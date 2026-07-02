زور پکڑ رہا ہے مانسون، ان ریاستوں میں تیز بارش کا محکمۂ موسمیات نے جاری کیا الرٹ، جانیے کیسا رہے گا موسم

زور پکڑ رہا ہے مانسون، ان ریاستوں میں تیز بارش کا محکمۂ موسمیات نے جاری کیا الرٹ، جانیے کیسا رہے گا موسم
محکمۂ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے جس سے مانسون کے فعال رہنے کا امکان ہے۔
Published : July 2, 2026 at 11:29 AM IST
حیدرآباد: محکمۂ موسمیات کے مطابق، اگلے دو دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب کے کچھ دوسرے حصوں اور راجستھان کے کچھ حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔
3 جولائی کے آس پاس شمال مغربی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اس سے اگلے 6-5 دنوں تک ملک کے وسطی حصوں میں مانسون کے فعال رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ، یکم سے 5 جولائی تک، جنوبی گجرات، کونکن، ساحلی کرناٹک، وسطی مہاراشٹر اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بھاری سے درمیانی بارش متوقع ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging witnessed in parts of Mumbai following heavy rainfall in the city.— ANI (@ANI) July 2, 2026
(Visuals from SG Barve Road, Sindhi Society, Chembur) pic.twitter.com/oyvHJ6r2qm
شمال مغربی ہندوستان
محکمۂ موسمیات کے مطابق، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب، مغربی اتر پردیش، مشرقی اتر پردیش، مشرقی راجستھان اور مغربی راجستھان میں آج سے 7 جولائی کے درمیان کہیں کہیں کچھ مقامات پر درمیانے سے بھاری بارش ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران کہیں کہیں کچھ مقامات پر گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ مشرقی راجستھان میں 3 سے 4 جولائی تک اور مغربی راجستھان میں 3 سے 5 جولائی تک دھول کے طوفان کا امکان ہے۔
July 2, 2026
وسطی ہندوستان
آئی ایم ڈی کے مطابق، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں 2 اور 7 جولائی کے درمیان کہیں کہیں کچھ مقامات پر درمیانی سے بھاری بارش متوقع ہے۔ کہیں کہیں کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
District level Nowcast Warning for #Delhi pic.twitter.com/kSIxqPl2iI— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 2, 2026
مشرقی ہندوستان
انڈمان اور نکوبار جزائر، گنگا مغربی بنگال کے علاقے، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور سکم میں کہیں کہیں کچھ مقامات پر معمول سے بھاری بارش کی توقع ہے۔ جھارکھنڈ میں کہیں کہیں کچھ مقامات پر گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔
INSAT-3DS IR animation showing cloud mass all along central adjoining northern peninsula, northwest, East and Westcoast of India. pic.twitter.com/b00Wv2XxIr— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 2, 2026
شمال مشرقی ہندوستان
اروناچل پردیش میں آج کچھ مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی آج سے 4 جولائی تک بارش متوقع ہے۔ اروناچل پردیش میں 3 سے 7 جولائی تک تھوڑی بہت بارش کا امکان ہے۔ آسام اور میگھالیہ میں 2 سے 7 جولائی تک اور ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں 5 سے 7 جولائی تک بارش متوقع ہے۔
مغربی ہندوستان
گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹرا، سوراشٹرا، کچھ اور مراٹھواڑہ میں کئی مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں میں درمیانی سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ ان میں سے کچھ علاقوں میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔
جنوبی جزیرہ نما ہندوستان
تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کیرالہ، ماہے، شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، رائلسیما، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور لکشدیپ میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران کہیں کہیں کچھ مقامات پر درمیانے سے بھاری بارش کی توقع ہے۔ بعض مقامات پر گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔