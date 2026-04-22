کرناٹک میں امریکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی، دو گرفتار
ہوم اسٹے میں مقیم امریکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 8:48 PM IST
کوڈاگو (کرناٹک): کرناٹک میں ایک امریکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ویراج پیٹ اسمبلی حلقہ کے کٹہ گرام پنچایت علاقہ میں ایک ہوم اسٹے پر جھارکھنڈ کے ایک شخص کے ذریعہ امریکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
جھارکھنڈ کے رہنے والے وریجیش کمار پر خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ پولیس نے ہوم اسٹے کے مالک وشال پر معاملے کو چھپانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کو پہلے ہی 3 مئی تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔
تین دن سے وائی فائی بند: متاثرہ، واشنگٹن کی رہائشی، کوڈاگو کے کوٹا گاؤں میں دیوی ولا ہوم اسٹے میں رہ رہی تھی۔ اس دوران ملزم برجیش کمار نے ایک میٹھے مشروب میں نشہ آور چیز ملایا اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ہوم اسٹے کے مالک وشال نے وائی فائی کو تین دن تک منقطع کرکے معاملے کو دبانے کی کوشش کی تاکہ متاثرہ کسی سے رابطہ نہ کرسکے۔
غیر ملکی متاثرہ تین دن بعد یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ میسور جائے گی۔ وہاں سے اس نے امریکی سفارت خانے کو اطلاع دی۔ امریکی حکام نے ای میل کے ذریعے میسور پولیس سے رابطہ کیا اور وہاں کے اہلکاروں کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا۔
یہ بھی اطلاع ہے کہ وزارت خارجہ کے حکام نے منگل کو ضلع کا دورہ کیا۔ اس سلسلے میں پولیس سپرنٹنڈنٹ بندومنی نے بتایا کہ ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ کٹہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیش جاری ہے۔