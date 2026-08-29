UGC-NET جون 2026ء کے نتائج کا اعلان، تین مضامین کے لیے ستمبر میں ہوں گے دوبارہ امتحانات
این ٹی اے نے 84 مضامین کےلیے UGC-NET جون 2026ء کے نتائج کا اعلان کردیا۔ امیدوار UGC-NET کی ویب سائٹ پر رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔
Published : August 29, 2026 at 9:43 AM IST
نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے UGC-NET جون 2026ء کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ این ٹی اے نے تین مضامین کو چھوڑ کر بقیہ 84 مضامین کے نتائج جاری کیے۔ این ٹی اے کے مطابق، 9 سے 10 ستمبر تک تین مضامین— انگلش (انگریزی)، کامرس اور سوشیالوجی (عمرانیات) کے لیے UGC-NET جون 2026ء کا امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا۔ ایجنسی نے بتایا کہ ان تینوں مضامین کے نتائج اور اسکور کارڈز دوبارہ امتحان کے بعد ہی جاری کیے جائیں گے۔
این ٹی اے نے جمعہ کے روز 84 مضامین کے لیے UGC-NET جون 2026ء کے نتائج کا اعلان کیا۔ امیدوار اپنے نتائج اور اسکور کارڈز UGC-NET کی آفیشل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹس لاگ ان کر کے اپنے اسکور کارڈز دیکھ، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کر سکتے ہیں۔
UGC-NET June 2026 Results— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 28, 2026
The National Testing Agency has declared the UGC-NET June 2026 results for 84 subjects today, 28 August 2026.
📌 Results/Score Cards are available on the official UGC-NET website.
Candidates can login to https://t.co/roExIJGkUd to view, download and… pic.twitter.com/okpE5ITJgw
معاملے کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل
اس سے پہلے، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جونیئر ریسرچ فیلوشپ (JRF) دینے، اسسٹنٹ پروفیسر کی اہلیت کا جائزہ لینے اور PhD پروگرام میں ایڈمیشن شروع کرنے کے لیے 22 سے 30 جون تک 87 مضامین میں UGC-NET جون 2026ء امتحان منعقد کیا تھا۔ لیکن، ان پیپرز میں غلطیوں کی کئی شکایات کے بعد، ایجنسی نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔
سوالیہ پرچوں میں کئی طرح کی خامیاں و غلطیاں
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) کے مطابق، کمیٹی نے پایا کہ تین مضامین کے سوالیہ پرچوں میں کئی تہذیبی/تکنیکی (تھیاٹمک)، ٹائپنگ اور ترجمے سے متعلق غلطیاں تھیں، جن میں نامور ماہرین (اسکالرز) کے ناموں کے غلط ہجے (اسپیلنگ)، کتابوں کے عنوانات (ٹائٹلز) میں گڑبڑ، سوال کے اصل الفاظ میں خامیاں، قواعد (گرامر) کی غلطیاں اور جنس/تعداد کی مطابقت کی غلطیاں شامل تھیں۔ ساتھ ہی پہلے سے پوچھے گئے کئی سوالات بھی دہرائے گئے تھے۔
تین مضامین کے لیے دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ
کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے ان تین مضامین کے لیے دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ لیا، جس میں انگلش (انگریزی)، کامرس اور سوشیالوجی (عمرانیات) شامل ہیں۔ دوبارہ امتحان کے لیے جاری کردہ شیڈول کے مطابق، انگلش کا پیپر 9 ستمبر کو شفٹ 1 (صبح 9:00 بجے سے دوپہر 12:00 بجے تک)، کامرس کا پیپر 9 ستمبر کو شفٹ 2 (دوپہر 3:00 بجے سے شام 6:00 بجے تک) اور سوشیالوجی کا پیپر 10 ستمبر کو شفٹ 1 (صبح 9:00 بجے سے دوپہر 12:00 بجے تک) میں ہوگا۔