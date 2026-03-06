آسام میں سکھوئی 30 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک
Published : March 6, 2026 at 10:38 AM IST
گوہاٹی: آسام کے کاربی انگلونگ ضلع میں سکھوئی ایم کے آئی-30 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ، حادثے میں دو پائلٹ ہلاک ہوے ہیں۔
سکھوئی ایم کے آئی-30 لڑاکا طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ جورہاٹ ایئر بیس سے تقریباً 60 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے نے جمعرات کی شام کو اڑان بھری تھی۔
STORY | IAF Su-30MKI crash in Assam: Both pilots killed— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2026
Two pilots of the Indian Air Force (IAF) were killed in a crash of a Su-30 MKI fighter jet in Assam's Karbi Anglong district. The IAF confirmed on Friday the deaths of Squadron Leader Anuj and Flight Lieutenant Purvesh… pic.twitter.com/fp1EmA785x
آئی اے ایف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں دو پائلٹوں کی ہلاکت کی جانکاری دی۔ آئی اے ایف نے لکھا، "آئی اے ایف سکاڈران ایل ڈی آر انوج اور ایف ایل ٹی لیفٹننٹ پرویش دوراگکر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو ایس یو -30 حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ آئی اے ایف نے مزید لکھا، آئی اے ایف کے تمام اہلکار دکھ کی اس گھڑی میں دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور سوگوار خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔
ایک دفاعی ترجمان نے گوہاٹی میں کہا کہ طیارے کا ملبہ جمعہ کو صبح سویرے دیکھا گیا۔
IAF acknowledges the loss of Sqn Ldr Anuj and Flt Lt Purvesh Duragkar, who sustained fatal injuries in the Su-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences, and stand firmly with the bereaved family in this time of grief.@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD… pic.twitter.com/zUtfUJ2ewr— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 6, 2026
اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ سول اور پولیس انتظامیہ اور دیہاتیوں کی مدد سے آئی اے ایف کی تلاش اور بچاؤ ٹیم نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تقریباً ایک بجے کے قریب ملبہ کا پتہ لگایا۔
اس سے قبل حکام نے اطلاع دی تھی کہ لڑاکا طیارہ جورہاٹ ایئربیس سے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام 7 بج کر 42 منٹ پر روسی طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔
جمعرات کی رات، گوہاٹی میں دفاعی پی آر او نے کہا تھا کہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے فضائیہ کی ایک ٹیم بھیجی گئی ہے اور تلاشی مہم شروع کی گئی تھی۔ پی آر او نے کہا، "ہندوستانی فضائیہ کے سکھوئی 30 طیارے کا راڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ حقائق کا پتہ لگانے اور صورتحال کی تصدیق کے لیے فضائیہ کی ٹیموں کو بھیجا گیا ہے۔"
رافیل کے بعد سکھوئی ایم کے آئی-30 ہندوستانی فضائیہ کا سب سے طاقتور لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ فضائی دفاع، شدید حملے اور سمندری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فی الحال، سکھوئی ایم کے آئی-30 ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا جیٹ بیڑے میں واحد لڑاکا طیارہ ہے۔
سکھوئی ایم کے آئی-30 کو 'سپر سکھوئی' پروگرام کے تحت جدید بنایا جا رہا ہے۔ 2040 تک اسے مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ 63,000 کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ میں مبینہ طور پر 84 طیارے شامل ہیں جو مقامی اے ای ایس اے ریڈار، نئے ایویونکس، جدید الیکٹرونک وارفیئر سویٹس، اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل (جیسے برہموس) سے لیس ہیں، جن کی عمر 25-30 سال تک بڑھ جاتی ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
