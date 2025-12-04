چھتیس گڑھ میں خونریز انکاؤنٹر، ایک کمانڈر سمیت 12 نکسلی اور 3 جوان ہلاک، تصادم جاری
ریاست کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے اور وزیر داخلہ وجے شرما نے مارے گئے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : December 4, 2025 at 7:53 AM IST
بیجاپور: دنتے واڑہ اور بیجاپور کے سرحدی علاقے میں ایک خونریز تصادم میں سکیورٹی فورسز کے جوانوں نے 12 ماؤنوازوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران نکسلیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تین ڈی آر جی جواب بھی ہلاک ہو گئے۔ انکاؤنٹر کی تصدیق کرتے ہوئے بستر کے آئی جی نے کہا کہ انکاؤنٹر تاحال جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جوان آپریشن سے لوٹ کر آئیں گے تب مکمل تفصیلات سامنے آ پائیں گی۔ بیجاپور کے ایس پی جتیندر یادو نے کہا کہ انکاؤنٹر میں ہمارے تین جوانوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ ان کے علاوہ تین جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے دو زخمی جوانوں کو بہتر علاج کے لیے اسپتال لایا گیا ہے۔
بیجاپور انکاؤنٹر میں 12 نکسلی ہلاک
انکاؤنٹر میں مارے گئے ماؤنوازوں کی لاشوں کی شناخت ہونا باقی ہے۔ بیجاپور پولیس کے مطابق انکاؤنٹر کے مقام پر سینئر ماؤنواز لیڈروں کے جمع ہونے کی اطلاعات ملی تھیں۔ بستر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی) نے بتایا کہ تصادم صبح 9 بجے کے قریب شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔
ہلاک ہونے والے ڈی آر جی جوانوں کے نام
اس انکاؤنٹر کے دوران اپنی جان گنوانے والے جوانوں کی شناخت موہن مدیڑ تھانہ حلقے کے رہنے والے مونو عرف موہن وڈاڑی، ہیڈ کانسٹیبل، ڈی آر جی بیجاپور، نیلسنار تھانہ حلقے کے رہنے والے دکارو گونڈے، کانسٹیبل، ڈی آر جی بیجاپور اور نیلسنار تھانہ حلقے کے رہنے والے رمیش سوڑی، کانسٹیبل، ڈی آر جی بیجاپور کے طور پر کی گئی ہے۔
انکاؤنٹر میں زخمی ہونے والے جوانوں کے نام
اس انکاؤنٹر میں تین جوان زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی شناخت اے ایس آئی جناردن کورام اور کانسٹیبل سوم دیو یادو کے طور پر کی گئی ہے۔
انعامی نکسلی کمانڈر اور لیڈر بھی ہلاک
مغربی بستر ڈویژن میں جاری اس آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز کو ماؤنوازوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ بیجاپور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) نے بتایا کہ اس آپریشن میں پی ایل جی اے کمپنی نمبر 2 کا کمانڈر ڈی وی سی ایم مودیامی ویلا، اور ایک بدنام زمانہ سرکردہ ماؤنواز لیڈر بھی مارا گیا۔ چھتیس گڑھ حکومت نے ویلا پر آٹھ لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ نکسلی کمانڈر ویلا گذشتہ 15 برسوں سے نکسل تنظیم میں شامل تھا۔ وہ نکسلائٹس کی اعلیٰ کمان کی حکمت عملی ٹیم کا بھی حصہ تھا۔ ویلا کا اصل تعلق پسنار علاقے سے تھا اور وہ طویل عرصے سے مغربی بستر ڈویژن کے لیے اہم آپریشنل ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔
سکیورٹی ایجنسیوں کی بڑی کامیابی
سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق ویلا کئی بڑے نکسلی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس میں سکیورٹی کیمپوں پر حملے، گھات لگا کر حملے، آئی ای ڈی دھماکے، وی وی آئی پی قافلوں پر حملے، ہتھیاروں کی لوٹ مار، اور گاؤں والوں کو تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ڈرانا شامل ہے۔ ویلا کی موت کو نکسلیوں کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس انکاؤنٹر میں ویلا سمیت کل 12 ماؤنواز کیڈروں کی لاشیں برآمد کی گئیں۔
جائے وقوع سے اسلحہ کا ذخیرہ برآمد
تصادم کے مقام سے برآمد ہونے والے ہتھیاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماؤنواز علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جائے وقوع سے برآمد ہونے والے اسلحے میں ایل ایم جی مشین گن، اے کے 47 رائفلز، ایس ایل آرز، انسااس رائفلز، 303 رائفلیں، بڑی مقدار میں کارتوس، ڈیٹونیٹرز، آئی ای ڈیز اور جنگی لٹریچر شامل ہیں۔ برآمد شدہ ہتھیاروں کے معیار کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ ماؤنواز علاقے میں بڑے پیمانے پر پرتشدد واقعے کو انجام دینے کی تیاری کر رہے تھے، جسے سکیورٹی فورسز نے بروقت ناکام بنا دیا۔ شبہ ہے کہ کئی زخمی نکسلی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
جائے وقوع سے ڈیجیٹل آلات بھی برآمد
تصادم کی جگہ سے برآمد ہونے والے مواد اور الیکٹرانک آلات سے تنظیم کے وسیع نیٹ ورک اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔ ماہرین ڈی وی سی ایم ویلا کی موت کو اس سال کی سب سے بڑی نکسل مخالف کامیابی مانتے ہیں۔ ویلا نے تنظیم کے لیے بھرتی، تربیت، ہتھیاروں کے انتظام، حکمت عملی اور فیلڈ کمانڈ کو سنبھالنے کا کام کیا۔ اس کی موت سے تنظیم کمزور ہو جائے گی۔ فورسز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صورت حال قابو میں ہے، لیکن فوجیوں کی حفاظت اور آپریشن کے مفاد میں اس وقت مزید جانکاری شیئر نہیں کی جائے گی۔
बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल-विरोधी अभियान में आज हमारे वीर सुरक्षाबलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 3, 2025
इस मुठभेड़ में DRG बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और आरक्षक रमेश सोड़ी ने अपना…
وزیر اعلیٰ سائی کا اظہار افسوس
سی ایم وشنو دیو سائی نے ٹویٹ کیا کہ "آج ہماری بہادر سکیورٹی فورسز نے بیجاپور ضلع میں جاری نکسل مخالف آپریشن میں 12 ماؤنوازوں کو بے اثر کر دیا۔ علاقے میں مسلسل تلاشی اور کومبنگ آپریشن جاری ہیں۔ اس انکاؤنٹر میں ہیڈ کانسٹیبل مونو وڈاڑی، کانسٹیبل دکارو گونڈے اور کانسٹیبل دوکارو رمیش سوڑی نے اعلیٰ ترین قربانی دی۔ میں ان بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھگوان غمزدہ خاندانوں کو یہ ناقابل برداشت نقصان برداشت کرنے کی طاقت دے۔ زخمی جوانوں کے مناسب علاج کے انتظامات کئے گئے ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ بہادری اور کامیاب کارروائی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ لال دہشت گردی کا خاتمہ اب بہت قریب ہے۔ ہماری حکومت اور ہماری سکیورٹی فورسز "ماؤ ازم کے مکمل خاتمے" کے لیے ثابت قدم ہیں۔ ہماری مہم تب تک جاری رہے گی جب تک امن، سلامتی اور ترقی کی روشنی بستر کے ہر گاؤں تک نہیں پہنچ جاتی۔''
مزید پڑھیں:
آندھرا پردیش میں خونریز تصادم کے دوران سات نکسلی ہلاک
ماؤنوازوں کی بڑی سازش ناکام، اڈیشہ کے جنگلات سے 2.5 ٹن دھماکہ خیز مواد برآمد
چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کے ساتھ بڑا انکاؤنٹر، ایک جوان سمیت 27 سے زیادہ ماؤنواز ہلاک
پولیس انکاؤنٹر میں آٹھ نکسلی ہلاک، ایک کروڑ کا انعامی بھی مارا گیا