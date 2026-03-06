ETV Bharat / bharat

آسام میں سکھوئی 30 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک

رافیل کے بعد سکھوئی ایم کے آئی-30 ہندوستانی فضائیہ کا سب سے طاقتور لڑاکا طیارہ ہے۔

آسام میں سکھوئی 30 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک
آسام میں سکھوئی 30 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

گوہاٹی: آسام کے کاربی انگلونگ ضلع میں سکھوئی ایم کے آئی-30 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک ہوے ہیں۔

سکھوئی ایم کے آئی-30 لڑاکا طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ جورہاٹ ایئر بیس سے تقریباً 60 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے نے جمعرات کی شام کو اڑان بھری تھی۔

آئی اے ایف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں دو پائلٹوں کی ہلاکت کی جانکاری دی۔ آئی اے ایف نے لکھا، "آئی اے ایف سکاڈران ایل ڈی آر انوج اور ایف ایل ٹی لیفٹننٹ پرویش دوراگکر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو ایس یو -30 حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ آئی اے ایف نے مزید لکھا، آئی اے ایف کے تمام اہلکار دکھ کی اس گھڑی میں دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور سوگوار خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔

ایک دفاعی ترجمان نے گوہاٹی میں کہا کہ طیارے کا ملبہ جمعہ کو صبح سویرے دیکھا گیا۔

اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ سول اور پولیس انتظامیہ اور دیہاتیوں کی مدد سے آئی اے ایف کی تلاش اور بچاؤ ٹیم نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تقریباً ایک بجے کے قریب ملبہ کا پتہ لگایا۔

اس سے قبل حکام نے اطلاع دی تھی کہ لڑاکا طیارہ جورہاٹ ایئربیس سے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام 7 بج کر 42 منٹ پر روسی طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔

جمعرات کی رات، گوہاٹی میں دفاعی پی آر او نے کہا تھا کہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے فضائیہ کی ایک ٹیم بھیجی گئی ہے اور تلاشی مہم شروع کی گئی تھی۔ پی آر او نے کہا، "ہندوستانی فضائیہ کے سکھوئی 30 طیارے کا راڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ حقائق کا پتہ لگانے اور صورتحال کی تصدیق کے لیے فضائیہ کی ٹیموں کو بھیجا گیا ہے۔"

رافیل کے بعد سکھوئی ایم کے آئی-30 ہندوستانی فضائیہ کا سب سے طاقتور لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ فضائی دفاع، شدید حملے اور سمندری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فی الحال، سکھوئی ایم کے آئی-30 ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا جیٹ بیڑے میں واحد لڑاکا طیارہ ہے۔

سکھوئی ایم کے آئی-30 کو 'سپر سکھوئی' پروگرام کے تحت جدید بنایا جا رہا ہے۔ 2040 تک اسے مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ 63,000 کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ میں مبینہ طور پر 84 طیارے شامل ہیں جو مقامی اے ای ایس اے ریڈار، نئے ایویونکس، جدید الیکٹرونک وارفیئر سویٹس، اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل (جیسے برہموس) سے لیس ہیں، جن کی عمر 25-30 سال تک بڑھ جاتی ہے۔

(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

PILOTS DEATH IN SUKHOI 30 CRASH
SUKHOI 30 MKI FIGHTER JET
FIGHTER JET CRASH IN ASSAM
سکھوئی 30 کریش
SUKHOI 30 CRASH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.