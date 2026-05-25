آسام اسمبلی میں پیش کیا گیا یو سی سی بل، تعدد ازدواج پر پابندی اور لیو اِن تعلقات کی رجسٹریشن کی تجویز
بل کے پیش کیے جانے کے فوراً بعد، حزب اختلاف کے اراکین اسمبلی نے اس کی مخالفت کی۔
Published : May 25, 2026 at 1:24 PM IST
گوہاٹی: آسام حکومت نے پیر کو یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر ایک بل پیش کیا، جس کا مقصد تعدد ازدواج پر پابندی لگانا اور لائیو ان ریلیشن شپ کی رجسٹریشن کو لازمی بنانا ہے۔ تاہم بل میں کہا گیا ہے کہ یہ آسام میں رہنے والے کسی بھی درج فہرست قبائل پر لاگو نہیں ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وزیر اتل بورا نے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی جانب سے اسمبلی میں 'یکساں سول کوڈ، آسام، 2026 بل' پیش کیا۔
اپوزیشن جماعتوں بشمول کانگریس، راجور دل اور ترنمول کانگریس نے اس اقدام کی مخالفت کی اور اسے متعارف کرانے سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز سے وسیع تر مشاورت کا مطالبہ کیا۔ سرما نے بل میں دیے گئے 'آبجیکٹ اور وجوہات کے بیان' میں کہا "اس بل کا مقصد شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان تعلقات سے متعلق قوانین کو مضبوط اور آسان بنانا ہے،"۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ شادی کے لیے بل میں مردوں اور عورتوں کی کم از کم عمر بالترتیب 21 اور 18 سال مقرر کی گئی ہے اور تعدد ازدواج پر پابندی ہے۔ان کا کہنا ہے کہ "سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بل آسام کے ثقافتی تنوع کا تحفظ کرتا ہے، کیونکہ یہ شادیوں کو موجودہ مذہبی اور روایتی رسوم و رواج کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے،"۔
قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے بل میں شادی اور طلاق کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے، جو میاں بیوی کے لیے نگہداشت، وراثت اور دیگر قانونی تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہوگا۔
سرما نے کہا پہلی بار یہ بل لائیو ان ریلیشن شپ کے لیے قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ رجسٹریشن کو لازمی قرار دے کر قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شراکت داروں اور ایسے رشتوں سے پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کے حقوق کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یو سی سی کا مقصد جائیداد کی منصفانہ اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے وراثت کے قوانین کو جدید بنانا ہے۔
سرما نے کہا کہ انہوں نے وراثت کے لیے یکساں اصول متعارف کرائے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جائیدادیں ریاست کے تمام باشندوں کو منصفانہ طور پر منتقل کی جائیں۔ اس میں رجسٹراروں کی تقرری سمیت ان اصلاحات کو نافذ کرنے کے لیے ضروری انتظامی میکانزم قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔
وزیراعلی نے کہا کہ یہ یقینی بناتا ہے کہ ضابطہ محض ایک پالیسی نہیں ہے بلکہ آسام میں سماجی انصاف اور مساوات کے لیے ایک عملی آلہ ہے۔ آئین کا آرٹیکل 44 ریاست کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش کرے۔ سرما نے وضاحت کی کہ یہ بل اس اصول کو آسام کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تمام باشندوں کے لیے یکساں قانونی فریم ورک کو یقینی بنایا جا سکے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں نظام بنا کر یہ ضابطہ قانونی وضاحت کو یقینی بناتا ہے اور ہر فرد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔