دہلی اور بھوپال سے دو مشتبہ داعش دہشت گرد گرفتار، دیوالی پر مال دھماکے کی سازش بے نقاب
پولیس نے بتایا کہ دہلی سے ایک مشتبہ شخص، جس نے فدائین حملوں کی تربیت حاصل کی اور دوسرا مدھیہ پردیش میں پکڑا گیا۔
Published : October 24, 2025 at 5:21 PM IST
دہلی : دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے داعش کے ایک بڑے ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے۔ دو مشتبہ دہشت گردوں کو دہلی اور بھوپال سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی شناخت عدنان عرف ابو محمد اور عدنان خان کے نام سے ہوئی ہے۔ ایک مشتبہ شخص دہلی کا رہائشی ہے اور فدائین حملوں کی تربیت لے رہا تھا۔ دوسرا بھوپال سے پکڑا گیا، جو تفتیش کے بعد سامنے آیا۔
پولیس کے مطابق، دونوں مشتبہ افراد دیوالی کے موقع پر جنوبی دہلی کے ایک مال میں بم دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے کئی مشکوک مواد برآمد ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس (اسپیشل سیل) پرمود کشواہا نے بتایا کہ ایک گھڑی بھی ملی ہے جو آئی ای ڈی کے ٹائمر کے لیے استعمال ہونی تھی۔ اس کے علاوہ، آئی ای ڈی بنانے کے لیے ضروری مواد حاصل کرنے کی جگہوں کی تصاویر بھی برآمد ہوئی ہیں۔
ملزمان نے دہلی میں کئی مقامات کی ریکی کی تھی، جن میں جنوبی دہلی کا ایک مال اور ایک عوامی پارک شامل ہیں۔ ان جگہوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 16 اکتوبر کو ایک آپریٹو کو صادق نگر، دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد، تفتیش کے دوران ایک اور آپریٹو کو بھوپال سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان آئی ایس آئی ایس سے وابستہ تھے اور دہلی میں ایک بڑے دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
ملزمان کے قبضے سے الیکٹرانک آلات اور دیگر مجرمانہ مواد بھی ضبط کیا گیا ہے۔ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ ان کے نیٹ ورک اور منصوبوں کے دائرہ کار کا پتہ لگایا جا سکے۔ پولیس مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔