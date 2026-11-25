پچیس نومبر 2026 کا زائچہ: آج برج ثور کے لیے اخراجات بڑھیں گے، اور اختلافات میں اضافہ ہوگا
آج اس برج کے حامل افراد بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ گفتگو اور رویے، دونوں میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
Published : November 25, 2026 at 7:48 AM IST
حمل (Aries)
بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو مالی معاملات اور لین دین کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تنازعات سے گریز کریں، کیونکہ یہ خاندان کے اندر بڑے جھگڑوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ غیر ضروری اشیاء پر بھی اخراجات کر سکتے ہیں۔ گھر اور کام کی جگہ پر ماحول سازگار رہے گا۔ مجموعی طور پر، یہ آپ کے لیے ایک اوسط درجے کا دن ہوگا۔
ثور tauras
بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھرمیں ہوگا۔ آج کا دن فائدہ مند رہے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں گے۔ آپ مالی منصوبہ بندی کر سکیں گے، اور مالی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آج آپ کپڑے یا زیورات خرید سکتے ہیں، اور کام کی جگہ پر آپ کو اپنی پسند کے کام کرنے کا موقع ملے گا۔
جوزا (Gemini)
بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند بارہویں گھرمیں ہوگا۔ آج آپ کو جسمانی تکلیف یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنی گفتگو اور رویے میں احتیاط برتیں۔ آنکھوں میں درد ہونے کا بھی امکان ہے۔ خاندان کے افراد یا رشتہ داروں کے ساتھ اختلافِ رائے ہو سکتا ہے، اور آپ کے الفاظ یا اعمال کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ محتاط رہیں اور حادثات سے بچیں۔ آمدنی سے زیادہ اخراجات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توانائی غیر پیداواری کاموں میں ضائع کر دیں۔ دوسروں کے ساتھ تنازعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ روحانیت اور خدا کی عبادت میں مشغول رہنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔
سرطان (Cancer)
بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھرمیں ہوگا۔ آپ کو غیر متوقع مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ دن خوشی اور جوش و خروش سے بھرپور ہوگا کیونکہ آپ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور آپ منافع بخش کاروباری سودوں میں حصہ لے سکیں گے۔ آپ کو اپنے بیٹے یا شریکِ حیات کی جانب سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سفر کا امکان بھی موجود ہے۔ جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں، ان کے لیے رشتہ طے پانے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ لذیذ کھانوں اور دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ طلباء کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے، اگرچہ دوپہر کے وقت ذہن کچھ منتشر ہو سکتا ہے۔
اسد (Leo)
آج، بدھ 25 نومبر 2026 کو، چاند برج ثورمیں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھرمیں ہوگا۔ پختہ خود اعتمادی اور بلند حوصلے کے ساتھ، آپ اپنے تمام کام کامیابی سے مکمل کریں گے۔ آپ کو کاروبار میں منافع ہوگا اور ملازمت میں ترقی کے اشارے مل رہے ہیں۔ آپ اپنی کارکردگی سے اپنے اعلیٰ افسران کو متاثر کریں گے۔ آپ کو اپنے والد سے فائدہ پہنچے گا، اور جائیداد یا گاڑیوں سے متعلق معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو سرکاری امور سے متعلق کاموں میں کامیابی ملے گی۔ آپ گھریلو خوشیوں کا تجربہ کریں گے، اور اپنے شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔
سنبلہ (Virgo)
آج بدھ 25 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھرمیں ہوگا۔ آج کا دن مبارک ہے؛ یہ مذہبی سرگرمیوں اور سفر کے لیے ایک سازگار وقت ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ایک خوشگوار تجربہ ہوگا، اور آپ کو اپنے دوستوں سے فائدہ پہنچے گا۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے جو غیر ملکی روابط پر مبنی کاروبار کے لیے موزوں ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کی جانب سے خبریں ملنے پر خوشی ہوگی۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے؛ آج آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ آپ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے، اور اپنے شریکِ حیات کے ساتھ ماضی کے کوئی بھی اختلافات حل ہو جائیں گے۔
میزان (Libra)
آج بدھ 25 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں داخل ہو کر آپ کے آٹھویں گھر میں آئے گا۔ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ گفتگو میں احتیاط برتیں اور چھپے ہوئے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ دشمنی یا بدخواہی سے دور رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اچانک مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا رجحان پراسرار یا مخفی موضوعات کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی سرگرمیوں اور عبادت و بندگی کے لیے بہترین وقت ہے۔ گہرا غور و فکر آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد دے گا۔
عقرب (Scorpio)
آج بدھ 25 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں داخل ہو کر آپ کے ساتویں گھر میں آئے گا۔ آج آپ کچھ خاص کرنے کی خواہش محسوس کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیں۔ دوستوں کے ساتھ باہر جانے یا کھانا کھانے کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ آپ تفریح، عمدہ کھانوں اور نئے کپڑوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی سماجی حیثیت میں بہتری آئے گی اور آپ کو سواری (گاڑی) کے آرام و سہولت سے فائدہ مل سکتا ہے۔ کسی پیارے کی صحبت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، اور آپ اپنی ازدواجی زندگی میں زیادہ قربت محسوس کریں گے۔
قوس (Sagittarius)
آج بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثورمیں داخل ہو کر آپ کے چھٹے گھر میں آئے گا۔ آج کا دن مبارک اور اچھا رہے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کو شہرت، پذیرائی اور خوشی حاصل ہوگی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ اپنے مخالفین اور دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے۔ اپنے کام کی جگہ پر، آپ کو ساتھیوں اور ماتحتوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے اور رکے ہوئے کام مکمل ہوں گے۔ مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے، اور شریکِ حیات کے ساتھ اگر کوئی اختلافات چل رہے ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے۔
جدی (Capricorn)
آج بدھ 25 نومبر 2026 کو، چاند برج ثور میں داخل ہو کر آپ کے پانچویں گھر میں آئے گا۔ آج آپ بے چینی یا ذہنی کشمکش محسوس کر سکتے ہیں، اور کسی بھی معاملے پر حتمی فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ قسمت کا ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگ افراد کی صحت کے بارے میں بھی تشویش بڑھ سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیسہ غلط جگہوں پر خرچ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔
دلو (Aquarius) آج بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ خوف اور سستی کے احساسات مایوسی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کی رفتار سست ہو سکتی ہے، اور کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ خاندان کے اندر تنازعات یا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وقت پر کھانا نہ ملنے سے آپ کی چڑچڑاہٹ بڑھ سکتی ہے، اور آپ کو مناسب نیند لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ عوامی سطح پر آپ کی ساکھ برقرار رہے۔
حوت (Pisces) – آج بدھ 25 نومبر 2026 کو چاند برج ثور میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھرمیں ہوگا۔ آج آپ کچھ نئے کام شروع کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار سکتے ہیں۔ آپ کی ذہنی کیفیت اچھی رہے گی، اور آپ درست فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ کسی رومانوی تعلق کے آغاز کا امکان بھی موجود ہے۔ ستارے آپ کے حق میں ہیں؛ آپ اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں اور آپ کو عزت یا احترام مل سکتا ہے۔ آپ اپنے اہداف کو وقت پر پورا کرنے کے قابل ہوں گے۔ طلباء کے لیے یہ ایک سازگار دن ہے۔