'میری گود میں تین دن کی بہن تھی'؛ راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ دیویندر گپتا کا متاثر کن پیغام، کہا جدوجہد کو ٹریننگ سمجھیں
ای ٹی وی بھارت کی نمائندہ مونیکا سنگھ نے لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بانی دیویندر کمار گپتا کے ساتھ خصوصی بات چیت کی۔
Published : November 19, 2026 at 7:40 AM IST
وجے واڑہ (آندھرا پردیش): لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بانی دیویندر کمار گپتا، جنہوں نے ایک سماجی مصلح، کاروباری شخصیت اور ترقیاتی شعبے کے رہنما کے طور پر اپنا نام روشن کیا ہے، آج لاکھوں نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں۔ پیر (16 نومبر) کو آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں منعقدہ ایک عظیم الشان تقریب کے دوران، انہیں اپنے شعبے میں شاندار خدمات انجام دینے پر "راموجی ایکسی لینس ایوارڈ 2026" سے نوازا گیا۔
دو سالہ دیویندر کو ان کے والدین نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا
جنوبی دہلی کی ایک کچی بستی میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والے دیویندر کمار گپتا کو کم عمری سے ہی شدید غربت اور کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ محض دو سال کے تھے تو ان کے والدین انہیں دہلی کی ایک کچی آبادی میں اپنی تین دن کی نومولود بہن کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہی معصوم بچہ آج اپنی انتھک محنت اور وژن کی بدولت اس بلند مقام تک پہنچا ہے۔ ایوارڈ ملنے کے اس خاص موقع پر ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے ان سے خصوصی گفتگو کی۔
جدوجہد شخصیت کی نشوونما کا ایک تربیتی میدان تھی: دیویندر
دیویندر کمار گپتا نے اپنی جدوجہد کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "جب ہم جدوجہد کو محض ایک مصیبت یا بوجھ سمجھتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی جدوجہد ہے تو اسے ایک تربیتی میدان کے طور پر لینا چاہیے۔ یہی جدوجہد ایک عظیم شخصیت کی تعمیر کے لیے تربیت گاہ ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے ساتھ بالکل یہی ہوا ہے۔"
"جب میرے والدین نے مجھے کچی بستی میں بے یار و مددگار چھوڑا، تو میری گود میں تین دن کی بہن تھی۔ میرے پاس اس دو سالہ دیویندر کی زیادہ یادیں نہیں ہیں۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا، تو جن سرپرستوں نے مجھے پالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا، انہوں نے مجھے منشیات کی لت سے بچانے کے لیے کام پر لگا دیا۔" — دیویندر کمار گپتا، بانی لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ
"چائلڈ لیبر نہیں... سیلف شیلٹر"
دیویندر کمار گپتا کہتے ہیں کہ "مجھے بچپن میں مزدوری (چائلڈ لیبر) کرنی پڑی، لیکن یہ چائلڈ لیبر سے زیادہ خود کو بچانے کی ایک شکل تھی۔ میں نے غبارے بیچنا شروع کیے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر مجھے اس کام پر نہ لگایا جاتا تو شاید میں خود منشیات کا عادی بن جاتا۔ نہ صرف دہلی بلکہ ملک بھر کی کچی بستیوں میں بچوں کو منظم طریقے سے نشے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔"
ایوارڈ حاصل کرنے کے احساسات
راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 سے نوازے جانے پر دیویندر کہتے ہیں کہ "جب مجھے اس حوالے سے پہلی کال موصول ہوئی، تو میں قدرے حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر چار دن بعد مجھے دوبارہ فون آیا اور اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی۔ یہ ایوارڈ وصول کرنا مجھے خدا کی خاص مہربانی کی طرح محسوس ہوا۔"
لاڈلی فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے؟
دیویندر کمار گپتا نے وضاحت کی کہ آج لاڈلی فاؤنڈیشن محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے، جس کی اصل طاقت اس کے رضاکاروں میں پنہاں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی رضاکار فورس کی بدولت لاڈلی فاؤنڈیشن مختلف مقامات پر سرگرمِ عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا ایجنڈا صرف ترقی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد کچی آبادیوں کی غریب و پسماندہ خواتین اور بچوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے۔"
لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے بانی دیویندر کمار گپتا نے کہا کہ "ہم ان بچوں کی فلاح و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں جو اسکول میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا اسکول جانے سے بالکل قاصر ہیں، اور ان خواتین کی بھی مدد کرتے ہیں جو غربت کے باعث اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کر پاتیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم معاشرے کی فرسودہ ذہنیت کو بدلنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔"
سماجی برائیوں سے لڑنا بنیادی مقصد ہے
ان کا مزید کہنا تھا کہ "آج بھی کچی آبادیوں میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنی بچیوں کو ٹی بی اور نمونیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کا علاج نہیں کراتیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لاڈلی فاؤنڈیشن کا کام ایسی خواتین کی ذہنیت کو تبدیل کرنا اور انہیں لڑکی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ سماجی برائیوں کے خلاف لڑنا لاڈلی فاؤنڈیشن کا بنیادی کام ہے۔"
سماجی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے دیویندر کہتے ہیں کہ "بظاہر ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ تعداد میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ گھر کی دادی اور مائیں ویکسینیشن کو ایک تجربہ سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلے اسے لڑکی پر آزمائیں، ہم لڑکے پر یہ تجربہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں اسی منفی ذہنیت کا مقابلہ کرنا ہے۔"
غلط بیانیے کو ختم کرنا ضروری ہے
انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری تنظیم خواتین کو ماہواری کی حفظانِ صحت کے بارے میں تربیت دیتی ہے تاکہ وہ روزگار سے جڑ کر اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی صحت اور صفائی کا خیال رکھ سکیں۔ تاہم، معاشرے میں ایسے فرسودہ تصورات موجود ہیں جو انہیں گھر سے باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، خواتین کو ایامِ مخصوصہ کے دوران باورچی خانے یا مندر میں داخل ہونے سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ غلط بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ یہ پابندیاں ان کی سہولت کے لیے لگائی گئی ہیں۔"
اگلا ہدف کیا ہے؟
دیویندر کمار گپتا کا کہنا ہے کہ "2020 میں کووڈ کے بعد پیدا ہونے والی سب سے بڑی خلیج 'ڈیجیٹل تقسیم' ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچے تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب 2020 میں وبا آئی تو اسکول بند ہو گئے۔ اس دوران جن بچوں کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر تھے ان کی تعلیم جاری رہی، لیکن سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب ہمیں انہیں قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "سال 2022 میں 'سی یو ای ٹی' کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ضابطے کے تحت سرکاری اسکول سے بارہویں جماعت پاس کرنے والے ہر طالب علم کو مرکزی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے لازمی طور پر کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، وہ بچہ جس نے زندگی میں کبھی کمپیوٹر کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور جو اپنا نام ٹائپ کرنا بھی نہیں جانتا، وہ سی یو ای ٹی کیسے پاس کر سکتا ہے؟"
تعلیم میں مساوات لانے کی کوشش
لاڈلی فاؤنڈیشن ٹرسٹ ایسی ہی محروم لڑکیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ دیویندر نے وضاحت کی کہ "ہم نے دہلی کے 200 سے زائد سرکاری اسکولوں کو کمپیوٹر لیبز عطیہ کی ہیں اور آج بھی ہم ان لیبز کو چلا رہے ہیں۔ ہماری اس پہل سے متاثر ہو کر دہلی حکومت نے بھی مزید 200 لیبز قائم کی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم تعلیم کے میدان میں سب کو مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "لاڈلی فاؤنڈیشن پالیسی سازی کی وکالت پر بھی کام کرتی ہے اور جو پالیسیاں تیار کی جا رہی ہیں ان کا باریک بینی سے تجزیہ کرتی ہے۔ ہم یہ کام اس لیے بہتر طور پر کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نچلی سطح پر کام کرتے ہیں اور ہزاروں مستفید ہونے والے افراد سے براہِ راست جڑے رہنے کی وجہ سے ان کے حقیقی مسائل اور خدشات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔"
جب ایک لڑکی رونے لگی...
دیویندر نے بتایا کہ "ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ سر، میں بارہویں جماعت پاس کر کے کیا کروں گی؟ میں نے اس سے کہا کہ بارہویں کے بعد کالج جانا۔ اس نے جواب دیا کہ میں کالج نہیں جا سکتی کیونکہ اگر میرے اچھے نمبر آ بھی گئے تو مجھے داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب 'سی یو ای ٹی' کی وجہ سے اس کے لیے داخلہ لینا ناممکن ہو گیا ہے۔"
ہم اجتماعی شادیوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں
دیویندر بتاتے ہیں کہ لاڈلی فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پر اجتماعی شادیوں کے انعقاد کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ ملک میں شاید ہی کوئی ایسی تنظیم ہو جو اتنے وسیع پیمانے پر اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ "تاہم ہمارا مقصد محض اجتماعی شادیوں کا انعقاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹیوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔"
ہم لڑکیوں کی اسمگلنگ پر بھی نظر رکھتے ہیں
دیویندر کہتے ہیں کہ "ہمارا کام صرف شادیاں کروانا نہیں ہے بلکہ دولہا اور اس کے خاندان کے پس منظر کی مکمل چھان بین کرنا بھی ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ غریب لڑکیاں شادی کی آڑ میں جبری جسم فروشی یا جعلی شادیوں کا شکار نہ ہوں۔ ہم ان تمام پہلوؤں پر کڑی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے جرائم میں اکثر نادار اور غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔"
سب سے پہلے ہم نچلی سطح کے رضاکار ہیں
لاڈلی فاؤنڈیشن کی اصل طاقت اس کے ہر رکن میں پنہاں ہے۔ دیویندر کہتے ہیں کہ "سب سے پہلے ہماری شناخت نچلی سطح کے رضاکاروں کے طور پر ہے، اس کے بعد ہی میں یہ کہتا ہوں کہ 'میں دیویندر ہوں' یا 'میں لاڈلی کا بانی ہوں'۔ وقت کے ساتھ ہماری ٹیم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہم روایتی دائرے سے ہٹ کر سوچنے اور سماجی اختراعات پر کام کرتے ہیں۔"
اے آئی سمارٹ ٹوائلٹ کا آغاز
انہوں نے مزید بتایا کہ "دو سال قبل لاڈلی فاؤنڈیشن نے ملک کا پہلا اے آئی سے مربوط سمارٹ ٹوائلٹ متعارف کرایا، جو لڑکیوں کی صحت کو یقینی بنانے اور انفیکشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں باقاعدگی سے اسکول جانے کے قابل بناتا ہے۔ ہم نے بدبو کا پتہ لگانے والے ٹوائلٹ تیار کیے ہیں؛ اگر ٹوائلٹ گندا ہو تو یہ سینسر صفائی کے لیے فوری الرٹ جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرش کی صفائی کے لیے اس میں جیٹ پمپنگ کی خصوصیت بھی موجود ہے۔ ہم اس طرح کی مفید اختراعات تیار کرتے ہیں اور پھر وسیع تر استعمال کے لیے انہیں حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں۔"
نشے کے عادی لڑکے مارتے پیٹتے تھے
اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے دیویندر کہتے ہیں کہ "میں دسویں جماعت کے بعد باقاعدہ اسکول نہیں جا سکا تھا۔ لیکن اگر آپ معاشرے میں پائی جانے والی محرومیوں کو سمجھتے ہیں اور خود پر اعتماد رکھتے ہیں، تو ایک دن آپ ضرور کسی بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ میری پہلی لڑائی اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے کی تھی، جس میں دہلی پولیس نے میری مدد کی۔ جب علاقے کے نشے کے عادی لڑکے مجھے مارتے پیٹتے تھے، تو میں تحفظ کے لیے دہلی پولیس کے کمیونٹی پولیسنگ سینٹر چلا جاتا تھا۔"
منشیات کے خلاف لڑائی میں دہلی پولیس کا ساتھ دیا
دیویندر بتاتے ہیں کہ "دہلی پولیس شام کے وقت نوجوانوں کے لیے کبڈی کے مقابلوں کا اہتمام کرتی تھی، اور میں نے وہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھ پر ہونے والا تشدد بند ہو گیا کیونکہ وہاں آنے والا ہر شخص مجھے جاننے لگا تھا۔ یہاں تک کہ جو لڑکے پہلے مجھے مارتے تھے، وہ بھی ان مقابلوں میں شریک ہونے لگے اور رفتہ رفتہ میرے دوست بن گئے۔"
لاڈلی فاؤنڈیشن کیسے وجود میں آئی؟
دیویندر بتاتے ہیں کہ جب ان کی بہن کی کم عمری میں زبردستی شادی کی جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنے خاندان کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کی اور اسی جدوجہد سے 'لاڈلی فاؤنڈیشن' نے جنم لیا۔ شادی کے بعد ان کی بہن کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد دیویندر نے غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کے انعقاد کا بیڑہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم کچی آبادیوں کی خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔"
دیویندر کا سماج کے نام پیغام
دیویندر نے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "سماج ایک خالی کینوس کی طرح ہے، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس میں کتنے خوبصورت رنگ بھرتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید آپ کو وراثت میں کچھ نہ ملا ہو، لیکن اگر آپ کے اندر صبر اور لگن موجود ہے تو یہی معاشرہ آپ کو وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔"
واضح رہے کہ لاڈلی فاؤنڈیشن نے اپنے مختلف فلاحی پروگراموں کے ذریعے اب تک 34 لاکھ 90 ہزار سے زائد افراد کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈالا ہے، اور اس تنظیم کو اقوامِ متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل سے خصوصی مشاورتی درجہ بھی حاصل ہے۔
دیویندر کی قیادت میں لاڈلی فاؤنڈیشن نے سماجی تبدیلی کے لیے ایک جامع وژن تیار کیا ہے۔ اس کے بنیادی اہداف میں تعلیم و ڈیجیٹل لرننگ، بچیوں کا تحفظ، خواتین کو بااختیار بنانا، صحت و غذائیت، روزگار اور مہارتوں کا فروغ، صاف پانی و صفائی، ماہواری کی حفظانِ صحت و آگاہی، صنفی مساوات، قانونی معاونت، سماجی تحفظ، نوجوانوں کی ترقی، منشیات و جرائم کی روک تھام، اور کمیونٹی کی مجموعی ترقی شامل ہیں۔
اسی سلسلے میں جولائی 2026 میں دہلی سے "پروجیکٹ سکشم" کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت دہلی، پونے، گروگرام اور بنگلورو کے سرکاری اسکولوں میں ڈیجیٹل تعلیم، اسٹیم لرننگ، صحت اور نوجوانوں کی ہمہ جہت ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
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