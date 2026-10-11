راموجی فلم سٹی میں ’پری ڈانڈیا دھمال‘ کی دھوم: روایتی دھنیں اور ’روبوٹ ڈانڈیا‘ تقریب کا خاص مرکز
راموجی فلم سٹی کے پری ڈانڈیا دھمال تقریب میں روایتی گربا رقص اور جدید ٹیکنالوجی کے منفرد امتزاج پر مبنی ’روبوٹ ڈانڈیا‘ کی پیشکش۔
Published : October 11, 2026 at 6:03 PM IST
حیدرآباد: دسہرہ اور نوراتری کے تہواروں کی آمد سے قبل، ہفتہ کی رات راموجی فلم سٹی (آر ایف سی) روایتی موسیقی اور رقص کے ایک پررونق اور رنگ برنگے مرکز میں تبدیل ہو گیا، جہاں سینکڑوں پرجوش شرکاء ’پری ڈانڈیا دھمال‘ کی تقریب میں شرکت کے لیے امڈ آئے۔ ثقافتی گروپ ’رنگ تالی‘ کے اشتراک سے منعقدہ اس ایک روزہ تقریب میں ملک کے مختلف خطوں سمیت گجرات (جو اس رقص کا روایتی گڑھ ہے) سے بھی سیاحوں اور خاندانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
چمکدار روایتی ملبوسات میں ملبوس تمام عمر کے شرکاء نے فلم سٹوڈیو کے پرشکوہ پس منظر میں گربا اور ڈانڈیا کے دلکش جوہر دکھائے۔ ڈانڈیا کا ذکر آتے ہی ذہن میں نوراتری کے دوران گجرات کی نوجوان خواتین کے پرجوش اور والہانہ رقص کے مناظر ابھر آتے ہیں۔ راموجی فلم سٹی میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے، جہاں خاندانوں اور دوستوں کے لیے جشن، مدھر دھنوں اور رنگوں کا حسین سنگم نظر آیا۔
اس تقریب کا سب سے بڑا سحر انگیز اور حیران کن پہلو ’روبوٹ ڈانڈیا‘ کی پیشکش تھی، جس میں ایک خودکار روبوٹ نے روایتی دھنوں پر کوریوگراف شدہ رقص پیش کیا۔ بچوں اور سیاحوں نے روبوٹ کے ساتھ مل کر ڈانڈیا رقص کیا، جس سے یہ منظر تقریب کا سب سے مقبول ترین مرکزِ نگاہ بن گیا۔ اس موقع پر تقریب میں شریک ایک سیاح نے کہا کہ ”روایتی موسیقی پر روبوٹ کو رقص کرتے دیکھنا نہایت مسرت بخش تجربہ تھا۔ ٹیکنالوجی اور روایات کے اس انوکھے سنگم نے تقریب کے لطف کو دوبالا کر دیا۔“
تقریب میں شریک متعدد خاندانوں نے منتظمین اور میزبان انتظامیہ سے درخواست کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے بڑے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ ایک منتظم نے بتایاکہ ”مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے شرکاء کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم نے اس جشن کو ایک محفوظ، خوشگوار اور خاندانی ماحول فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا تھا۔“ اسی طرح انتظامات کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے پنڈال میں جامع حفاظتی معائنہ اور جائے وقوعہ پر مددگار عملے کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی تھیں۔
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یہ پرجوش تقریب شام 7 بجے شروع ہو کر دیر رات اختتام پذیر ہوئی، جس نے حیدرآباد میں خزاں کے تہواروں کی رونقوں کا شاندار آغاز کیا۔ محکمہ سیاحت کے حکام کا کہنا تھاکہ ”اس تقریب نے روایتی علاقائی ورثے کو ایک بڑے تفریحی مقام کے ساتھ بہترین انداز میں یکجا کیا، جس کی بدولت مقامی شہریوں اور تعطیلات منانے آئے ہوئے سیاحوں دونوں کی بڑی تعداد یہاں امڈ آئی۔“