سپریم کورٹ کے حکم سے مودی حکومت کو لگا جھٹکا، ٹریبونل ریفارمز ایکٹ2021 کے کئی قواعد کو کر دیا گیا ختم
یہ مختلف ٹریبونلز کے ممبران کی تقرری، میعاد اور سروس کی شرائط سے متعلق ٹریبونل ریفارمز ایکٹ 2021 کے قوانین کو ختم کر دیتے ہیں۔
Published : November 20, 2025 at 10:42 AM IST
حیدرآباد/نئی دہلی: سپریم کورٹ نے ٹریبونل ریفارمز ایکٹ 2021 کے کئی قواعد کو ختم کردیا ہے۔ یہ قواعد مختلف ٹریبونل کے ارکان کی تقرری، مدت ملازمت اور سروس کی شرائط سے متعلق ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے سے مودی حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔
چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے نوٹ کیا کہ مرکزی حکومت نے ان قوانین کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ نافذ کیا ہے۔ بنچ نے مزید کہا کہ زیر بحث قوانین اختیارات کی علاحدگی اور عدالتی آزادی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں بحال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔
عدالتی ہدایات میں واضح حکم
بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ زیر التوا مقدمات کو حل کرنا صرف عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے اور حکومت کے دیگر اداروں کو بھی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ عدالت نے مدت سے متعلق پہلے کی عدالتی ہدایات کو بحال کرتے ہوئے واضح کیا کہ انکم ٹیکس اپیلٹ ٹریبونل اور کسٹمز، ایکسائز اینڈ سروس ٹیکس اپیلٹ ٹریبونل کے ممبران 62 سال کی عمر تک خدمات انجام دیتے رہیں گے، جب کہ ان کے چیئرپرسن یا صدور 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔
ٹریبونلز ریفارمز ایکٹ، 2021
ٹریبونلز ریفارمز ایکٹ، 2021، اپریل 2021 میں جاری کردہ اسی طرح کے آرڈیننس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس نے آٹھ ٹریبونلز کو ختم کرنے کی کوشش کی جو مختلف قوانین کے تحت تنازعات کی سماعت کے لیے اپیلٹ باڈی کے طور پر کام کرتے تھے اور اپنے کام کو موجودہ جوڈیشل فورمز یا سول کورٹس جیسے اعلیٰ عدالتوں میں منتقل کرتے تھے۔
کلیدی خصوصیات
(1) ٹریبونلز کا خاتمہ
یہ ایکٹ متعدد اپیلٹ ٹریبونلز کو ختم کرتا ہے، جیسے فلم سرٹیفیکیشن اپیلیٹ ٹریبونل اور ان کے کام کو ہائی کورٹ یا سول عدالتوں کو منتقل کرتا ہے۔
(2) تقرری
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) کی سربراہی میں ایک سرچ کم سلیکشن کمیٹی یا ایک نامزد، چیئرپرسن اور ممبران کی تقرری کی سفارش کرتی ہے۔
(3) مدت اور عمر
عمر کی حد: چیئرپرسن کے لیے 70 اور دوسرے ممبر کے لیے 67 سال۔
مدت: چار سال، دوبارہ تقرری کے امکان کے ساتھ۔
تقرری کے لیے کم از کم عمر: 50 سال۔
(4) سروس کی شرائط
یہ ایکٹ ٹریبونل ممبران کی اہلیت، تقرری، میعاد اور برطرفی کو کنٹرول کرنے والی دفعات کو یکجا کرتا ہے، ان کی جگہ فینانس ایکٹ، 2017 میں ہے۔
مختلف شعبوں میں ٹریبونل کا تجزیہ ضروری نہیں کہ انصاف کی فوری فراہمی کا باعث بنتا ہے اور یہ سرکاری خزانے پر بھی ایک اہم لاگت ہے۔ نتیجتاً، ٹریبونلز کے کام کاج میں اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک عمل جو 2015 میں شروع ہوا تھا۔
سپریم کورٹ نے حال ہی میں ملک میں ٹریبونلز کے کام کرنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ان میں سے بہت سے ضروری نیم عدالتی اداروں میں عملہ کم ہے۔ بھارت کے پاس اب 16 ٹریبونلہیں، جن میں نیشنل گرین ٹریبونل، آرمڈ فورسز اپیلیٹ ٹریبونل اور ڈیبٹ ریکوری ٹریبونل شامل ہیں۔ یہ آسامیاں بھی اہم ہیں۔
ٹریبونل ریفارمز ایکٹ 2021 کے ساتھ ناجائز مسائل
ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ٹریبونل ریفارمز ایکٹ 2021 پر تنقید کی کیونکہ اسے بحث کے لیے کافی وقت کے بغیر پارلیمنٹ سے عجلت میں منظور کر لیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے ان قوانین کو بحال کر دیا ہے جنہیں سپریم کورٹ نے مدراس بار ایسوسی ایشن بمقابلہ یونین آف انڈیا (2021) میں منسوخ کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی "غیر آئینی قانونی تبدیلی" کے مترادف ہے۔
ٹریبونل ریفارمز ایکٹ نے نو اہم ٹریبونلز کو ختم کر دیا۔ اس سے عدالتی آزادی اور مرکزی ٹریبونل کے ارکان کی تقرری، سروس کی شرائط اور تنخواہوں کا تعین کرنے کے حکومتی اختیار کو ایک اہم خطرہ لاحق ہو گیا۔
عدالتی آزادی پر ٹریبونل ریفارمز ایکٹ کو چیلنج
مدراس بار ایسوسی ایشن (ایم بی اے) نے ٹریبونل ریفارمز ایکٹ، 2021 کو چیلنج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ عدالتی آزادی کو مجروح کرتا ہے اور اختیارات کی علاحدگی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
ٹیکسیشن، کارپوریٹ قانون اور انتظامیہ جیسے شعبوں میں مخصوص معاملات کو سنبھالنے والے ٹریبونلز اس جاری کیس سے ملک بھر میں متاثر ہوئے ہیں۔
مدراس بار ایسوسی ایشن نے استدلال کیا کہ ایکٹ نے دفعات کو دوبارہ متعارف کرایا، جیسے ٹریبونل کے اراکین کے لیے چار سال کی مدت اور تقرری کے لیے کم از کم عمر 50 سال، جو جولائی 2021 میں سپریم کورٹ کے ذریعے ختم کیے گئے پہلے کے آرڈیننس کا حصہ تھے۔
پہلے سے شناخت شدہ قانونی خامیوں کو دور کیے بغیر انہی دفعات کو دوبارہ نافذ کرتے ہوئے، درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک عدالتی فیصلے کو الٹنے کی کوشش کی، جو کہ "قانون کی خلاف ورزی" کے مترادف ہے اور عدلیہ کی خود مختاری کو مجروح کرتا ہے۔
ٹریبونلز پر طاقت کی کشمکش
ٹریبونلز کے کنٹرول کو لے کر مرکز اور سپریم کورٹ کے درمیان جھگڑا فنانس ایکٹ 2017 سے شروع ہوا۔ اس سے حکومت کو ٹریبونلز کے لیے قواعد بنانے کا اختیار ملا۔ تاہم، 2019 میں، سپریم کورٹ کے راجر میتھیو کے فیصلے نے ان قوانین کو ختم کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ عدالتی آزادی کو مجروح کرتے ہیں۔
2021 آرڈیننس اور عدالت سے مسترد
اپریل 2021 میں، مرکز نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس میں ٹریبونل کی تقرریوں کے لیے چار سال کی مدت اور 50 سال کی کم از کم عمر مقرر کی گئی۔ جولائی 2021 تک، سپریم کورٹ نے ان دفعات کو "صوابدیدی" اور اختیارات کی علاحدگی کے اصول کے خلاف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔
پارلیمنٹ کا ضدی جواب ایک ماہ بعد، پارلیمنٹ نے ٹریبونلز ریفارمز ایکٹ، 2021 منظور کیا، اسی منسوخ شدہ دفعات کو بحال کیا۔
اس نے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تنازعہ کو دوبارہ بھڑکا دیا، ناقدین نے اسے عدالتی اختیار کے لیے براہ راست چیلنج قرار دیا۔
بدھ (19 نومبر) کو، سپریم کورٹ نے ٹریبونلز ریفارمز ایکٹ، 2021 کو ختم کر دیا، جس میں مختلف ٹریبونلز کے ممبران کی تقرری، میعاد اور سروس کی شرائط سے متعلق تھا۔
سپریم کورٹ کا ایکٹ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ "اختیارات کی علاحدگی اور عدالتی آزادی" کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ایکٹ کسی کوتاہی کو دور کیے بغیر اہم فیصلوں کی "قانونی تبدیلی" کے مترادف ہے۔ جب تک پارلیمنٹ پچھلے فیصلوں میں دی گئی ہدایات کو لاگو کرنے کے لیے ایک نیا ایکٹ نہیں بناتی، مدراس بار ایسوسی ایشن کے سابقہ مقدمات (MBA IV اور MBA V) میں دی گئی ہدایات کا اطلاق ہوتا رہے گا۔