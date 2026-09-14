منی پور میں مشتبہ عسکریت پسندوں کا حملہ، دو خواتین سمیت چار افراد ہلاک
منی پور میں عسکریت پسندوں کے حملے میں دو خواتین سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : September 14, 2026 at 11:40 AM IST
امپھال، منی پور: ریاست منی پور کے تامینگ لونگ اور نونی اضلاع میں اتوار کو مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں دو خواتین سمیت کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے یہ معلومات فراہم کی ہے۔ پولیس کے مطابق، تامینگ لونگ میں پہلا واقعہ صبح تقریباً چار بجے پیش آیا، جس میں دو افراد ہلاک ہوئے، جب کہ اس کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ہونے والے دوسرے واقعے میں بھی دو افراد کی جان چلی گئی۔ وزیر اعلیٰ وائی کھیم چند سنگھ نے ان ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم شہریوں کے خلاف تشدد ایک بزدلانہ عمل ہے اور یہ کسی صورت قابلِ قبول نہیں ہے۔
یہ ہلاکتیں "ساہنِت نی" یا "بلیک ڈے" (یومِ سیاہ) کے موقع پر کی گئیں۔ منی پور میں کوکی برادری ہر سال 13 ستمبر کو یہ دن 1990ء کی دہائی میں ریاست کے اندر کوکی ناگا تصادم کے دوران نسلی تشدد میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں مناتی ہے۔
ٹولین کوکی گاؤں میں عسکریت پسندوں کا حملہ
پولیس نے بتایا کہ امپھال کو جیریبام سے جوڑنے والی قومی شاہراہ-37 کے پاس واقع ٹولین کوکی گاؤں میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک گھر پر حملہ کیا۔ اس دوران لنگن گائی سنگسٹ کی موت ہو گئی، جب کہ ان کے شوہر سے اینہہ سنگسٹ اور نومولود بیٹا زخمی ہو گئے۔
پولیس کے مطابق واقعے کے بعد سکیورٹی فورسز گاؤں پہنچیں اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ سے اینہہ سنگسٹ نے بعد میں اسپتال لے جاتے وقت پڑوسی ریاست آسام کے سلچر کے راستے میں دم توڑ دیا۔ کیمائی ولیج اتھارٹی نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے "برادریوں کے مابین دشمنی اور تفریق پیدا کرنے کی ایک جان بوجھ کر کی گئی بدنیتی پر مبنی کوشش" قرار دیا ہے۔
ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے
گرام اتھارٹی (ولیج کونسل) نے ایک بیان میں انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے، ذمہ دار افراد کی شناخت کرے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ دوسری طرف، نونگبا تھانے کی حدود میں آنے والے لانگ پی گاؤں میں اتوار کی دوپہر تقریباً ساڑھے تین بجے مسلح عسکریت پسندوں نے ایک خاتون اور ایک مرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت جولی گنگٹے اور آر گنگٹے کے طور پر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری ایک بیان میں وزیر اعلیٰ (وائی کھیم چند سنگھ) نے ان ہلاکتوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، "معصوم شہریوں کے خلاف تشدد کے ایسے بزدلانہ اقدامات ناقابلِ قبول ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔" انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
"انتہائی پریشان کن اور دل دہلا دینے والا" واقعہ
بی جے پی رہنما اور منی پور کے سابق وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ اور ناگا پیپلز فرنٹ کے ایم ایل اے اوانگبو نیومائی نے بھی لنگن گائی کی ہلاکت کی سخت مذمت کی۔ بیرین سنگھ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ٹولین کوکی گاؤں میں پیش آنے والا واقعہ "انتہائی پریشان کن اور دل دہلا دینے والا" ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "معصوم شہریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اس طرح کا تشدد عام لوگوں کی تکلیفوں میں اضافہ کرتا ہے اور امن کی جانب جاری نازک کوششوں کو مزید کمزور کرتا ہے۔"
خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی
نیومائی نے اپنے ایک بیان میں کہا، "نہتے مردوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی ہے اور مہذب معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔" واضح رہے کہ مئی 2023ء میں وادی میں رہنے والے میتی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے کوکی برادریوں کے مابین شروع ہونے والے نسلی تصادم میں اب تک کم از کم 306 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جب کہ 49 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔