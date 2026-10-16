16 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برج جدی کے حامل لوگوں کے لیے ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور مالی فوائد کے اشارے بھی مل رہے ہیں
آج کا دن اس برج کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو کاروبار کے میدان میں منافع حاصل ہوگا،
Published : October 16, 2026 at 7:50 AM IST
حمل
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ آپ آج کسی نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی علم نجوم اور روحانیت سے متعلق موضوعات میں برقرار رہے گی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی گفتگو اور رویے میں اعتدال اور تحمل سے کام لیں۔ دوپہر کے بعد، اپنے کام یا کاروبار میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کارکنوں کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ طویل عرصے سے چلا آ رہا اختلاف حل ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی ازدواجی یا محبت بھری زندگی خوشگوار رہے گی۔ صحت کے اعتبار سے یہ وقت سازگار ہے۔
ثور
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے ساتویں گھر میں واقع ہے۔ آپ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو نئے کپڑے یا زیورات حاصل کرنے، یا عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد حالات پر قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے، لہذا گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں۔ خاندان کے اندر کوئی تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں؛ تاہم، اگر آپ اپنے کام کو بوجھ سمجھیں گے تو غلطیاں ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔ کاروباری معاملات کے لیے آج کا دن اوسط درجے کا ہے؛ بہتر ہوگا کہ آج کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔
جوزا
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹے گھر میں واقع ہے۔ آج گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ آپ جسمانی طور پر توانا اور ذہنی طور پر خوش محسوس کریں گے۔ زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ کے کام کی جگہ پر ماحول سازگار رہے گا اور مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ دوپہر کے بعد آپ تفریح کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور دوستوں یا خاندان کے ساتھ باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کو پذیرائی یا عزت مل سکتی ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزار سکیں گے۔ صحت کے لحاظ سے وقت اچھا ہے؛ تاہم، آپ کو متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔
سرطان
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ عقرب (Scorpio) میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ یہ مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنے کا ایک اچھا وقت ہے۔ توجہ مرکوز کر کے کام کرنے سے یقیناً کامیابی ملے گی۔ کسی کے ساتھ بھی بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ طلباء کے لیے وقت سازگار ہے۔ گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔ آپ جسمانی اور ذہنی توانائی اور خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کے زیرِ التوا کام مکمل ہو جائیں گے۔ کاروبار میں، آپ کو اپنے ساتھیوں کی جانب سے اچھا تعاون حاصل ہوگا۔ صحت کے نقطہ نظر سے وقت سازگار ہے؛ جوڑوں کے پرانے درد میں کمی آنے سے آپ کو سکون ملے گا۔
اسد
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھا گھر ہے۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کچھ ناساز محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ مالی نقصان کا بھی امکان ہے۔ تاہم دوپہر کے بعد آپ سرمایہ کاری سے متعلق منصوبوں پر کام کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی محنت کے مطابق نتائج حاصل ہوں گے۔ طلباء اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ علمی یا سیاسی بحثوں میں پڑنے سے گریز کریں۔ آج کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بھی خطرہ مول نہ لیں۔ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں۔ اپنی صحت کے معاملے میں غفلت برتنے سے بعد میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی نئے کام یا منصوبے کا آغاز کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔
سنبلہ
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آپ روحانیت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ نئے کاموں کا آغاز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ آپ کو اپنے پیاروں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ دوپہر کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے، جس سے آپ کی والدہ کی صحت کے حوالے سے تشویش پیدا ہو سکتی ہے۔ مشورہ ہے کہ آج مستقل اثاثوں (جیسے جائیداد وغیرہ) سے متعلق کوئی بھی کام ملتوی کر دیں۔ سرکاری یا دفتری دستاویزات کے معاملات میں انتہائی احتیاط برتیں۔ گاڑی یا بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت محتاط رہیں۔
میزان
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ آج باہر کا کھانا کھانے یا سفر کرنے سے گریز کریں۔ خاندانی تنازعات کے دوران اپنی گفتگو پر دھیان رکھیں، کیونکہ منفی سوچ کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ کچھ الجھنیں یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوپہر تک، پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ خوشی کا احساس لے لے گا۔ آپ نئے کاموں کو سنبھالنے کے لیے تیار محسوس کریں گے اور اپنے مخالفین پر قابو پا لیں گے۔ شام کا وقت خوشگوار گزرے گا، جسے آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں گے۔
عقرب
آج جمعہ، 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں ہے۔ آج ملے جلے نتائج ملیں گے؛ آپ سکون اور اطمینان محسوس کریں گے، اور دن اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے گزرے گا۔ آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تاہم، دوپہر کے وقت خاندان میں کوئی تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔تنازعے سے بچنے کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کے کام کی جگہ پر ماحول شاید مکمل طور پر سازگار نہ ہو، اور کاروباری امکانات بھی اوسط درجے کے رہیں گے۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں اور اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں؛ کوئی پرانی بیماری یا تکلیف دوبارہ ابھر سکتی ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
برج قوس
آج بروز جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج حادثات کا امکان ہے؛ لہٰذا، تمام معاملات میں احتیاط برتیں۔ گاڑیاں آہستہ چلائیں اور کسی بھی کام میں جلد بازی سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو اچانک اور غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے مزاج میں کچھ شدت یا چڑچڑاپن بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تنازعات کا امکان ہے۔ کام کا دباؤ زیادہ رہے گا، اگرچہ دوپہر کے بعد صورتحال میں بہتری متوقع ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر محسوس کریں گے۔ دوستوں اور پیاروں کی جانب سے تحائف ملنے کا امکان ہے۔ آپ کے خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا اور اندرونی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
جدی
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن کاروبار یا ملازمت سے وابستہ افراد کے لیے سازگار ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے یا شریکِ حیات کی جانب سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے خوشگوار واقعات آپ کا موڈ اچھا رکھیں گے۔ تاہم، دوپہر کے وقت آپ کو کچھ ذہنی بے چینی یا صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بات چیت کے دوران کچھ الجھن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ تفریح پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ محتاط رہیں، کیونکہ اگر آپ کسی تنازعے میں پڑ گئے تو آپ کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مجموعی طور پر، صحت کے نقطہ نظر سے یہ وقت اچھا ہے۔
دلو
آج جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن فائدہ مند ہے۔ آپ کو کاروبار میں منافع ہوگا اور آپ کی سماجی حیثیت میں بہتری آئے گی۔ آپ کو ملازمت میں ترقی مل سکتی ہے اور آپ کے اعلیٰ افسران آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کو وہ رقم واپس مل سکتی ہے جو پہلے کسی کو ادھار دی تھی، اور آپ نئی سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی تفریحی مقام کے سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد کی تسلی بخش ترقی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، اور آپ کی خاندانی زندگی میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ اپنے خاندان کی بہتری یا تفریح کے لیے کچھ اشیاء خرید سکتے ہیں۔
حوت
آج، جمعہ 16 اکتوبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کی دلچسپی ادبی سرگرمیوں میں رہے گی، اور آپ کچھ نئے منصوبوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کسی مذہبی زیارت یا سفر کا امکان ہے۔ آپ بیرونِ ملک مقیم دوستوں یا پیاروں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ بیک وقت توانائی کی زیادتی اور جسمانی تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائیں گے، اور مالی فائدہ حاصل ہونے کا قوی امکان ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں سے فائدہ پہنچے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر، آپ کسی بات کو لے کر تھوڑی بے چینی یا تشویش محسوس کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔