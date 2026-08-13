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اتراکھنڈ میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی سرنگ گرنے سے تین مزدوروں کی موت

وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں اور مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں۔

اتراکھنڈ میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن سرنگ منہدم؛ کئی کارکن پھنس گئے
اتراکھنڈ میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن سرنگ منہدم؛ کئی کارکن پھنس گئے (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 10:17 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:53 PM IST

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چمولی: جمعرات کو اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے پپل کوٹی میں ٹہری ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کارپوریشن (ٹی ایچ ڈی سی) کی ایک سرنگ گرنے سے کم از کم تین مزدور ہلاک ہو گئے۔ چمولی کے ضلع کلکٹر گورو کمار نے واقعہ کی تصدیق کی۔

اب تک 18 افراد کو ٹنل سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اتراکھنڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔

اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اتراکھنڈ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی اولین ترجیح سرنگ کے اندر پھنسے تمام افراد کو بحفاظت باہر نکالنا ہے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، دھامی نے کہا، "پپرکوٹی میں ٹی ایچ ڈی سی سرنگ میں ملبہ اور پانی داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے این ڈی آر ایف ایق کیو اور یو کے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پر راحت اور بچاؤ کارروائیاں کریں۔

وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں اور مسلسل صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ہماری اولین ترجیح سرنگ کے اندر پھنسے ہر شخص کو بحفاظت باہر نکالنا ہے۔ دھمی نے کہا میں سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔

Last Updated : August 13, 2026 at 10:53 PM IST

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