ایئر انڈیا کی فوکٹ دہلی پرواز میں ہچکولے کا واقعہ: دونوں پائلٹ روسٹر سے ہٹائے گئے
تحقیقات اور مقررہ کارروائی مکمل ہونے تک دونوں پائلٹوں کو ڈیی جی سی اے کی جانب سے روسٹر سے ہٹا دیا گیا ہے۔
Published : August 9, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: ایئر انڈیا کی فوکٹ سے دہلی آنے والی پرواز AI2379 میں 4 اگست کو دوران پرواز اچانک تقریباً 300 فٹ بلندی کم ہونے کے واقعے کے بعد ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے طیارے کے دونوں پائلٹوں کو عارضی طور پر ڈیوٹی روسٹر سے ہٹا دیا ہے۔ ڈی جی سی اے کے مطابق پرواز میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد مقررہ ضابطہ کار کے تحت دونوں فلائٹ کریو ارکان کا پی ایس ایس ٹسٹ یعنی نفسیاتی اثر رکھنے والے مادوں کی اسکریننگ ٹیسٹ کرایا گیا۔
اس ٹیسٹ میں پائلٹ ان کمانڈ پی آئی سی کا نتیجہ ایسا آیا جس کے لیے مزید تصدیقی جانچ ضروری قرار دی گئی۔ ایوی ایشن ریگولیٹر نے بتایا کہ متعلقہ پائلٹ کے نمونے تصدیقی تجزیے کے لیے مقررہ لیبارٹری بھیج دیے گئے ہیں اور حتمی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی سی اے نے واضح کیا کہ اس واقعے کو سنگین نوعیت کا واقعہ سنگین حادثہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو اے اے آئی بی کر رہا ہے۔
تحقیقات اور مقررہ کارروائی مکمل ہونے تک دونوں پائلٹوں کو ڈیی جی سی اے کی جانب سے روسٹر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ریگولیٹر کے مطابق تصدیقی ٹیسٹ اور تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی مزید مناسب کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس مرحلے پر پائلٹ کے خلاف کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ واقعہ 4 اگست کو فوکٹ سے دہلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI2379 میں پیش آیا۔ طیارے میں مجموعی طور پر 137 مسافر سوار تھے۔
پرواز کے دوران اچانک شدید ہچکولے کے باعث طیارے کی بلندی میں تقریباً 300 فٹ کی عارضی کمی واقع ہوئی۔ واقعے کے نتیجے میں کم از کم 13 مسافر اور عملے کے 4 ارکان زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں بعض افراد کو طبی معائنے اور ضروری علاج کے لیے دہلی ایئرپورٹ پر طبی مرکز منتقل کیا گیا۔ یہ پرواز ایئربس A320 طیارے کے ذریعے چلائی جا رہی تھی اور واقعے کے باوجود طیارہ بحفاظت دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صبح 11 بجے کے بعد اتر گیا۔
ایئر انڈیا نے ابتدائی بیان میں واقعے کو دوران پرواز ٹربولنس سے متعلق ایک مختصر واقعہ قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں طیارے کی بلندی میں وقتی تبدیلی ہوئی۔ ایئر لائن کے مطابق طیارہ بحفاظت دہلی پہنچا اور تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے سے اتر گئے۔ ابتدائی طور پر ایئر انڈیا نے کہا تھا کہ کسی مسافر یا عملے کے رکن کو شدید نوعیت کی چوٹ کی اطلاع نہیں ہے، تاہم چند مسافروں اور عملے کے ارکان کو معمولی چوٹوں کے باعث احتیاطی طور پر طبی معائنے کے لیے ایئرپورٹ کی طبی سہولت میں لے جایا گیا۔
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ڈی جی سی اے کی تازہ کارروائی کے بعد اب معاملے کی تحقیقات میں پرواز کے دوران پیش آنے والے حالات، پائلٹوں کی کارکردگی، طیارے کے آپریشنل ڈیٹا اور اسکریننگ ٹیسٹ سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔