سرحدیں بدل سکتی ہیں اور کل سندھ ہندوستان کو واپس مل سکتا ہے: راجناتھ سنگھ
وزیر دفاع نے کہاکہ فی الوقت سندھ بھلے ہی بھارت کا حصہ نہ ہو لیکن تہذیبی طور پر یہ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا۔
Published : November 24, 2025 at 7:35 AM IST
نئی دہلی: تقسیم کے باوجود بھارت کے ساتھ سندھ کے تہذیبی روابط پر بی جے پی کے سرپرست ایل کے ایڈوانی کے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتوار کو کہا کہ "سرحدیں بدل سکتی ہیں" اور "کل سندھ ہندوستان کو واپس مل سکتا ہے"۔
یہاں سندھی کمیونٹی کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اڈوانی جی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ سندھی ہندو، خاص طور پر ان کی نسل کے لوگوں نے سندھ کی بھارت سے علیحدگی کو ابھی تک قبول نہیں کیا"۔
سنہ 1947 میں غیر منقسم ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور دریائے سندھ کے قریب واقع سندھ کا علاقہ اسی وقت سے پاکستان کا حصہ ہے۔
راجناتھ نے اپنی تقریر میں کہا کہ "صرف سندھ میں ہی نہیں، بلکہ پورے بھارت کے ہندو دریائے سندھ (ہندی میں سندھو) کو مقدس سمجھتے تھے۔ سندھ کے بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ دریائے سندھ کا پانی مکہ کے آب زم زم (پانیوں میں سے مقدس ترین) سے کم مقدس نہیں ہے۔''
"یہ اڈوانی جی کا اقتباس ہے۔ آج سندھ کی سرزمین بھلے ہی بھارت کا حصہ نہ ہو، لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے، سرحدیں بدل سکتی ہیں، کون جانتا ہے، کل سندھ ہندوستان کو واپس مل جائے۔ ہمارے سندھ کے لوگ، جو دریائے سندھ کو مقدس سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ہی رہیں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے ہی رہیں گے۔"
سنگھ نے تاہم اس کتاب کے عنوان کا ذکر نہیں کیا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ سنہ 2017 میں اڈوانی، جو نائب وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، نے دہلی میں ایک تقریب میں کہا تھا، "میرا ماننا ہے کہ بھارت سندھ کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔"
اڈوانی جو آٹھ نومبر سنہ 1927 کو صوبہ سندھ (جو اب پاکستان کا حصہ ہے) کے دارالحکومت کراچی میں پیدا ہوئے تھے، نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا جائے پیدائش اب بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ اتوار کو اپنے خطاب میں راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ تقسیم کے بعد دریائے سندھ کا ایک بڑا حصہ پاکستانی حصے میں چلا گیا اور پورا صوبہ سندھ پاکستان میں ہے۔
"لیکن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے سندھو، سندھ اور سندھی کی اہمیت کم ہوگئی ہے۔ یہ اب بھی وہی اہمیت رکھتی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی۔" وزیر دفاع نے کہا۔
انہوں نے کہا کہ سندھ کا لفظ ہندوستان کی ثقافتی شناخت اور سندھی برادری سے جڑا ہوا ہے۔ قومی ترانے کا حوالہ دیتے ہوئے سنگھ نے زور دے کر کہا کہ "آج بھی لوگ فخر سے گاتے ہیں، '...پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا'، اور وہ گاتے رہیں گے، اور ہمیشہ گاتے رہیں گے، اور جب تک ہم موجود ہیں، گاتے رہیں گے"۔
