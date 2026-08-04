ادھیاندھی اسٹالن کو پولیس گھر سے اٹھا لے گئی، وزیر اعلی وجے اور ترشا پر متنازعہ بیان دیا
مدراس ہائی کورٹ آج اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ جج نے کہا کہ 12:30 بجے کے بعد سماعت ہوگی۔
Published : August 4, 2026 at 5:00 PM IST
چنئی: اپوزیشن لیڈر ادھیانیدھی اسٹالن نے تمل ناڈو کے سی ایم وجے اور ان کی قریبی دوست اداکارہ تریشا کے بارے میں اپنے تبصرے سے تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ ادھیانیدھی نے کاویری پانی کے معاملے پر دونوں کو نشانہ بنایا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس نے ادھیاندھی اسٹالن کو حراست میں لے لیا ہے۔
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
غور طلب ہے کہ اسٹالن نے ایک ریلی کے دوران سی ایم وجے اور اداکارہ ترشا کو نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تمل ناڈو کو دریائے کاویری کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا ہے، وزیر اعلیٰ اس معاملے میں لاپرواہی برت رہے ہیں۔ دریں اثنا، مدراس ہائی کورٹ میں ادھیاندھی اسٹالن کی گرفتاری پر روک لگانے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس کی سماعت آج دوپہر کو ہوگی۔ مزید برآں، جب ادھیانیدھی اسٹالن نے یہ متنازعہ تبصرہ کیا، تو پنڈال میں موجود کچھ لوگوں نے "تریشا... تریشا" کے نعرے لگائے۔
دریں اثنا ڈی ایم کے ایم پی کنیموزی نے ایکس X' پر پوسٹ کیا کہ اگر حکومت اپوزیشن لیڈر ادھیاندھی اسٹالن سے ذاتی انتقام لینا چاہتی ہے، تو اسے آگے بڑھ کر مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ عدالتوں کو اپنا فیصلہ سنانے دیں۔ تاہم، اس طرح کے جابرانہ ہتھکنڈوں کا سہارا محض اس لیے کہ اس میں ڈی ایم کے کا بطور اپوزیشن پارٹی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، صرف اسے بدھ کو شروع ہونے والے مانسون اجلاس میں شرکت سے روکنے کے لیے گرفتار کرنا سراسر بزدلی ہے۔
اس سے پہلے، پیر3 اگست کو، ڈی ایم کے نے تھانجاور میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ریاستی حکومت پر کسانوں کی فلاح و بہبود اور کاویری کے معاملے میں لاپرواہی کا الزام لگایا۔ اپوزیشن لیڈر اور ڈی ایم کے اسٹیٹ یوتھ ونگ کے سکریٹری ادھیاندھی اسٹالن نے احتجاج کی صدارت کی اور اجتماع سے خطاب کیا۔ مختلف اضلاع سے ڈی ایم کے کیڈرس اور کسانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
اپنی تقریر کے دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ جوزف وجے پر کڑی تنقید کی اور اداکارہ تریشا کے بارے میں بھی تبصرہ کیا۔ ادھیانیدھی کی تقریر کی مختلف حلقوں سے سخت مذمت کی گئی ہے۔ دریں اثنا ٹی وی کے خواتین ونگ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اداکارہ تریشا کے بارے میں دوہرے معنی کے ساتھ ریمارکس کیے ہیں۔ مزید برآں، ٹی وی کے نے ادھیانیدھی کے خلاف آج ریاست گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
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ٹی وی کے کے اراکین کی شکایات کے بعد، تھانجاور پولیس نے ادھیانیدھی کے خلاف چھ دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ تھانجاور ایسٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر فی الحال انہیں اس معاملے پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ چونکہ ادھیاندھی کو گرفتار کرنے کی کارروائی جاری ہے، نیلنکرائی میں ان کی رہائش گاہ کے باہر ایک بڑی پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈی ایم کے کے کئی کارکن بھی وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ عدالت نے ادھیاندھی کی گرفتاری پر روک لگانے کی درخواست پر سماعت کرنے سے اتفاق کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رات 12 بجے تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ تاہم پولیس اسے پوچھ گچھ کے لیے لے گئی ہے۔ دریں اثنا، بھارتیہ جنتا پارٹی نے ادھیاندھی اسٹالن کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔