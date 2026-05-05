ٹی وی کے امیدوار جس نے تمل ناڈو کے وزیر اعلی سٹالن کو شکست دی، جانئیں کون ہیں وی ایس بابو
تملناڈو میں دوسری دفعہ کسی موجودہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے جے للتا بھی ہارگئی تھیں۔
Published : May 5, 2026 at 10:17 AM IST
چنئی: ٹی وی کے امیدوار وی ایس بابو نے وزیر اعلیٰ ایم کے کو شکست دے کر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں اسٹالن۔ اگرچہ تمیزہگا ویٹری کزگم (TVK) حال ہی میں ختم ہونے والے انتخابات میں قابل ذکر تعداد میں سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے، لیکن ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں موجود ہے: اصل میں، وہ امیدوار کون ہے جس نے چیف منسٹر اسٹالن کو شکست دی؟
کولاتھور سیٹ: کبھی ڈی ایم کے کا گڑھ تھا
2011 سےایم کے اسٹالن نے کولاتھور سیٹ سے مسلسل جیت حاصل کی ہے۔ کولاتھور حلقہ نے 'وی آئی پی' کا درجہ صرف اس لیے حاصل کیا کہ ایم کے۔ اسٹالن نے وہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مسلسل تین میعادوں تک کامیابی کے ساتھ سیٹ برقرار رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر میدان میں اترے تھے ۔
اس حلقے کو جو طویل عرصے سے ڈی ایم کے کا گڑھ سمجھا جاتا ہے - وزیر اعلی ایم کے۔ اسٹالن چوتھی بار جیت حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے۔ انہیں چیلنج کرنے کے لیے، TVK کی قیادت میں وی ایس بابو اترے۔
کولاتھور حلقہ، جسے وسیع پیمانے پر ڈی ایم کے کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کل 207,251 ووٹر ہیں۔ ان میں سے 85.91 فیصد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی وی ایس بابو نے 82,997 ووٹ حاصل کیے۔ ڈی ایم کے امیدوار، وزیر اعلیٰ ایم کے۔ اسٹالن کو 74,202 ووٹ ملے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے امیدوار پی سنتھانا کرشنن نے 18,430 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے نتیجے میں وی ایس بابو نے 8,795 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔
وی ایس بابو کون ہے؟
75 سالہ وی ایس بابو پہلے ڈی ایم کے کے رکن تھے۔ خاص طور پر انہوں نے شمالی چنئی ضلع سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیں اور پارٹی تنظیم پر مضبوط گرفت برقرار رکھی۔ 2006 کے اسمبلی انتخابات میں وہ پورسوالکم حلقہ سے قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ حلقوں کی حد بندی کے بعد، پورسوالکم حلقہ کو ختم کر دیا گیا، جس سے کولاتھور حلقہ کی تشکیل کی راہ ہموار ہوئی۔
2011 کے اسمبلی انتخابات میں وی ایس بابو کو الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، کیونکہ چیف منسٹر اسٹالن نے خود کولاتھور سے الیکشن لڑا تھا۔ اس کے باوجود کولاتھور حلقہ انتخاب کے انچارج کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، وی ایس بابو نے چیف منسٹر اسٹالن کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ تاہم ڈی ایم کے قیادت ان سے ناراض تھی کیونکہ ووٹوں کے بہت کم فرق سے جیت حاصل کی گئی تھی۔
اس عرصے کے دوران شیکر بابو جنہیں سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا نے اے آئی اے ڈی ایم کے سے نکال دیا تھا، ڈی ایم کے میں شامل ہو گئے اور وزیر اعلیٰ سٹالن کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد جب شمالی چنئی ضلع سکریٹری کی ذمہ داری شیکر بابو کو منتقل کر دی گئی تو ناراض وی ایس۔ بابو ڈی ایم کے چھوڑ کر اے آئی اے ڈی ایم کے میں شامل ہو گئے۔
بعد میں 2017 میں وی ایس بابو اور کئی دیگر کو T.T.V کی حمایت میں کام کرنے کے الزام میں AIADMK سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈی ایم کے میں شامل ہوئے ایڈاپڈی پلانی سوامی کے اے آئی اے ڈی ایم کے کے جنرل سکریٹری کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وی ایس۔ بابو کو شمالی چنئی ویسٹ ڈسٹرکٹ کا سکریٹری مقرر کیا گیا۔
تاہم اے آئی اے ڈی ایم کے کے اندر ان کی اہمیت ختم ہونے لگی، جس سے وہ مطمئن نہیں رہے۔ نتیجتاً، گزشتہ فروری میں وی ایس بابو نے ٹی وی کے لیڈر وجے سے ملاقات کی اور سرکاری طور پر ٹی وی کے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ٹی وی کے کی قیادت نے انہیں کولاتھور حلقے کے لیے اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا — ایک ایسا علاقہ جس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔
وہ اس حلقے سے 82,997 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جہاں تک تمل ناڈو کا تعلق ہے، یہ صرف دوسرا واقعہ ہے جس میں کسی وزیر اعلیٰ کو اسمبلی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے 1996 کے اسمبلی انتخابات کے دوران جے للتا کو بارگور حلقہ سے ڈی ایم کے امیدوار سے شکست ہوئی تھی۔ اس نظیر کے بعد وی ایس بابو نے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالین کو شکست دی