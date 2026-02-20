پیسوں والا درخت: یہاں ایک درخت پر اگتے ہیں سکے! جانیے سکوں کے درخت کی عجیب کہانی
بہار کے نالندہ میں ایک درخت ہزاروں سکوں سے مزین ہے۔ اس درخت کو مَنی ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
Published : February 20, 2026 at 5:20 PM IST
نالندہ، بہار: آپ نے پیسے والے لوگوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو بہار کے ایک منی درخت کے بارے میں بتانے جارہے ہیں۔ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس درخت پر سکے چپکاتے ہیں۔ یہ روایت اتنی پرانی ہے کہ اب درخت پر سکوں کو چپکانے کے لیے کافی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس درخت کی کیا کہانی ہے؟ جانیں...
کہاں ہے سکوں کا درخت؟
'سکوں کا درخت' یا 'منی ٹری' دیکھنے کے لیے، آپ کو بہار کے نالندہ میں راجگیر جانا پڑے گا۔ رتناگیری پہاڑیوں پر وشو شانتی اسٹوپا کے قریب واقع یہ خاص درخت لوگوں کے عقیدے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دراصل، بہیدا کا درخت ایک جاپانی بدھ مندر کے قریب واقع ہے۔
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا حیرت انگیز نظارہ
لوگوں کا کہنا ہے کہ بھگوان بدھا کی زیارت کے بعد، عقیدت مند جاپانی بدھ مندر کے قریب واقع بہیدا کے درخت میں سکے چپکا کر خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درخت اس وقت سکوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت جب سورج کی کرنیں درخت پر پڑتی ہیں تو سکے اس قدر چمکتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے بہیدہ درخت کا تنا ہی چمک رہا ہو۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم راجگیر کے مشہور عالمی امن اسٹوپا کے قریب رتناگیری پہاڑ کے دامن تک پہنچی تو یہ نظارہ حیران کن تھا۔ نصف درجن سے زیادہ جنگلی درخت اپنے تنوں کے اندر دبے ہوئے پائے گئے، جن میں سے ہر ایک پر ایک، دو، پانچ اور دس روپے کے سکے تھے۔
سیاح اور محبت کرنے والے درختوں میں سکے چپکاتے ہیں
پچھلے کچھ سالوں سے ایک عقیدہ گردش میں ہے کہ اگر کوئی جوڑا یہاں ایک سکہ گاڑ دے تو ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ بھگوان بدھ کی تپسیا کے اس مقدس مقام پر سیکورٹی کے لیے تعینات ایک بی ایم پی سپاہی للو پرساد بتاتے ہیں کہ سیاح اور خاص کر محبت کرنے والے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے درختوں کے تنے میں سکے چپکاتے ہیں۔
"بھوٹان اور کوریا جیسے بیرونی ممالک سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ لوگ خواہشات بناتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے درخت پر سکے چپکتے ہیں۔ ہر شخص مطلوبہ قیمت کا سکہ لگاتا ہے۔ اس سے درخت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کو سکے نہیں چپکانے چاہیے۔ زیادہ تر محبت کرنے والے جوڑے درخت پر سکے چپکاتے ہیں۔" - للو پرساد، سیکورٹی گارڈ، رتناگیری پہاڑ
کیا کہتے ہیں ماہرین ماحولیات؟
ڈاکٹر اوما کانت سنگھ، جغرافیہ کے شعبہ کے سربراہ اور بلدیو پی جی کالج (باراگاؤں، وارانسی کے ماہر ماحولیات) نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ تحقیق کے لیے 35 طلبہ کے ساتھ راجگیر آئے تھے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "یہ خالص توہم پرستی ہے، کسی نے اسے شروع کیا ہوگا، اور لوگ ریوڑ کے پیچھے چل رہے ہیں۔"
"سکوں کو تنے میں ڈبونے سے درخت کے غدود تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے جڑوں سے اوپر کی طرف پانی کا بہاؤ روکا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ نایاب درخت آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ یہ ایک برا عمل ہے، جس سے ماحولیاتی نقصان کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔":- پروفیسر ڈاکٹر اماکانت سنگھ، ماہر ماحولیات
پہاڑی گر سکتی ہے
ڈاکٹر سنگھ کے مطابق، چھوٹا ناگپور سطح مرتفع کا شمالی حصہ رتناگری ماؤنٹین اب بگاڑ کے آخری مراحل میں ہے۔ یہاں کٹاؤ تیزی سے ہو رہا ہے۔ نتیجتاً مٹی کو اپنی جگہ پر جمائے رکھنے والے درخت سکے دفن کر کے سوکھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ درخت گر گئے تو پوری پہاڑی کے منہدم ہونے کا خطرہ ہو گا۔
ریلنگ کا مطالبہ
وارانسی کی جغرافیہ کی طالبہ آیوشی جیسوال نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منت کے نام پر آکسیجن فراہم کرنے والے درختوں کو مارنا غیر دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ درختوں اور انسانوں دونوں کی حفاظت کے لیے ریلنگ لگائی جائے اور سیاحوں پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔
"منتیں اچھی چیز ہیں لیکن سائنسی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس قسم کی مشق نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنا ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں عوام اور انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان درختوں کی حفاظت کی جائے۔ ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ماحول کا تحفظ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔" - آیوشی جیسوال، طالب علم، وارانسی
'درخت لگانے' اور 'تحفظ' کا مطالبہ
اب سوال یہ ہے کہ کیا منتیں پوری کرنے کا یہ 'دھاتی' طریقہ راجگیر کی ہریالی کو نگل جائے گا؟ ماہرین ماحولیات کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر یہاں ’درخت لگانے‘ اور ’تحفظ‘ مہم شروع کرے، ورنہ یہ منتیں قدرت کے لیے لعنت ثابت ہوں گی۔