یو جی سی کے نئے رولز سے بی جے پی میں 'بغاوت': استعفوں کی لہر، 'کالا قانون' قرار دیا

یو جی سی کے نئے ضابطے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج تیز ہو گیا ہے۔ بی جے پی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

یو جی سی کے نئے رولز سے بی جے پی میں 'بغاوت'
یو جی سی کے نئے رولز سے بی جے پی میں 'بغاوت' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 28, 2026 at 9:44 AM IST

نئی دہلی: اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کے نام پر لاگو کیے گئے نئے یو جی سی ضابطے (ریگولیشن 2026) نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر ناراضگی کو جنم دیا ہے۔ ’’سب کا ساتھ، سب کا وکاس‘‘ کا نعرہ لگانے والی مودی حکومت کو اب اپنے ہی کیڈر کے غضب کا سامنا ہے۔ حالات اس قدر قابو سے باہر ہو گئے ہیں کہ اتر پردیش سے لے کر دہلی تک استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ حکومتی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی ’’وضاحتیں‘‘ بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔

اتر پردیش بغاوت کا مرکز بن گیا

یو جی سی کے اس نئے رول کو بی جے پی کے نچلی سطح کے لیڈران ’’کالا قانون‘‘ قرار دے رہے ہیں۔ نوئیڈا میں بی جے پی یووا مورچہ کے نائب صدر راجو پنڈت نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ یہ قانون امتیازی ہے۔ دریں اثنا، لکھنؤ میں بغاوت اس وقت گہری ہو گئی جب منڈل جنرل سکریٹری سمیت 11 عہدیداروں نے اجتماعی طور پر اپنے استعفے پیش کر دئیے۔

یہ بغاوت رائے بریلی اور شراوستی تک پھیل گئی ہے، جہاں کسان مورچہ کے نائب صدر شیام سندر ترپاٹھی اور بی جے پی ٹیچرس سیل کے ضلع کوآرڈینیٹر نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کا اثر سرکاری محکموں میں بھی محسوس ہوا، جب بریلی کے سٹی مجسٹریٹ النکار اگنی ہوتری نے اعلیٰ ذات کے طلباء کے حقوق کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔

ایم ایل اے کے تیز لہجے اور کمار وشواس کا طنز

بی جے پی کی اندرونی صورت حال اس قدر مخدوش ہے کہ پارٹی کے ایم ایل اے بھی کھلے عام حکومت کے "دوہرے معیار" پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بی جے پی ایم ایل اے پرتیک بھوشن سنگھ نے قوانین میں فوری ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا، شاعر کمار وشواس، جو اکثر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، نے بھی بی جے پی کو مزید شرمندہ کرتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

اے بی وی پی کی خاموشی اور این ایس یو آئی کا حملہ

اس تنازعہ کے درمیان بی جے پی کی اسٹوڈنٹ ونگ اے بی وی پی کا حال سانپ چھچھندر جیسا ہوگیا ہے۔ تنظیم نے خاموشی سے قواعد میں "توازن" کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا، اپوزیشن این ایس یو آئی نے ان قوانین کا خیرمقدم کیا ہے، جس سے بی جے پی مزید نظریاتی داؤ پیچ میں پھنس گئی ہے۔ کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے طنز کیا، "بی جے پی کے اندر ایک شدید جنگ چھڑ گئی ہے، بی جے پی کو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔"

وزیر تعلیم، پارٹی ترجمان خاموش

صورتحال کو خراب ہوتے دیکھ کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور ایم پی نشی کانت دوبے نے منگل کو وضاحت دینے کی کوشش کی۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے کہا کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تاہم بی جے پی کے کسی ترجمان نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔

تنازعہ کی جڑ کیا ہے؟

مظاہرین براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ یو جی سی کے نئے رولز جھوٹی شکایتیں سزا کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ ان کا الزام ہے کہ یہ قانون عام زمرے کے طلباء کے خلاف "ریورس ڈسکریمنیشن" کو فروغ دے گا اور ان کے تحفظات کو ختم کر دے گا۔

ایڈیٹر کی پسند

