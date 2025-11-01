صارفین کے لیے خوشخبری: کالر آئی ڈی مارچ تک ہو جائے گی نافذ

صارفین کے لیے خوشخبری: کالر آئی ڈی مارچ تک ہو جائے گی نافذ
TRAI نے پہلے ہی ٹیلی کام کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ CNAP فیچر کو کم از کم ایک دائرے میں لاگو کریں۔
نئی دہلی: ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (TRAI) نے کالر آئی ڈی سسٹم متعارف کرانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیچر، جسے کالنگ نیم پریزنٹیشن (CNAP) کہا جاتا ہے، فی الحال منتخب علاقوں میں نیٹ ورک آپریٹرز کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، کالر آئی ڈی سسٹم کو 31 مارچ 2026 تک ملک بھر میں لاگو کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی ٹیلی کام آپریٹرز بشمول Reliance Jio، Airtel، اور Vodafone Idea (Vi) کو مارچ 2026 تک کالر نیم پریزنٹیشن (CNAP) سسٹم کو لاگو کرنا ہوگا۔
رپورٹ کے مطابق، TRAI نے ابتدائی طور پر اسے اس سال کے آخر تک لاگو کرنے کا ہدف رکھا تھا، لیکن اب اس نے اسے تین ماہ کے لیے بڑھا کر مارچ 2026 کے آخر تک کر دیا ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم ایک سرکل میں CNAP فیچر کو نافذ کریں۔
رپورٹ کے مطابق ووڈافون آئیڈیا نے ہریانہ میں CNAP کا پائلٹ رن شروع کر دیا ہے۔ Jio بھی جلد ہی اپنا ٹرائل رن شروع کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیا کالر آئی ڈی سسٹم ابتدائی طور پر صرف 4G اور 5G ڈیوائسز پر دستیاب ہوگا۔ وہ لوگ جو اب بھی 2G نیٹ ورکس پر انحصار کر رہے ہیں وہ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔
مرکزی ڈیٹا بیس کا استعمال کرنے کی اجازت
فی الحال، کالنگ لائن کی شناخت کی خصوصیت صرف کال کرنے والے کا نمبر دکھاتی ہے۔ CNAP فیچر کے ساتھ نام بھی نظر آئے گا۔ یہ نیٹ ورک کی سطح کا کالر ID حل بھی ہے، جو آپریٹرز کو آپس میں معلومات کا تبادلہ کرنے یا کال کرنے والوں کی شناخت کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس کا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ CNAP فیچر سپیم کا مقابلہ کرنے میں بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ صارفین کو معلوم ہو گا کہ کال کرنے والا فرد ہے یا کاروبار۔
مرکزی ڈیٹا بیس بنانے پر غور
ٹیلی کام ریگولیٹر TRAI نے تجویز کیا تھا کہ صارفین کو 2022 میں CNAP میں اندراج کرنے کا اختیار ملے گا، لیکن اب TRAI ہر کسی کے لیے CNAP کو فعال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، TRAI مبینہ طور پر ایک سنٹرلائزڈ ڈیٹا بیس بنانے پر غور کر رہا ہے، جس کی مقامی کاپیاں نیٹ ورک آپریٹرز کے پاس ہیں۔ CNAP کو لاگو کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے اور ٹیلی کام فراہم کرنے والوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ڈیٹا شیئرنگ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
کالر ID کے فوائد
اس فیچر کا مقصد صارفین کے لیے آنے والی کالز کی شناخت کرنا آسان بنانا ہے۔ اس سے سپیم کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے اور Truecaller جیسی تھرڈ پارٹی سروسز پر صارفین کے انحصار کو ختم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، جو ہجوم سے حاصل کردہ معلومات پر انحصار کرتی ہیں۔ دریں اثنا، CNAP فیچر کال کرنے والے کا نام ان کے KYC ریکارڈ کی بنیاد پر دکھائے گا، جو عام طور پر اس نام کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت سم کارڈ خریدا گیا تھا۔