیں۔ وہ دیگر ذاتی معلومات کو بھی چھپا سکتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہر جگہ اپنا آدھار کارڈ یا فوٹو کاپی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ لاگ ان کریں
نئے آدھار ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر کا استعمال کرتے ہوئے لاگ ان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لاگ ان ہونے کے بعد صارفین آسانی سے اپنا آدھار کارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ شیئر کرتے وقت صارفین تمام ذاتی جانکاری کو چھپا بھی سکتے ہیں۔
آدھار کارڈ پر موبائل نمبر کیسے تبدیل کریں
نئے آدھار ایپ میں موبائل نمبرز کو اپ ڈیٹ کرنے کا فیچر بھی شامل ہے۔ مکمل ورژن لانچ ہونے کے بعد تمام صارفین اسے استعمال کر سکیں گے۔ یہ سہولت گھر بیٹھے دستیاب ہوگی، کسی سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید برآں، جن صارفین کو اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی آسانی سے ایسا کر سکیں گے۔ صارفین کو اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تمام ضروری دستاویزات اپ لوڈ کرنے ہوں گے۔
مزید پڑھیں:
'بی جے پی کے پاس جعلی آدھار بنانے کی مشینیں ہیں': ایس آئی آر ووٹر لسٹ پر اکھلیش یادو کے سنگین سوالات
حکومت نے دی صفائی، کہا اب تک آدھار ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی
آدھار کے فوٹو کاپی کی پریشانی ختم، یو آئی ڈی اے آئی نے نئے اصول کو دی منظوری
جلد ہی فوٹو اور کیو آر کوڈ کے ساتھ نئے آدھار کارڈ جاری کیے جائیں گے: یو آئی ڈی اے آئی