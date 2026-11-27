27 نومبر کا زائچہ: آج سرطان کے حامل افراد کے اخراجات بڑھیں گے، تنازعات سے گریز کریں
آج اس برج کے حامل افراد بے چینی محسوس کریں گے اور ان کی صحت کمزور رہے گی۔
Published : November 27, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 7:38 AM IST
حمل
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے تیسرا گھر ہے۔ آج آپ کا ذہن بے چین رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، آپ کو اہم کام مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن دوپہر تک آپ نئے کاموں کو شروع کرنے کے لیے پرجوش محسوس کریں گے۔ آپ علمی یا منطقی بحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ادبی سرگرمیوں کے لیے یہ ایک سازگار دن ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ صحت کے حوالے سے، بہتر ہوگا کہ کسی بھی طے شدہ تفریحی سفر یا باہر جانے کے منصوبے کو ملتوی کر دیں۔
ثور
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے دوسرےگھر ہے۔ آج آپ کو اپنے کام میں ثابت قدم اور پرسکون رہنے پر توجہ دینی چاہیے، بصورتِ دیگر اچھے مواقع ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ سفر شاید کامیاب نہ رہے۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے محبت اور تعاون حاصل ہوگا۔ فنکاروں، دستکاروں اور مصنفین کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پا لیں گے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
جوزا
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے پہلا گھر ہے۔ آج کا دن فائدہ مند ہے۔ آپ صبح سے ہی تروتازہ اور خوش باش محسوس کریں گے۔ آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے اور تحائف بھی مل سکتے ہیں۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ منفی خیالات دور ہونے سے آپ کا جوش و خروش بلند رہے گا۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔
سرطان
جمعہ، 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے بارہواں گھر ہے۔ آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کی صحت کچھ کمزور ہو سکتی ہے۔ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا ان کے ساتھ کچھ کشیدگی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کسی بھی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ غلط فہمیوں یا بحث و تکرار سے گریز کریں۔ آج دوسروں کے ساتھ میل جول میں احتیاط برتیں، بہتر یہی ہوگا کہ زیادہ تر وقت خاموش رہیں۔
اسد
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے گیارہواں گھر ہے۔ آپ کاروبار میں منافع اور آمدنی میں اضافے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔ آپ عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں، جن کی جانب سے آپ کو بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کو خریداری (شاپنگ) کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کو بزرگوں اور بڑے بہن بھائیوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ کوئی خوشگوار یا مبارک تقریب منعقد ہو سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور آپ کو شریکِ حیات کا تعاون حاصل ہوگا۔ صحت کے اعتبار سے آج کا دن بہترین ہے۔
سنبلہ
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کے برج سے دسواں گھر ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے مبارک اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ آپ جو بھی نیا کام شروع کریں گے، اس میں کامیابی ملے گی۔ یہ دن کاروباری افراد اور ملازمت پیشہ، دونوں کے لیے منافع بخش ہے؛ ترقی (پروموشن) کا امکان ہے اور آپ کو اپنے اعلیٰ افسران سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ دولت حاصل کریں گے اور عزت و احترام پائیں گے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ خاندان میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کا ذہن مثبت خیالات سے سرشار ہوگا۔ سرکاری امور مکمل ہوں گے۔ کاروباری سلسلے میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے۔
میزان
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ نئے کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئی حکمت عملیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے اعلیٰ افسران کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔ آپ علمی اور ادبی سرگرمیوں میں متحرک رہیں گے۔ کسی مذہبی سفر (زیارت) کا موقع بھی بن سکتا ہے۔ بیرونِ ملک مقیم دوستوں یا رشتہ داروں کی جانب سے کوئی خبر موصول ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت آپ کو اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور بچوں سے متعلق خدشات آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ آج کسی بھی قسم کی بحث یا تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں، آپ کے ساتھی کا مثبت رویہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔
عقرب
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج احتیاط سے کام لیں؛ کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز نہ کریں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ مشکوک سرگرمیوں سے دور رہیں، کیونکہ ان سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ سرکاری امور کو بہت سوچ سمجھ کر نمٹائیں۔ کسی بھی نئے رشتے میں بندھنے سے پہلے گہرائی سے سوچ بچار کر لیں۔ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے کچھ تشویش ہو سکتی ہے۔ عبادت یا مراقبہ میں وقت گزارنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ طلباء کے لیے یہ دن سازگار ہے۔
قوس
جمعہ 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا می ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے ساتویں گھر میں واقع ہوگا۔ یہ دن علمی، منطقی اور تحریری کاموں کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ تفریح، سفر، دوستوں سے ملاقات، لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے اور نئے کپڑے خریدنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ کاروباری شراکت داری سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ زیرِ التوا کاموں کو مکمل کرنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے، اور عوامی حلقوں میں آپ کی ساکھ میں بہتری آ سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ وقت اچھا ہے۔ آج آپ کسی نئے منصوبے کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔
جدی
جمعہ، 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے چھٹے گھر میں واقع ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ کو عزت، احترام اور خوشی حاصل ہوگی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ آج کاروبار منافع بخش رہے گا اور مالی فوائد حاصل ہونے کا قوی امکان ہے۔ ساتھی آپ کی مدد کریں گے اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ قانونی معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔
دلو
جمعہ، 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا (میں ہوگا، جو آپ کی برج سے پانچواں گھر ہے۔ آپ کا دن ملے جلے نتائج کا حامل رہے گا۔ خیالات میں واضح پن یا استحکام نہ ہونے کی وجہ سے، بہتر ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ سفر کے دوران آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے مطلوبہ کام ادھورے رہ گئے تو آپ مایوسی یا بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر تعاون نہ ملنے سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ کاروباری افراد کو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اور گھر والوں کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی صحت یا ان کی پڑھائی کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔
حوت
جمعہ، 27 نومبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہوگا، جو آپ کی برج سے چوتھا گھر ہے۔ آپ خود میں تازگی اور توانائی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، اور گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کا تنازعہ آپ کو بے چین کر سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جائیداد یا گاڑیوں سے متعلق دستاویزات کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے۔