تمل ناڈو میں حکومت سازی کی کوششیں شروع، ٹی وی کے لیڈر وجے نے گورنر کو لکھا خط
تملناڈو میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی 'ٹی وی کے' کے سربراہ وجے نے حکومت سازی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔
Published : May 5, 2026 at 1:08 PM IST
چنئی: تملناڈو اسمبلی انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی 'ٹی وی کے' کے رہنما وجے نے تمل ناڈو کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر کو ایک خط بھیج کر حکومت بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ واضح رہے کہ ٹی وی کے نے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات 2026 میں 34.92 فیصد ووٹ حاصل کر کے 108 سیٹوں پر جیت درج کی ہے۔ حکمراں جماعت، دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) نے 24.19 فیصد ووٹ حاصل کر کے 59 نشستیں کامیابی حاصل کی۔ سیٹوں کے نئے اعداد و شمار کے حساب سے ڈی ایم کے اب اپوزیشن پارٹی بن گئی ہے۔
آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے)، جس نے اپوزیشن کے طور پر اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، نے 21.21 فیصد ووٹ حاصل کیے اور 47 سیٹوں پر جیت درج کی۔ اس نتیجہ نے اے آئی اے ڈی ایم کے کو اسمبلی میں تیسرے مقام پر پہنچا دیا۔
دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) اتحاد کے حصے کے طور پر الیکشن لڑنے والی جماعتوں میں سے کانگریس پارٹی نے پانچ سیٹیں جیتیں، انڈین یونین مسلم لیگ (آئی یو ایم ایل)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) (سی پی آئی ایم)، اور وی سی کے نے دو دو سیٹیں جیتیں، نیز دیسیا مرپوک کزگم (ڈی ایم ڈی) نے ایک سیٹ جیتی۔
آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے) کے زیرقیادت اتحاد میں، پٹالی مکل کچی (پی ایم کے) نے چار نشستیں جیتی ہیں، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور امّا مکل منیترا کزگم (اے ایم ایم کے) نے ایک ایک نشست جیتی ہے۔ تامل ناڈو اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 118 نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن تمیزہگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) نے صرف 108 نشستیں حاصل کیں۔
مزید برآں، چونکہ وجے نے دو حلقوں، پیرمبور اور تریچی ایسٹ پر کامیابی حاصل کی، پارٹی ایک سیٹ کھو سکتی ہے، جس سے تمیزہگا ویٹری کزگم کی کل تعداد 107 ہو جائے گی۔ اس لیے، حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد سے 11 سیٹیں کم ہونے کے ساتھ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجے اس چیلنج کو کیسے پورا کریں گے۔
اس صورت حال میں، تمیزھاگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے رہنما وجے نے تمل ناڈو کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر کو ایک ای میل بھیجا ہے، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے تمیزہگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ مزید برآں، انہوں نے خط میں کہا کہ وہ دو ہفتوں میں اپنی اکثریت ثابت کر دیں گے۔
مزید پڑھیں:
ٹی وی کے امیدوار جس نے تمل ناڈو کے وزیر اعلی سٹالن کو شکست دی، جانئیں کون ہیں وی ایس بابو
تامل ناڈو میں ٹی وی کے، کے سربراہ وجے کے والدین نے بیٹے کی جیت پر کیا تبصرہ، کہا انہیں یقین تھا ان کا بیٹا جیت جائے گا
بھوانی پور میں ممتا بنرجی کو بڑی شکست، سویندو ادھیکاری نے 15000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی