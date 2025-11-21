مغربی بنگال سمیت پاکستان اور بنگلہ دیش میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے
بھارت میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، مغربی بنگال میں ایک طاقتور زلزلے سے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ شدت سیکھیں
By IANS
Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: آج صبح سویرے بھارت، پڑوسی ملک بنگلہ دیش اور پاکستان میں زمین ہل گئی۔ ایک طاقتور زلزلے نے مغربی بنگال کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج جمعہ کی صبح مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارت میں اس زلزلے کا مرکز بنگلہ دیش تھا۔ جی ہاں، یہ زلزلہ بنگلہ دیش کے شہر دھورشال میں آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.2 تھی۔ فی الحال کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
بنگلہ دیش کے شہر دھورشال میں 5.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس کا اثر مغربی بنگال، کولکتہ اور شمال مشرق میں محسوس کیا گیا۔ ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل آج جمعہ کی صبح پاکستان میں بھی زلزلہ آیا ہے۔
A 5.7-magnitude earthquake struck Bangladesh; tremors were felt in Kolkata, West Bengal: IMD pic.twitter.com/XVwDzFLcEq— IANS (@ians_india) November 21, 2025
مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے
درحقیقت بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب دھورشال سے ٹکرانے والے اس زلزلے کا اثر مغربی بنگال سمیت پورے شمال مشرق میں محسوس کیا گیا۔ کولکتہ سمیت پورے شمال مشرق اور مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 10:08 پر آیا۔ کچھ لوگوں نے زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے پنکھے اور فانوس کے لرزنے کی ویڈیوز شیئر کیں۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ فی الحال جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim— ANI (@ANI) November 21, 2025
زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی
مغربی بنگال میں جمعہ کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ سمیت کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج صبح بنگلہ دیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔
یوروپی میڈیٹیرینین سیسمولوجیکل سینٹر
زلزلے کا مرکز بنگلہ دیش میں تنگی سے 27 کلومیٹر مشرق میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اس کی وجہ سے مغربی بنگال میں جھٹکے محسوس ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق صبح تقریباً 10:28 پر ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یوروپی میڈیٹیرینین سیسمولوجیکل سینٹر نے بھی زلزلے کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔
مغربی بنگال کے کون کون سے اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے؟
بنگال کے حوالے سے مالدہ، نادیہ، کوچ بہار، جنوبی دیناج پور اور ہگلی میں لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ بنگال کے علاوہ تریپورہ کے کئی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے سب سے پہلے بنگلہ دیش میں محسوس کیے گئے جس کے بعد ملک کے دیگر حصوں سے بھی اطلاعات موصول ہوئیں۔ تاہم ابھی تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
پاکستان بھی زلزلے کی زد میں آیا
اس سے قبل ہمسایہ ملک پاکستان بھی زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ اس کی شدت تقریباً 5.2 بتائی گئی۔ خوف نے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے اور بھاگنے پر مجبور کردیا۔ پہلا جھٹکا تقریباً 1 بج کر 59 منٹ پر آیا، جس کا مرکز 190 کلومیٹر دور تھا۔ دوسرا جھٹکا صبح 3:09 پر آیا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی جگہوں پر زلزلوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔
زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جانیں
زمین کی بیرونی سطح، جس میں کرسٹ اور اوپری مینٹل شامل ہے، چھوٹی اور بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں سے بنی ہے۔ یہ پلیٹیں جامد نہیں ہیں۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے پر پھسلتی ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف رگڑتی ہیں تو توانائی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں۔