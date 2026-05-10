تمل ناڈو: ٹی وی کے سربراہ وجے کی بطور وزیر اعلی حلف برداری آج، تقریب میں راہل گاندھی کی شرکت متوقع
ٹی وی کے سربراہ وجے نے دو سیٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے، وہ ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں گے۔
Published : May 10, 2026 at 7:28 AM IST
چنئی: گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر نے سنیچر کو ٹی وی کے، کے سربراہ سی جوزف وجے کو تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا، اور آج وہ بطور وزیر اعلیٰ حلف لیں گے۔ لوک بھون نے اس بات کی جانکاری دی۔ وجے کی قیادت میں وزارت کی حلف برداری اتوار کو صبح 10 بجے یہاں نہرو اسٹیڈیم میں ہوگی۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے اتوار کو چنئی میں تمل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی حلف برداری میں شرکت کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گاندھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے، جس میں بعض دیگر اپوزیشن لیڈروں کی بھی شرکت متوقع ہے۔
وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے دو دو ایم ایل ایز طرف سے حمایت کے خطوط پیش کرنے کے بعد وجے کی بطور وزیر اعلیٰ حلف برداری کا راستہ صاف ہوا۔ گورنر نے مطلوبہ تعاون پر تقریباً ایک گھنٹے تک بات چیت کی۔ لوک بھون کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، وجے کو آئین کی دفعات کے مطابق گورنر اآلیکر نے وزیر اعلیٰ مقرر کرتے ہوئے انہیں اپنے وزرا کے انتخاب کی دعوت دی۔
مزید، آرلیکر نے وجے سے 13 مئی کو یا اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کو کہا۔ ٹی وی کے، کے سربراہ نے گورنر سے کانگریس کے اعلیٰ رہنما کے سیلواپرونتھاگئی اور حامی جماعتوں کے قائدین بشمول سی پی آئی (ایم) کے ریاستی سکریٹری پی شانموگم سے ملاقات کی۔
حلف برداری کے بعد وجے 1967 کے بعد سے تامل ناڈو حکومت کی سربراہی کرنے والے ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم سے باہر کے پہلے لیڈر بن جائیں گے۔ ٹی وی کے نے اسمبلی انتخابات میں اپنے شاندار آغاز میں 108 سیٹوں پر جیت حاصل کی۔ اس سے قبل کانگریس، سی پی آئی، سی پی آئی (ایم)، وی سی کے، آئی یو ایم ایل کی حمایت کے ساتھ وجے نے کل 121 ایم ایل ایز کی حمایت کا خط پیش کیا۔ واضح رہے کہ تمل ناڈو کی 234 رکنی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے کم از کم 118 ارکان کی حمایت درکار ہے۔
ٹی وی کے، کے سربراہ وجے نے دو سیٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ ایک سیٹ سے مستعفی ہو جائیں گے، جس سے پارٹی کا موثر ہندسہ 107 ہو جائے گا اور موجودہ ارکان اسمبلی کی تعداد 233 ہو جائے گی۔ بعد ازاں ایک سیٹ پر الیکشن ہوگا۔
ٹی وی کے اور اس کی حمایت کرنے والی سبھی پارٹیوں کے ارکان کی کل تعداد 121 ہو گئی ہے۔ آئی یو ایم ایل نے ریاست میں حکومت بنانے کے لیے ٹی وی کے کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ٹی وی کے کو کانگریس، سی پی آئی، سی پی آئی (ایم)، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں کانگریس کے پانچ ایم ایل ایز ہیں، سی پی آئی، سی پی آئی(ایم)، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے دو دو ایم ایل ایز ہیں۔
گورنر کو خط، IUML لیڈروں SSB سید فاروق باشا اور AM شاہجہان نے لکھا ہے، جس میں تمل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے جوزف وجے کی قیادت میں تملگا ویٹری کزگم کو پارٹی کی "غیر مشروط حمایت" سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وجے تمل ناڈو کے اگلے وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تمل ناڈو کے لوگوں کے لیے "مستحکم، سیکولر اور جمہوری حکمرانی کے مفاد میں" حمایت کی جا رہی ہے۔
