این ڈی اے کی تمام ریاستوں میں 2029 سے قبل یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاری، بائیں بازو کی شدید مخالفت
حنان ملا نے کہاکہ برکس اعلامیے میں ظاہر کیے گئے مؤقف اور مرکزی حکومت کی حالیہ خارجہ پالیسی کے درمیان واضح تضاد نظر آتا ہے۔
Published : September 15, 2026 at 3:30 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے یہ اعلان کیے جانے کے ایک روز بعد کہ 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل این ڈی اے کے زیرِ اقتدار تمام 21 ریاستوں میں یکساں سول کوڈ (UCC) نافذ کردیا جائے گا، اپوزیشن بالخصوص بائیں بازو کی جماعتوں نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ ذاتی قوانین اور مساوی حقوق جیسے پیچیدہ اور حساس معاملے کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) انتخابی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تیاری کررہی ہے۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) یعنی سی پی آئی (ایم) کے رہنما حنان ملا کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی مجوزہ حکمت عملی دراصل آئندہ عام انتخابات سے قبل بی جے پی کے بنیادی ہندوتوا ووٹ بینک کو متحد اور مضبوط کرنے کی سیاسی کوشش ہے۔ بائیں بازو کی جماعت نے واضح کیا کہ اس معاملے کو محض مختلف مذہبی و سماجی برادریوں کو ایک مشترکہ قانونی نظام کے تحت لانے تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ’’یکسانیت، مساوات کے مترادف نہیں ہے‘‘ اور الزام لگایا کہ بی جے پی بے روزگاری، مہنگائی، زرعی بحران، طلبا اور نوجوانوں کے مسائل جیسے اہم عوامی معاملات کو حل کرنے کے بجائے ایک اور تقسیم پیدا کرنے والی مہم کی تیاری کررہی ہے۔ امیت شاہ نے ایک روز قبل اعلان کیا تھا کہ 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل این ڈی اے کے زیرِ اقتدار تمام ریاستوں میں یکساں سول کوڈ نافذ کردیا جائے گا۔
اس فیصلے کے بعد مشترکہ سول قانون کا دائرہ ملک کے بڑے حصے تک پھیلنے کا امکان ہے۔ اتراکھنڈ 2025 میں آزاد ہندوستان میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن چکی ہے۔ گجرات، آسام اور مدھیہ پردیش کی اسمبلیاں بھی یکساں سول کوڈ سے متعلق بل منظور کرچکی ہیں، تاہم ان قوانین کے مؤثر ہونے کے لیے حتمی صدارتی منظوری اور سرکاری طور پر قواعد و ضوابط کے نوٹیفکیشن کا انتظار ہے۔
سی پی آئی (ایم) کے سینئر رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ حنان ملا نے پیر کے روز ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی قوانین کا تعلق شادی، طلاق، وراثت، گود لینے اور خاندانی حقوق جیسے انتہائی حساس معاملات سے ہے۔ اس لیے ایسے کسی بھی قانون کے نفاذ سے قبل ریاستی حکومتوں، مختلف برادریوں، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے وسیع تر مشاورت ضروری ہے۔
دریں اثنا، سی پی آئی (ایم) نے نئی دہلی میں منعقدہ برکس سربراہی اجلاس سے متعلق مرکزی حکومت کے انتظامات اور خارجہ پالیسی پر بھی تنقید کی۔ جماعت نے برکس کے مشترکہ اعلامیے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ، یکطرفہ اقتصادی پابندیوں کی مخالفت اور عالمی جنوب کے مفادات کو اہمیت دینے کی بات قابلِ تحسین ہے۔
تاہم سی پی آئی (ایم) نے الزام عائد کیا کہ برکس اعلامیے میں ظاہر کیے گئے مؤقف اور مرکزی حکومت کی حالیہ خارجہ پالیسی کے درمیان واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو عالمی جنوب کے مفادات کے حوالے سے اپنے مؤقف کو محض اعلامیے تک محدود رکھنے کے بجائے فلسطین، ایران، کیوبا اور وینزویلا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ اپنی مجموعی خارجہ پالیسی میں بھی عملی طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔
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سی پی آئی (ایم) رہنما نے برکس اجلاس سے قبل دہلی میں حکومت کے انتظامات پر بھی سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ غیر ملکی مہمانوں کے سامنے دارالحکومت کی ایک ’’صاف ستھری‘‘ اور بہتر تصویر پیش کرنے کے لیے کچی آبادیوں کو پردوں سے ڈھانپا گیا اور بے گھر افراد کو مرکزی علاقوں سے دور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس سے قبل بڑھتی ہوئی غربت چھپانے کے لیے کچی آبادیوں کو ڈھانپنا اور بے گھر افراد کو شہر کے مرکزی علاقوں سے ہٹانا قابلِ مذمت ہے۔