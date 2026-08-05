تمل ناڈو بجٹ: سی ایم وجے کا بڑا اعلان، خواتین کو ملے گا سونے کا سکہ اور ریشم کی ساڑی
ٹی وی کے حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے۔ اس میں خواتین کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔
Published : August 5, 2026 at 2:54 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کی ٹی وی کے حکومت نے آج پانچ اگست کو اسمبلی میں اپنا پہلا بجٹ 2026 پیش کیا۔ جانکاری کے مطابق، حکومت کے وزیرِ خزانہ ڈاکٹر این میری ولسن نے یہ پہلا بجٹ پیش کیا۔ ٹی وی کے حکومت نے اس بجٹ میں خواتین کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے تملناڈو حکومت کا بجٹ 2026 پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری ریاست میں 10 اولمپک سینٹر آف ایکسی لینس بنانے کے لیے 5.50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد اولمپک گولڈ میڈل جیتنا اور تمل ناڈو کو انٹرنیشنل اسپورٹس میں سب سے اونچے مقام پر پہنچانا ہے۔
خواتین کے لیے سونے کا سکہ اور ریشم کی ساڑی
وہیں، حکومت نے 'برادرز گفٹ اسکیم' کے تحت 812 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا، جس میں شادی کے موقعے پر خواتین کو آٹھ گرام کا سونے کا سکہ اور ریشم کی ساڑی دی جائے گی۔
Tamil Nadu Finance Minister Dr. N. Marie Wilson presents maiden Budget, says, "An allocation of Rs 5.50 crores has been made to establish 10 Olympic Centres of Excellence across the state, with the aim of winning Olympic gold medals and elevating Tamil Nadu to the highest level… https://t.co/GBYC3nIk67— ANI (@ANI) August 5, 2026
واضح رہے کہ سی ایم وجے نے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات 2026 کے انتخابی منشور میں خواتین کو تحفہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب بجٹ میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
حج سبسڈی بڑھانے کا اعلان
این میری ولسن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ٹی وی کے حکومت نے پہلی بار حج پر جانے والے حاجیوں کے لیے سبسڈی 25 ہزار سے بڑھا کر 35 ہزار روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دوسری طرف، سی ایم وجے نے ریاستی وزیر مالیات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ٹینڈر میں کچھ پارٹیوں اور لوگوں کو ملنے والا کمیشن بند کر دیا ہے۔
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