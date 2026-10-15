15 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برج جدی والوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا؛ سفر کے دوران احتیاط برتیں
آج کا دن اس برج والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار ملاقاتیں ہوں گی۔
Published : October 15, 2026 at 7:38 AM IST
حمل (Aries) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برجِ عقرب میں موجود چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ روحانی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیں گے اور پراسرار یا مخفی علوم کی طرف خاص کشش محسوس کریں گے۔ گہرا غور و فکر آپ کو گہرے اور ماورائی تجربات سے روشناس کرا سکتا ہے۔ گفتگو میں احتیاط برتنا فائدہ مند رہے گا۔ آپ کو اچانک مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پوشیدہ دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے سے گریز کریں۔ آج آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ وقت سازگار ہے۔
ثور (Taurus) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برجِ عقرب میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنی گھریلو زندگی میں خوشی محسوس کریں گے۔ اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بن سکتے ہیں اور کسی مختصر سفر کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے۔ بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں سے بات چیت کا امکان ہے۔ کاروباری افراد منافع کی توقع کر سکتے ہیں اور ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی یہ دن مثبت رہے گا۔ مالی فوائد کے اشارے مل رہے ہیں۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی، تاہم محتاط رہیں، کیونکہ صحت کے معاملے میں کوئی بھی غفلت مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
جوزا (Gemini) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برجِ عقرب میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آپ کا دن لطف اندوزی، تفریح اور سکون کے ساتھ گزرے گا۔ آپ دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں یا باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو سواری کی سہولت میسر آئے گی اور نئے کپڑے خریدنے اور پہننے کے مواقع بھی ملیں گے۔ یہ آپ کی رومانوی زندگی کے لیے اچھا دن ہے۔ آپ کو کچھ میٹھی اشیاء کھانے کا موقع مل سکتا ہے اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کو سماجی عزت و وقار حاصل ہوگا اور ازدواجی خوشی کا بھرپور تجربہ ہوگا۔
سرطان (Cancer) – جمعرات، 15 اکتوبر 2026 کو برجِ عقرب میں موجود چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کام کرنے سے یقیناً کامیابی ملے گی۔ کسی کے ساتھ بحث و تکرار یا جھگڑے میں پڑنے سے گریز کریں۔ طلبہ کے لیے یہ وقت سازگار ہے۔ خاندانی ماحول میں سکون رہے گا۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر توانا اور خوشگوار محسوس کریں گے۔ آپ کے ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے۔ کاروبار میں آپ کو اپنے ساتھیوں کی جانب سے اچھا تعاون حاصل ہوگا۔ آج آپ دوستوں یا خاندان کے افراد کے ساتھ کہیں باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔
اسد (Leo) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آج ہر معاملے میں احتیاط برتیں۔ اپنی گفتگو اور رویے میں اعتدال رکھیں۔ کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ والدہ کے ساتھ اختلاف کا امکان ہے۔ آپ کے خیالات میں منفی رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ جائیداد (اثاثہ جات) سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرتے وقت محتاط رہیں۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا وغیرہ) سے دور رہیں۔ آج اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سنبلہ (Virgo) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار ضرور کر لیں۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں انہیں نئے کام شروع کرنے کے بجائے اپنے زیرِ التوا (پینڈنگ) کاموں کو مکمل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کا کسی کے ساتھ جذباتی لگاؤ قائم ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ آپ کو دوستوں اور پیاروں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا رجحان پراسرار یا خفیہ موضوعات کی طرف ہو سکتا ہے۔ آپ مخالفین اور حریفوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں گے۔ آج آپ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے اور ان کے جذبات کا احترام بھی کریں گے۔
میزان (Libra)جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برج عقرب میں چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ اپنے کام نمٹاتے وقت کسی بھی قسم کے ضدی رویے سے گریز کریں۔ آج آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تذبذب کی کیفیت آپ کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے روک سکتی ہے،لہٰذا آج کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے گریز کرنا ہی دانشمندی ہوگی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کا دن صبر کے ساتھ گزاریں اور اپنی صحت و تندرستی کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔
عقرب (Scorpio) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برج عقرب میں چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن اچھا ثابت ہونے کی توقع ہے۔ دوپہر تک آپ جسمانی اور ذہنی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ دوستوں اور پیاروں کی جانب سے تحائف ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی۔ قریبی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کامیاب رہیں گی اور آپ کو کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ کسی خوشگوار سفر کا امکان ہے۔ آپ ازدواجی زندگی میں بھرپور خوشی محسوس کریں گے اور اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔
قوس (Sagittarius) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برج عقرب میں چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کچھ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو صحت کے مسائل یا خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اداسی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے فطری جذباتی ردعمل (جلد بازی) پر قابو رکھیں۔ حادثات کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے گاڑی یا بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ قانونی یا عدالتی معاملات کے حوالے سے چوکس رہیں۔ اخراجات بڑھنے کی وجہ سے مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو ایسے کام کرنے پڑ سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہ ہوں۔
جدی (Capricorn) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو برج عقرب میں چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے فوائد لے کر آئے گا۔ آپ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار ملاقاتیں کریں گے۔ جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں، انہیں مناسب جیون ساتھی مل سکتا ہے، جس سے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ ایک منافع بخش دن ہے؛ آپ شراکت داری کے منصوبوں سے مطمئن محسوس کریں گے۔ آمدنی میں اضافہ آج آپ کی خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو دوستوں کی طرف سے تحائف مل سکتے ہیں اور آپ نئی اشیاء کی خریداری پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران احتیاط برتیں؛ اگر ممکن ہو تو سفر ملتوی کر دیں۔
دلو (Aquarius)جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو چاند آپ کے برج کے دسویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ پیشہ ورانہ میدان میں آپ کے کام کو سراہا جائے گا،جس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ کو کام کی جگہ پر ساتھیوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد وقت پر اپنے اہداف (targets) پورے کر کے اعلیٰ حکام سے داد و تحسین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو سماجی عزت و وقار حاصل ہوگا۔ آپ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ تفریحی سرگرمی یا سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دن بھر کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔
حوت (Pisces) جمعرات 15 اکتوبر 2026 کو چاند آپ کے برج کے نویں گھر میں ہوگا۔ آج اعلیٰ حکام کے ساتھ تعلقات میں کسی بھی قسم کے تناؤ یا دوری سے بچنے کے لیے محتاط رہیں۔ آپ کو کچھ جسمانی کمزوری اور ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مخالفین کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ منفی خیالات پر قابو پانے اور ذہنی سکون برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ سیر و تفریح کے منصوبے کامیاب رہیں گے۔ کاروباری افراد کو اپنے کاروبار میں ممکنہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھریلو زندگی خوشگوار رہے گی، اگرچہ صحت کے حوالے سے صورتحال اوسط درجے کی ہے؛ غفلت مستقبل میں مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔