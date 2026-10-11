سی جے پی کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری، دہلی میں ٹریفک پر پابندیاں اور سخت سکیورٹی انتظامات برقرار
سی جے پی اور دیگر گروپوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، احتجاج جاری رہے گا۔
Published : October 11, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: اتوار کو مسلسل دوسرے روز دہلی کے کئی حصوں میں ٹریفک پر سخت پابندیاں نافذ رہیں کیونکہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی برطرفی کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔
دہلی ٹریفک پولیس کی ایڈوائزری کے مطابق، صبح چھ بجے سے کئی علاقوں میں ٹریفک کے راستے تبدیل کر دیے گئے، جس سے جنتر منتر، کناٹ پلیس، منڈی ہاؤس، پٹیل چوک اور لیوٹینز دہلی کے کئی دیگر اہم چوراہوں کے آس پاس ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔
یہ پابندیاں سکیورٹی کے سخت اقدامات کے دوران عائد کی گئی ہیں، جو سی جے پی اور طلبہ کی نمایاں تنظیموں (بشمول اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا) کے اس اعلان کے بعد کیے گئے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔
آمد و رفت متاثر
متاثرہ راستوں اور مقامات میں اشوکا روڈ-جنتر منتر روڈ گول چکر، ٹالسٹائی مارگ-جن پتھ کراسنگ، جے سنگھ روڈ-سنسد مارگ کراسنگ، ریل بھون گول چکر، پٹیل چوک، گول ڈاک خانہ اور کناٹ پلیس کے آس پاس کے کئی چوراہے شامل ہیں۔
منڈی ہاؤس، منٹو روڈ-دین دیال اپادھیائے مارگ جنکشن، لودھی روڈ فلائی اوور، نیلا گنبد گول چکر، سمراٹ ہوٹل گول چکر، سردار پٹیل مارگ-پنچ شیل مارگ کراسنگ اور بھیکاجی کاما پلیس و موتی باغ فلائی اوورز کے نیچے موجود انڈر پاسز پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا امکان ہے۔
سنیچر کے روز ایچ کے ایس سرجیت بھون میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، سی جے پی کے رہنما اجنکیا شندے نے کہا کہ جب تک گیانیش کمار کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا، تب تک روزانہ جنتر منتر تک مارچ کیے جائیں گے۔ شندے نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ حراست کے دوران دہلی پولیس نے ابھیجیت دیپکے سمیت دیگر مظاہرین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔ ٹریفک پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ریلوے اسٹیشنوں، بین ریاستی بس اڈوں اور ہوائی اڈے کے سفر کے لیے اضافی وقت مختص کریں، خاص طور پر نئی دہلی اور وسطی دہلی سے گزرتے وقت۔
پولیس کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا نفاذ یا ان میں نرمی صورت حال کے فوری جائزے کی بنیاد پر کی جائے گی؛ انہوں نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ تازہ ترین جانکاری کے لیے پولیس کی آفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھتے رہیں۔
دیپکے، رانکا، داس اور دھرو راٹھی حراست سے رہا
دریں اثنا خبر ہے کہ آج بروز اتوار سی جے پی بانی دیپکے اور ان کے ساتھی رانکا، داس اور دھرو راٹھی کو پولیس حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ آج انہیں دہلی کینٹ پولیس اسٹیشن میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے قبل انہیں اس وقت حراست میں لیا گیا جب سنیچر کے روز جنتر منتر پر طے شدہ احتجاج سے قبل ان کی پرواز قومی دارالحکومت پہنچی اور دہلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔
سکیورٹی کے سخت انتظامات بدستور جاری رہیں گے
اتوار کے روز، مسلسل دوسرے دن بھی دہلی بھر میں سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات برقرار رہیں گے اور 30 ہزار سے زائد پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے، کیونکہ سی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کمار کے خلاف ان کا احتجاج جاری رہے گا۔
سنیچر کے روز بڑی تعداد میں مظاہرین کو حراست میں لیا گیا جب دہلی پولیس نے مظاہرین کو جنتر منتر پہنچنے سے روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر مظاہرین پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ یاد رہے کہ پولیس نے جنتر منتر پر مجوزہ اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
پولیس نے قومی دارالحکومت بھر میں سکیورٹی مزید سخت کر دی ہے اور اجتماعات کو روکنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرحدوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈوں اور دیگر حساس مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ سکیورٹی کے یہ انتظامات سی جے پی کی جانب سے اپنی تحریک جاری رکھنے کے اعلان کے تناظر میں کیے گئے ہیں۔
سکیورٹی صورت حال کو سنبھالنے میں دہلی پولیس کی مدد کے لیے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی 120 سے زائد کمپنیاں تعینات ہیں۔ نئی دہلی ضلع کو 20 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں جوائنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز زمینی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مختلف یونٹس کی سربراہی کرنے والے اسپیشل کمشنرز بھی صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
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