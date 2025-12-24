بنگال میں ووٹر لسٹ میں بدلاؤ کے لیے 4,600 مائیکرو آبزرور کی ٹریننگ شروع، بے قاعدگیوں کی نشاندہی کریں گے
مائیکرو آبزرور دستاویزات کی تصدیق کے علاوہ فہرستوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کریں گے اور شماریاتی تجزیہ کریں گے۔
Published : December 24, 2025 at 3:27 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے لیے تقریباً 4,600 مائیکرو آبزرور کی ٹریننگ بدھ کو یہاں شروع ہوئی۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) نذرل منچ میں ہو رہی ٹریننگ کی نگرانی کر رہے ہیں۔
نظرثانی کے عمل کے دوران شفافیت اور درستگی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری افسران کو مائیکرو آبزرور کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "وہ فائنل ووٹر فہرست کی اشاعت تک سی ای او کی نگرانی میں کام کریں گے اور انہیں سماعت کے عمل کے دوران تعینات کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران ہر کمرے میں ایک مائکرو آبزرور موجود رہے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مائیکرو مبصرین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ سماعتوں کے دوران الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs) اور اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (AEROs) کے کام کی سخت نگرانی کریں۔
کاؤنٹنگ فارمز، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس، اور سماعتوں میں شرکت کرنے والے ووٹروں کی طرف سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی تصدیق کرنے کے علاوہ، مائیکرو آبزرور فہرستوں میں تضادات کی نشاندہی کریں گے اور شماریاتی تجزیہ کریں گے۔ ہر مائیکرو آبزرور کو ایک بار 30,000 روپے اجرت دی جائے گی۔
مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے عہدیداروں نے پیر کو کہا کہ تقریباً 3.2 ملین ووٹرز جن کے نام پچھلی ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں ہیں، انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (SIR) کے تحت پہلے مرحلے کی سماعت کے لیے بلایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ رائے دہندگان کے اس زمرے کی سماعت، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنا نام سنہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں خاندان کے افراد سے جوڑنے سے قاصر رہے، 27 دسمبر کو شروع ہوں گے۔ اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "ہم نے آج سے تقریباً 10 لاکھ ایسے ووٹروں کو نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے، جب کہ منگل سے مزید 22 لاکھ ووٹروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔" گنتی کے دوران ریاست بھر میں کل 3,168,424 ووٹروں کی شناخت کی گئی جن کے نام ووٹر لسٹ میں درج نہیں ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے متواتر "ووٹر لسٹوں کو صاف کرنے" کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اتوار کو کہا کہ ووٹر لسٹوں میں صرف بھارتی شہریوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔
حیدرآباد میں تلنگانہ کے بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ کمار نے کہا کہ عالمی برادری نے یہ سمجھنے کے لیے بھارتی انتخابات پر باریک نظر رکھی تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کیسے کام کرتی ہے۔
