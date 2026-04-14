ایپسٹین معاملے کی وجہ سے ٹرمپ مودی کو بندی بنا چکے ہیں، مغربی بنگال کی انتخابی ریلی میں راہول گاندھی کا بیان
مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریلی میں راہول گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مسلسل نفرت پھیلاتے ہیں،ہندو۔مسلمانوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 4:36 PM IST
کولکاتہ: لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہول گاندھی نے منگل کو مغربی بنگال کے رائے گنج میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی ملک میں نفرت کے کلچر کو فروغ دے کر ہندوستانی آئین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ریاست میں آنے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ان کی انتخابی ریلی تھی۔
راہول گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم جب بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں تو وہ انہیں ’’سر‘‘ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ مزید برآں، انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرمپ اپنا سارا دن وزیر اعظم کو گالی دینے میں صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ دو منٹ میں ہندوستانی وزیر اعظم کے کیریئر کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود، وزیر اعظم مودی انہیں گلے لگاتے رہتے ہیں۔ راہل نے کہا کہ امریکی صدر نے 'ایپسٹین' کیس کی وجہ سے وزیر اعظم مودی کو عملی طور پر اسیر کر رکھا ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "ایک طرف، ہندوستان میں مہاتما گاندھی، جواہر لعل نہرو، اور بی آر امبیڈکر جیسی شخصیات نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، انہوں نے 15 سال جیل میں گزارے، لیکن اپنے اصولوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے، دوسری طرف، وزیر اعظم مسلسل نفرت پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، کانگریس پارٹی ہندوؤں کو تقسیم کرنے کی سیاست میں ملوث نہیں ہے۔" بنیادی فلسفہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔"
ریلی کے دوران، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا، "میں لوک سبھا میں تقریر کر رہا تھا، ایپسٹین کے مسئلے سمیت مختلف موضوعات پر بحث کر رہا تھا۔ آپ سب نے ایپسٹین کے بارے میں سنا ہو گا۔ نریندر مودی اپنے 56 انچ کے سینے پر فخر کرتے ہیں، پھر بھی وہ میرے ریمارکس سے خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے کہا کہ وہ مداخلت کرکے مجھے خاموش کریں۔ انہوں نے بار بار مجھے روکنے کی کوشش کی۔ آخر کار، ایسا نہ کر سکے اور وہ پارلیمنٹ سےچلے گئے۔
وزیر اعظم نے ملک کو دھوکہ دیا: راہل گاندھی
راہل نے مزید الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی نے ہندوستان کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ جن معاہدوں پر دستخط کئے ہیں ان سے بھلے ہی بی جے پی کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اپنے سابقہ بیان کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مودی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لہذا، وزیر اعظم نے لازمی طور پر ٹرمپ کے امریکہ کو پورا ملک بیچ دیا ہے۔ خاص طور پر، انہوں نے ہندوستان کی زرعی منڈی کو غیر ملکی رسائی کے لیے کھول دیا ہے۔ ان معاہدوں کے بعد امریکی کسان بھارت میں اپنی پیداوار فروخت کر سکیں گے۔ ریاستہائے متحدہ کے برعکس، ہندوستان میں زرعی زمین عام طور پر چھوٹی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اڈانی بیرون ملک سفر کرنے سے ڈرتے ہیں
راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی، بی جے پی اور اڈانی گروپ کے درمیان مبینہ ملی بھگت کے بارے میں بھی آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اڈانی کے خلاف کئی مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ اس لیے اڈانی اب یہ جانتے ہوئے بھی بیرون ملک سفر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ہندوستان سے باہر قدم رکھتے ہیں تو انہیں ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ تاہم ہندوستان کے اندر انہیں وزیر اعظم اور بی جے پی کا تحفظ حاصل ہے۔
مزید برآں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کانگریس پارٹی کے انتخابی وعدوں کے کئی اہم نکات پر زور دیا۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی اور پی ایم مودی دونوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے بنگال کے ووٹروں سے کانگریس کے امیدواروں کو منتخب کرنے کی اپیل کی۔