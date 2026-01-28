یو جی سی کے نئے رولز سے بی جے پی میں 'بغاوت': استعفوں کی لہر، 'کالا قانون' قرار دیا
یو جی سی کے نئے ضابطے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج تیز ہو گیا ہے۔ بی جے پی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
Published : January 28, 2026 at 9:44 AM IST
نئی دہلی: اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کے نام پر لاگو کیے گئے نئے یو جی سی ضابطے (ریگولیشن 2026) نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر ناراضگی کو جنم دیا ہے۔ ’’سب کا ساتھ، سب کا وکاس‘‘ کا نعرہ لگانے والی مودی حکومت کو اب اپنے ہی کیڈر کے غضب کا سامنا ہے۔ حالات اس قدر قابو سے باہر ہو گئے ہیں کہ اتر پردیش سے لے کر دہلی تک استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ حکومتی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی ’’وضاحتیں‘‘ بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔
اتر پردیش بغاوت کا مرکز بن گیا
یو جی سی کے اس نئے رول کو بی جے پی کے نچلی سطح کے لیڈران ’’کالا قانون‘‘ قرار دے رہے ہیں۔ نوئیڈا میں بی جے پی یووا مورچہ کے نائب صدر راجو پنڈت نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ یہ قانون امتیازی ہے۔ دریں اثنا، لکھنؤ میں بغاوت اس وقت گہری ہو گئی جب منڈل جنرل سکریٹری سمیت 11 عہدیداروں نے اجتماعی طور پر اپنے استعفے پیش کر دئیے۔
#WATCH | Lucknow, UP | Students protest in front of Lucknow University against the UGC policies. pic.twitter.com/ic8iJE8jIG— ANI (@ANI) January 27, 2026
یہ بغاوت رائے بریلی اور شراوستی تک پھیل گئی ہے، جہاں کسان مورچہ کے نائب صدر شیام سندر ترپاٹھی اور بی جے پی ٹیچرس سیل کے ضلع کوآرڈینیٹر نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کا اثر سرکاری محکموں میں بھی محسوس ہوا، جب بریلی کے سٹی مجسٹریٹ النکار اگنی ہوتری نے اعلیٰ ذات کے طلباء کے حقوق کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔
#WATCH | Delhi | Advocate Vineet Jindal says, " we have objections regarding the new rules issued by the ugc. first, there is the issue of maintainability... section 3c shows caste bias. rules 3b and 3e had already addressed all stakeholders and students. introducing a separate… pic.twitter.com/UjvQRjkuSy— ANI (@ANI) January 27, 2026
ایم ایل اے کے تیز لہجے اور کمار وشواس کا طنز
بی جے پی کی اندرونی صورت حال اس قدر مخدوش ہے کہ پارٹی کے ایم ایل اے بھی کھلے عام حکومت کے "دوہرے معیار" پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بی جے پی ایم ایل اے پرتیک بھوشن سنگھ نے قوانین میں فوری ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا، شاعر کمار وشواس، جو اکثر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، نے بھی بی جے پی کو مزید شرمندہ کرتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔
اے بی وی پی کی خاموشی اور این ایس یو آئی کا حملہ
اس تنازعہ کے درمیان بی جے پی کی اسٹوڈنٹ ونگ اے بی وی پی کا حال سانپ چھچھندر جیسا ہوگیا ہے۔ تنظیم نے خاموشی سے قواعد میں "توازن" کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا، اپوزیشن این ایس یو آئی نے ان قوانین کا خیرمقدم کیا ہے، جس سے بی جے پی مزید نظریاتی داؤ پیچ میں پھنس گئی ہے۔ کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے طنز کیا، "بی جے پی کے اندر ایک شدید جنگ چھڑ گئی ہے، بی جے پی کو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔"
#WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says," i assure everyone there will be no discrimination and no one can misuse the law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H— ANI (@ANI) January 27, 2026
وزیر تعلیم، پارٹی ترجمان خاموش
صورتحال کو خراب ہوتے دیکھ کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور ایم پی نشی کانت دوبے نے منگل کو وضاحت دینے کی کوشش کی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے کہا کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تاہم بی جے پی کے کسی ترجمان نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔
#WATCH | Lucknow, UP: On the new regulation of UGC, Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai says, " the way they did hindu-muslim to hide their failure, now through the ugc, they are trying to divide people. i believe they are about to go now; they are in their final stages...… pic.twitter.com/SZmkApm6s1— ANI (@ANI) January 27, 2026
تنازعہ کی جڑ کیا ہے؟
مظاہرین براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ یو جی سی کے نئے رولز جھوٹی شکایتیں سزا کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ ان کا الزام ہے کہ یہ قانون عام زمرے کے طلباء کے خلاف "ریورس ڈسکریمنیشن" کو فروغ دے گا اور ان کے تحفظات کو ختم کر دے گا۔
