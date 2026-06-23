حل کرنے والے گینگ کی گرمی اب جھارکھنڈ تک پہنچ گئی! دو امیدوار دھوکہ دہی سے NEET کا امتحان دیتے ہوئے پکڑے گئے، ان کے اہل خانہ کو اس کا علم نہیں تھا
این ای ای ٹی کے دوبارہ امتحان کے گھوٹالے میں جھارکھنڈ سے دو خواتین امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں۔ نیرج کمار کی رپورٹ۔
Published : June 23, 2026 at 4:52 PM IST
پلامو، جھارکھنڈ: بہار کے لکھی سرائے میں اتوار کو منعقدہ نیٹ یو جی (NEET UG) کے دوبارہ امتحان کے دوران دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا۔ اس کیس سے جڑے تار سالور گینگ سے بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گینگ کا تعلق اب جھارکھنڈ سے بتایا جا رہا ہے۔ اس گروہ کے پلامو اور گریڈیہ سے روابط ہیں۔
جھارکھنڈ کے دو امیدواروں کا تعلق حل کرنے والے گروہ سے ہے
پالامو کے ہری ہر گنج سے ایک خاتون امیدوار کو بہار کے لکھی سرائے میں پرچہ حل کرنے والے گینگ سے وابستہ ہونے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور خاتون امیدوار بھی شامل ہے، جو گریڈیہ کے برنی تھانہ علاقے کی رہنے والی ہے۔ دونوں امیدوار دوسرے طالب علم کی جگہ امتحان دے رہے تھے۔ گریڈیہ امیدوار بی ایچ یو میں طالبہ ہے۔ وہ بی ایس سی کر رہی ہے۔ بی ایچ یو سے نرسنگ کی ڈگری میں ہے، جب کہ پالامو امیدوار اڈیشہ کے ایک سرکاری آیورویدک کالج سے بی اے ایم ایس کا طالب علم ہے۔
दिनांक–21.06.2026 को लखीसराय जिलान्तर्गत 04 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान कदाचार में संलिप्त पाये गये कुल 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। pic.twitter.com/7eHkEsHJ6S— Lakhisarai Police (@LakhisaraiP) June 22, 2026
پالامو کی خاتون امیدوار پر ایک اور طالبہ کی جگہ نیٹ یو جی (NEET UG) کا امتحان دینے کا الزام ہے۔ بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے امیدوار کی شناخت کر کے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ خاتون امیدوار کے والد ایک کسان ہیں، جب کہ اس کے دو بھائی آیورویدک ڈاکٹر ہیں۔
بیٹی کا موبائل فون تین دن سے بند: باپ
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے اس معاملے میں خاتون امیدوار کے والد سے فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو کیسے پکڑا گیا یا کیا ہوا ہے۔ والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی کا موبائل فون تین دن سے بند تھا۔ ان کا بیٹا گوا جا رہا تھا۔ اس دوران اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے موبائل فون پر کال آئی جس میں اسے واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ والد نے بتایا کہ واقعہ کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد ان کا بیٹا بہار چلا گیا۔ اس کے آنے کے بعد ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے گا۔
ریاستی ٹاپرز میں سے ایک خاتون امیدوار
خاتون امیدوار نے 2016 میں ہری ہر گنج سے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہوئے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی پالامو سے مکمل کی، جہاں وہ ریاستی ٹاپرز میں سے ایک تھی۔ اس کے والد کے مطابق، امیدوار نے 2021 میں اوڈیشہ میں آیورویدک ڈاکٹر کے طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ یہ سال اس کے کورس کا آخری سال تھا۔
واضح رہے کہ پالامو کے ضلع ہری ہر گنج کی سرحد بہار سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں سے نکسل تشدد سے دوچار ہے۔ جس علاقے میں امیدوار رہتا ہے وہ بہار کے اورنگ آباد سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر ہے۔
نوٹ: کسی بھی وضاحت کے لیے امیدوار نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) ہیلپ لائن 011-69227700/011-40759000 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا neetug2026@nta.ac.in پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔