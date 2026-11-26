چھبیس نومبر 2026 کا زائچہ: برجِ جوزا کو کسی تنازعے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جانیے آپ کا دن کیسا گزرے گا
اس برج کے حامل افراد کو آج تمام معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کوئی بھی نیا کام شروع نہ کریں۔
Published : November 26, 2026 at 7:37 AM IST
حمل (Aries)
جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے دوسرا گھر ہے۔ اپنی گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کریں؛ اس سے ممکنہ تنازعات سے بچنے میں مدد ملے گی۔ یہ وقت مصنفین اور فنکاروں کے لیے سازگار ہے۔ بہن بھائیوں کے درمیان محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ دوپہر تک آپ کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں اور آپ کا جوش و خروش کچھ کم ہو سکتا ہے۔ دفتر کے کاموں میں آپ کی دلچسپی کم ہو سکتی ہے اور آپ کچھ معاملات پر جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے رشتوں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو اپنے پیاروں کو منانا پڑ سکتا ہے۔ آج کا دن مالی معاملات کے لیے اچھا ہے، اور آپ کی صحت بہتر رہے گی۔
ثور (Taurus)
جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے پہلا گھر ہے۔ آج کے دن ملے جلے نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ دن کا آغاز تازگی اور خوشی کے ساتھ کریں گے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت آپ مشکل کاموں کو بھی آسان بنا سکیں گے، اور کام کے حوالے سے آپ کا جوش و خروش بلند رہے گا۔ دوپہر کے وقت آپ کچھ تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے ہی خیالات میں کھوئے رہ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ کسی بھی اہم فیصلے کو کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر دیں۔
جوزا (Gemini)
جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے بارہواں گھر ہے۔ آج ہر معاملے میں احتیاط برتیں۔ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ کسی بات پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آج کوئی نیا کام یا منصوبہ شروع نہ کریں۔ آپ کو جسمانی تکلیف اور ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم دوپہر تک کام کے لیے آپ کا جوش و خروش واپس آ جائے گا اور گھریلو ماحول زیادہ خوشگوار ہو جائے گا۔ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ آپ تفریح پر کچھ رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور باہر کا کھانا پینے سے گریز کریں۔
سرطان (Cancer)
جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے گیارہواں گھر ہے۔ آج آپ کو اپنی گھریلو زندگی اور پیشہ ورانہ میدان دونوں میں فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کو کسی قریبی یا پیارے شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت اچھی رہے گی؛ تاہم، دوپہر کے وقت کچھ خدشات یا پریشانیاں آپ کو الجھا سکتی ہیں۔ اس دوران صبر سے کام لینے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر خاموش رہیں۔ شام کے وقت شروع کیا گیا کام ادھورا رہ سکتا ہے۔ آج غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔
اسد (Leo)
آج جمعرات 26 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے دسواں گھر ہے۔ دن خوشگوار رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے یہ دن منافع بخش ہے؛ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ نئے گاہک بنانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن معمول کے مطابق گزرے گا۔ آپ خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اور بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہوگا۔ صحت کے حوالے سے کسی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
سنبلہ (Virgo)
آج، جمعرات، 26 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے نواں گھر ہے۔ یہ دن نئے کام یا منصوبے شروع کرنے کے لیے سازگار ہے۔ آپ کا رجحان مذہبی سرگرمیوں کی طرف رہے گا۔ دفتر یا کاروباری مقام پر آپ کو کام کے بھاری بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ بیرونِ ملک سفر کرنے کے خواہشمند ہیں، وہ آج مثبت پیش رفت کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ کو نئے کام یا اہداف سونپے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی زیرِ التوا کام آج مکمل ہو جائے گا۔ کاروبار میں توسیع کا امکان ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار رہے گی، اور آپ کو عزت و شہرت حاصل ہوگی۔ آپ کا رجحان یوگا یا ورزش کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔
میزان (Libra)
آج، جمعرات، 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھواں گھر ہے۔ کاموں کے منصوبہ بندی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں اور آپ پر سستی یا کاہلی طاری ہو سکتی ہے۔ مقررہ وقت کے اندر کام مکمل کرنے میں آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ آج اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں اور باہر کا کھانا پینے سے گریز کریں۔ سفر کے دوران رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ آپ کی ملاقات کسی دور کے رشتہ دار سے ہو سکتی ہے۔ کاروبار میں منافع کا بھی امکان ہے۔ اپنے شریکِ حیات کے جذبات کا احترام ضرور کریں۔
عقرب (Scorpio)
آج جمعرات، 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے ساتواں گھر ہے۔ آج آپ کے خاندان میں خوشی اور مسرت کا ماحول رہے گا؛ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی سماجی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سفر کا بھی امکان ہے۔ دوپہر کے وقت آپ کی طبیعت کچھ ناساز رہ سکتی ہے اور آپ کو کچھ خدشات یا پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اپنے کام کی جگہ یا کاروبار میں کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے سے گریز کریں۔ یوگا اور مراقبہ کرنے سے آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں کچھ عدم اطمینان محسوس کر سکتے ہیں۔
قوس (Sagittarius)
آج جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹا گھر ہے۔ یہ ایک سازگار دن رہے گا۔ اگرچہ آپ مکمل طور پر تندرست محسوس نہ بھی کر رہے ہوں، تب بھی آپ اپنے زیرِ التوا کام مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی کوششیں بھی کریں گے۔
جدی (Capricorn)
آج جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی محنت کے مقابلے میں کم صلہ ملے، اس کے باوجود آپ اپنی لگن اور محنت جاری رکھیں گے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ آپ کی صحت عام طور پر اچھی رہے گی، تاہم باہر کا کھانا پینے سے پرہیز کرنا بہتر ہوگا۔ دوپہر کے وقت آپ کے رکے ہوئے یا زیرِ التوا کام مکمل ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بیمار رہے ہیں، ان کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے ننھیالی خاندان (مادری رشتہ داروں) کی جانب سے اچھی خبر ملے گی۔ آپ کے ساتھی کارکن آپ کی مدد کریں گے۔
دلو (Aquarius)
آج جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے اپنے برج سے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آپ آج اپنے تمام کام پورے اعتماد کے ساتھ مکمل کریں گے۔ آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے، جن میں آبائی جائیداد سے متعلق فوائد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ گاڑیوں یا جائیداد (ریل اسٹیٹ) سے متعلق کاغذی کارروائی کرتے وقت احتیاط برتیں۔ آپ ذہنی طور پر خود کو مالا مال محسوس کریں گے اور آپ کے اندر ایک اندرونی خوشی کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ جو بھی کام کریں گے، اس میں آپ کو اطمینان ملے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں؛ غیر ضروری باہر جانے اور بلا سوچے سمجھے خریداری کرنے سے گریز کریں۔ اپنی صحت کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
حوت (Pisces)
آج جمعرات 26 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں ہے، جو آپ کے اپنے برج سے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، اور آپ خوشی اور جوش و خروش میں اضافہ محسوس کریں گے۔ آپ کی کام کی جگہ پر رکے ہوئے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کو کاروبار میں بھی فائدہ ہوگا۔ خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات مثبت رہیں گے۔ آپ مالی معاملات پر زیادہ بہتر طریقے سے توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ آپ پختہ عزم اور خود اعتمادی کے ساتھ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے بھی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے بچوں سے متعلق اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز رکھ سکیں گے۔