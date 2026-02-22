پنجاب میں سرحدی پولیس چوکی کے اندر دو پولیس اہلکار ہلاک، دہشت گردی اور گینگسٹر زاویوں سے تفتیش کا آغاز

پنجاب میں سرحدی پولیس چوکی کے اندر دو پولیس اہلکار ہلاک، دہشت گردی اور گینگسٹر زاویوں سے تفتیش کا آغاز
Published : February 22, 2026 at 4:28 PM IST
گورداسپور (پنجاب): ہندوستان اور پاکستان کے سرحدی ضلع گورداسپور میں اتوار کی صبح ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا۔ دورنگلا تھانے کی حدود میں اڈیہ گاؤں کی پولیس چوکی پر تعینات دو پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی شناخت اے ایس آئی گرنام سنگھ اور ہوم گارڈ جوان اشوک کمار کے طور پر کی گئی ہے۔
واقعہ کی تفصیلات
یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تقریباً ایک بجے پیش آیا۔ گورداسپور کے ایس ایس پی آدتیہ نے بتایا کہ جب صبح ڈورنگا پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او بنارسی داس نے پوسٹ پر کال کی تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مقامی دیہاتی کو بھیجا، جس نے چوکی کے اندر ایک کمرے میں دونوں پولیس اہلکاروں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی دیکھیں۔
"صبح کے وقت، ڈورنگلہ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) بنارسی داس نے فون کیا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک گاؤں والے کو فون کیا، جو پولیس چوکی پر پہنچا، جہاں ایک کمرے میں دونوں افراد کی لاشیں پڑی تھیں۔" - آدتیہ، ایس ایس پی گورداسپور
تفتیش کے اہم نکات
پولیس نے جائے وقوعہ سے چھ خالی خول برآمد کر لیے ہیں تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گولیاں کس نے چلائیں۔ گورداسپور کے ایس ایس پی آدتیہ نے بتایا کہ واقعہ کی مختلف زاویوں سے تفتیش کی جارہی ہے۔ واقعے کی تفتیش گینگسٹر اور دہشت گردوں کے روابط کے تناظر میں کی جارہی ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ دونوں افراد نے باہمی جھگڑے کے بعد فائرنگ کی۔
سکیورٹی ایجنسیاں الرٹ
یہ چوکی بین الاقوامی سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے انتہائی حساس سمجھی جاتی ہے، جسے سکیورٹی کی ’دفاع کی دوسری لائن‘ سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بی ایس ایف کے ڈی آئی جی جسوندر کمار بردی اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی۔ فرانزک ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورداسپور سول اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔