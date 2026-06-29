یو سی سی بل آج مغربی بنگال اسمبلی میں پیش کیا جائے گا: وزیر جگناتھ چٹوپادھیائے
سویندو ادھیکاری نے کہا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام میں اپنائے گئے ماڈل کی بنیاد پر ریاست میں یکساں سول کوڈ لاگو کیا جائے گا۔
Published : June 29, 2026 at 9:09 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے ریاستی وزیر جگن ناتھ چٹوپادھیائے نے بتایا کہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) 29 جون بروز بل پیر ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل کی پیشی کے بعد بنگال ان ریاستوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے اس قانون کو نافذ کیا ہے۔
یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) کے معاملے پر چٹوپادھیائے نے کہا کہ حکومت نے اپنے منشور میں پہلے ہی اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے اے این آئی کو بتایا کہ "ہم نے اپنے منشور میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر اپنا موقف واضح طور پر بیان کیا ہے۔ 29 تاریخ کو ہم بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) متعارف کرائیں گے۔ ہم اسے منظور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بنگال ان ریاستوں کے کلب میں شامل ہو جائے جنہوں نے یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) کو نافذ کیا ہے۔"
بی جے پی ایم ایل اے سربوری مکھرجی نے بھی یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کئی مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ مکھرجی نے اے این آئی کو بتایا کہ "یکساں سول کوڈ (یو سی سی) ضروری ہے۔ مغربی بنگال میں 'لو جہاد' اور 'لینڈ جہاد' دونوں سے نمٹنے کے لیے ایک قانون بنانا بہت ضروری ہے۔ پچھلے 15 برسوں کے دوران ظلم ڈھائے گئے، اور سرحدی علاقوں کی آبادی نمایاں طور پر بدل گئیں۔ اس طرح کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ یہ قانون قومی سلامتی اور نظریاتی وابستگی سے جڑا ہوا ہے۔ "یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ قانون بہت اہم ہے۔ ہم اس پالیسی پر یقین رکھتے ہیں جس کے لیے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے لڑائی لڑی اور قربانیاں دیں۔ ایک ہی قانون ہو گا۔ 'لو جہاد' کا بنگال کے سرحدی علاقوں پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اس لیے یہ قانون ضروری ہے۔" ان کا یہ بیان مغربی بنگال میں مجوزہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کے درمیان آیا ہے۔
وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے جمعہ کو اعلان کیا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام میں اپنائے گئے ماڈل کی بنیاد پر ریاست میں یکساں سول کوڈ لاگو کیا جائے گا، اور مزید کہا کہ اس کے نفاذ کی جانچ کے لیے ایک موجودہ تحقیقاتی اتھارٹی کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
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انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ مجوزہ یکساں سول کوڈ فریم ورک کی تفصیلات اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اس بل کا مقصد مذہب سے قطع نظر شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان ریلیشن شپ پر ایک مشترکہ شہری قانون بنانا ہے۔ حالانکہ اے آئی ایم آئی ایم سمیت دیگر مسلم جماعتوں اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ یو سی سی کی آڑ میں مسلمانوں پر ہندو قانون تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دیگر ریاستوں کی بات کریں تو اتراکھنڈ فروری سال 2024 میں یکساں سول کوڈ کا بل پاس کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا، اس کے بعد مارچ سال 2026 میں گجرات اور مئی سال 2026 میں آسام نے بھی یہ بل پاس کر دیا۔ مدھیہ پردیش نے بھی اس بل کو آنے والے سیشن میں پیش کرنے کی بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر میں بھی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی کو مزید کارروائی کرنے سے پہلے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مطالعہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
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