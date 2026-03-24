ٹرمپ نے ایران جنگ کے درمیان پی ایم مودی سے بات کی، ہرمز پر تبادلہ خیال کیا
Published : March 24, 2026 at 7:12 PM IST
نئی دہلی: ایران جنگ کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی۔ ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی سفیر سرجیو گور نے کہا، "صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ابھی وزیر اعظم مودی سے بات کی ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، بشمول آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی اہمیت پر"۔
Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.…— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026
واضح رہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ بات چیت ٹرمپ کے اس بیان کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد ہوئی ہے کہ امریکا اور ایران نے مشرق وسطیٰ میں جاری دشمنی پر بامعنی مذاکرات کیے ہیں اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دینے کے بعد ایرانی پاور پلانٹس پر حملے پانچ دن کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔
اس سے پہلے دن میں، پی ایم مودی نے مغربی ایشیا کے بحران پر راجیہ سبھا میں ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان تنازع کے درمیان جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے سفارت کاری کے ذریعے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ حکومت تمام دستیاب ذرائع سے گیس اور خام تیل خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان 40 سے زائد ممالک سے توانائی درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوششیں آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گی کیونکہ مغربی ایشیا میں جنگ نے توانائی کا شدید عالمی بحران پیدا کر دیا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے مغربی ایشیا میں امن کا خواہاں ہے۔ ہم ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہمارا مقصد خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارت کاری ہے۔ ہم نے ان سے دشمنی کو کم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں بات کی ہے۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں موجودہ تنازعہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سات نئے بااختیار گروپ تشکیل دیے گئے ہیں جو کہ ایل پی جی، ضروری خدمات اور سامان کی فراہمی اور مختلف شعبوں سے متعلق دیگر مسائل سے متعلق مسائل کا باقاعدگی سے جائزہ لیں گے اور تجاویز دیں گے۔
وزیر اعظم مودی نے راجیہ سبھا میں مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ اور اس سے ہندوستان کو درپیش چیلنجوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تین ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس جنگ نے دنیا میں توانائی کا سنگین بحران پیدا کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بھارت کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ ان کے بقول یہ جنگ ہمارے تجارتی راستوں میں خلل ڈال رہی ہے اور پیٹرول، ڈیزل، گیس، اور کھاد جیسی ضروری اشیا کی باقاعدہ سپلائی کو متاثر کر رہی ہے۔