کانگریس کے سرکردہ لیڈروں نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی مسترد ہونے پر اٹھائے سوال
میناکشی نٹراجن کے ساتھ پارٹی کے اعلیٰ لیڈروں کے ایک وفد نے کمیشن سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ فیصلہ واپس لیا جائے۔
Published : June 10, 2026 at 2:33 PM IST
نئی دہلی: کے سی وینوگوپال، رندیپ سرجے والا، جے رام رمیش، دیپا داس منشی، وویک تنکھا اور ابھیشیک سنگھوی سمیت کانگریس کے اعلیٰ لیڈروں کے ایک وفد نے بدھ کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اور الزام لگایا کہ مدھیہ پردیش سے اس کی راجیہ سبھا امیدوار میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی کو غلط طریقے سے مسترد کر دیا گیا ہے۔
کانگریس لیڈروں نے میناکشی نٹراجن کے ساتھ کمیشن سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نٹراجن کے خلاف کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی عدالت نے ان کے خلاف دائر نجی شکایت کا ابھی تک نوٹس نہیں لیا ہے۔ سنگھوی، جو کانگریس کے قانونی سیل کے سربراہ بھی ہیں، نے ایکس پر کہا کہ "ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ درحقیقت ناقص اور بالکل متعصبانہ ہے۔"
My take on legal validity of the Meenaxi Natrajan Ji’s nomination paper rejection case. The decision of the Returning Officer is indeed poor and absolutely partisan. pic.twitter.com/Sa099kZLkK— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) June 10, 2026
سنگھوی نے کہا کہ انہوں نے منگل کو نٹراجن اور کئی دیگر سینئر کانگریس لیڈروں سے بات کی جب انہیں ریٹرننگ آفیسر کے ذریعہ ان کے کاغذات نامزدگی کے حیران کن مسترد کے بارے میں معلوم ہوا۔ انہوں نے ایکس پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ، "یہ، اس غیر قانونی ہے کیونکہ قانون کی نظر میں، محترمہ نٹراجن کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ موجود نہیں ہے۔"
انہوں نے پیغام میں کہا، "اس کی وجہ یہ ہے کہ، ایک نجی شکایت میں، جو کوئی بھی کسی کے خلاف درج کر سکتا ہے، کوئی فوجداری مقدمہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ مجسٹریٹ یا متعلقہ جج اس کا نوٹس نہ لیں۔" "سب سے زیادہ، موجودہ کیس میں، ایک عدالت نے انھیں صرف ایک نجی شکایت پر نوٹس جاری کیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق ہائی کورٹ کا براہ راست فیصلہ بھی موجود ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ریٹرننگ آفیسر آزادانہ، بامقصد، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ دوسری صورت میں، قانون میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کی نامزدگی کو مسترد کیا جا سکتا تھا۔
سنگھوی نے کہا، "مجھے امید اور بھروسہ ہے کہ دہلی میں الیکشن کمیشن، مرکزی ادارہ، اس فیصلے یا حکم کو واپس لینے کے لیے اپنے موروثی، انتظامی اور اعلیٰ اختیارات کا استعمال کرے گا۔ سنگھوی نے کہا کہ، "اب بھی وقت ہے، کیونکہ آج دستبرداری کا آخری دن ہے۔ ایک حقیقی جمہوریت میں، کسی کو بھی اس طریقے سے راجیہ سبھا کے لیے اپنے آپ کو نامزد کرنے کے حق سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہونا چاہیے۔"
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