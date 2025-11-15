الفلاح یونیورسٹی کے دو ڈاکٹرس دہلی پولیس کی حراست میں
دہلی پولیس نے لال قلعہ دھماکہ کے سلسلے میں الفلاح یونیورسٹی کے دو ڈاکٹروں محمد اور مستقیم کو حراست میں لیا ہے۔
Published : November 15, 2025 at 3:35 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے ہریانہ کی الفلاح یونیورسٹی کے دو ڈاکٹروں سمیت تین افراد کو حراست میں لیا ہے جو لال قلعہ کے قریب دھماکہ سے پھٹنے والی کار کے ڈرائیور ڈاکٹر عمر نبی کے جاننے والے تھے۔ پولیس نے کئی افراد سے پوچھ گچھ کی ہے جن میں ایک چائے فروش بھی شامل ہے جس کے اسٹال پر عمر نے مختصر قیام کیا تھا، اور ایک مسجد کا دورہ بھی کیا جہاں اس نے دھماکے کے دن نماز ادا کی۔
حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں جمعہ کی رات دہلی پولیس کے اسپیشل سیل اور نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کی ٹیم کے ذریعہ ہریانہ کے دھوج، نوح اور ملحقہ علاقوں میں کئے گئے چھاپوں کے دوران کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے الفلاح یونیورسٹی کے دو ڈاکٹروں محمد اور مستقیم کو نوح سے حراست میں لیا۔ یہ دونوں مبینہ طور پر ڈاکٹر مزمل گنائی سے رابطے میں تھے، جنہیں "وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول" کی وسیع تر تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر عمر نبی کے قریبی دوست بھی تھے۔
ابتدائی پوچھ گچھ سے پتہ چلا ہے کہ حراست میں لیے گئے ڈاکٹروں میں سے ایک دھماکہ کے دن دہلی میں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انٹرویو کے لیے قومی دارالحکومت آئے تھے۔ پولیس نے مزید کہا کہ محمد اور مستقیم سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی ڈاکٹر گنائی کے ساتھ کس حد تک تعلق تھا۔
پولیس نے وزیر پور انڈسٹریل ایریا میں چائے فروش سے بھی پوچھ گچھ کی جہاں ڈاکٹر عمر 10 سے 15 منٹ تک توقف کیا تھا۔ عمر نے کچھ کھایا اور جانے سے قبل کچھ دیر چائے کے اسٹال پر بیٹھ گیا۔
تفتیش کاروں نے آصف علی روڈ پر رام لیلا میدان کے قریب ایک مسجد کی انتظامی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کا ریکارڈ پیش کرے جو دھماکے کے دن مسجد میں آئے تھے۔ انہوں نے اوکھلا میں الفلاح یونیورسٹی کے ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کیا اور مشتبہ افراد کے بارے میں تفصیلات طلب کیں۔