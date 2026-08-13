اتراکھنڈ میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی سرنگ گرنے سے تین مزدوروں کی موت
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں اور مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں۔
Published : August 13, 2026 at 10:17 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 10:53 PM IST
چمولی: جمعرات کو اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے پپل کوٹی میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن (ٹی ایچ ڈی سی) کی ایک سرنگ گرنے سے کم از کم تین مزدور ہلاک ہو گئے۔ چمولی کے ضلع کلکٹر گورو کمار نے واقعہ کی تصدیق کی۔
اب تک 18 افراد کو ٹنل سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اتراکھنڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اتراکھنڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی اولین ترجیح سرنگ کے اندر پھنسے تمام افراد کو بحفاظت باہر نکالنا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، دھامی نے کہا، "پپرکوٹی میں ٹی ایچ ڈی سی سرنگ میں ملبہ اور پانی داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے این ڈی آر ایف ایق کیو اور یو کے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پر راحت اور بچاؤ کارروائیاں کریں۔
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں اور مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ہماری اولین ترجیح سرنگ کے اندر پھنسے ہر شخص کو بحفاظت باہر نکالنا ہے۔ دھمی نے کہا میں سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔