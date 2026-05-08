سپریم کورٹ نے سی ای سی تقرری قانون میں تاخیر پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے "منتخب لوگوں کی آمریت" قرار دیا
سی ای سی اور EC کا تقرر سلیکشن پینل کرے گا جس میں وزیراعظم، قائد حزب اختلاف اور مرکزی کابینہ کے وزیر شامل ہوں گے۔
Published : May 8, 2026 at 9:20 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو زبانی طور پر کہا کہ 2023 میں انوپ برنوال کیس میں ایسا کرنے کی ہدایت تک چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اور الیکشن کمشنرز (ای سی) کی تقرری پر پارلیمنٹ کی قانون سازی میں ناکامی ایک "منتخب لوگوں کی آمریت" تھی۔ کیس کی سماعت جسٹس دیپانکر دتا کی سربراہی والی بنچ نے کی۔ بنچ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت) ایکٹ، 2023 کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی۔ بنچ نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ججوں کی تقرری الیکشن کمشنرس کی طرح تیز ہو۔
قانون کے مطابق، چیف الیکشن کمشنر (CEC) اور الیکشن کمشنرز (ECs) کا تقرر ایک سلیکشن پینل کرتا ہے جس میں وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف اور مرکزی کابینہ کے وزیر شامل ہوتے ہیں۔ سماعت کے دوران، کانگریس لیڈر جیا ٹھاکر کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل وجے ہنساریا نے دلیل دی کہ سلیکشن کمیٹی نے 2024 میں بالترتیب گیانیش کمار اور سکھبیر سندھو کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اور الیکشن کمشنرز (ای سی) کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کرنے سے پہلے مؤثر مشاورت نہیں کی۔
الیکشن کمشنرز کا تقرر کرنے کی سفارش کرنے سے پہلے مؤثر مشاورت نہیں کی گئی
بنچ کے سامنے مدلل (زوردار) دلیل دی گئی کہ الیکشن کمشنرز (ECs) کے انتخاب اور تقرری پر نظرثانی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواست کو روکنے کے لیے سلیکشن کمیٹی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تھا۔ بنچ کو بتایا گیا کہ 14 مارچ کو سرچ کمیٹی نے سلیکشن کمیٹی کے غور کے لیے چھ رکنی پینل کی سفارش کی اور اسے سلیکشن کمیٹی کو بھیج دیا۔ دلیل دی گئی کہ سلیکشن کمیٹی نے 14 مارچ کو میٹنگ کی، صدر کے لیے گیانیش کمار اور سکھبیر سندھو کے ناموں کی سفارش کی اور ان کا تقرر 14 مارچ کو ہی کر دیا گیا۔
الیکشن کمشنرز کا انتخاب تین رکنی کمیٹی کرے گی
سینئر وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 15 مارچ کو کہا تھا کہ اسٹے درخواست پر 21 مارچ کو سماعت کی جائے گی اور 22 مارچ کو درخواست کو خارج کر دیا۔ بنچ نے انوپ برنوال کیس میں پانچ ججوں کی آئینی بنچ کے 2 مارچ 2023 کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ 2023 کے فیصلے میں متفقہ طور پر کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر (CEC) اور الیکشن کمشنرز (ECs) کا انتخاب تین رکنی کمیٹی کرے گی جس میں وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف (یا پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کا رہنما) اور CJI شامل ہوں گے۔
تقرری کے اختیار کا غلط استعمال
بنچ نے ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک رائٹس (ADR) کی نمائندگی کرنے والے وکیل پرشانت بھوشن سے پوچھا، "برنوال سے پہلے کیا ہوا؟ پارلیمنٹ نے قانون کیوں نہیں بنایا؟" بھوشن نے کہا کہ جب بھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ تقرری کے اس اختیار کا غلط استعمال کر سکتی ہے۔
اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک آزاد ادارے کا مطالبہ
انہوں نے مزید کہا کہ برنوال کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے لوگوں نے ایک آزاد ادارے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ جسٹس دتا نے کہا کہ انہیں ایک ایم پی کی یاد آئی جس نے کہا تھا کہ منتخب لوگ مظلوم ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ اسے منتخب لوگوں پر ظلم کے مترادف سمجھا جانا چاہیے۔
یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے
"اس لیے ہمیں بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس آئین ہے"۔ جسٹس دتا نے کہا کہ "جو بھی اقتدار میں آئے"۔ اس سے پہلے کہ جج اپنا بیان ختم کر پاتے۔ بھوشن نے کہا، "ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے"۔ جسٹس دتا نے کہا کہ "یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے"۔