چوبیس نومبر 2026 کا زائچہ: آج، برج ثور والوں کو کام کے بھاری بوجھ کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے
اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد آج تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نامکمل کاموں کی وجہ سے وہ عدم اطمینان محسوس کرسکتے ہیں۔
Published : November 24, 2026 at 7:48 AM IST
حمل (Aries)
منگل 24 نومبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہوگا، جو آپ کے پہلے گھر میں واقع ہے۔ آج آپ نئے کاموں کے لیے پرجوش رہیں گے، اور اچھی صحت آپ کے حوصلے کو مزید بڑھائے گی۔ آپ قریبی دوستوں کے ساتھ کسی سماجی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں، اور آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی اطمینان بخش رہے گی۔ دوپہر کے وقت، آپ کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہو سکتی ہے؛ باہر کھانے پینے سے گریز کریں اور آرام کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ مالی لین دین میں احتیاط برتیں، اپنے ذہن کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور منفی خیالات سے دور رہیں۔
ثور (Taurus)
منگل 24 نومبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہوگا، جو آپ کے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کو کچھ تذبذب یا الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کام ادھورے رہ جائیں تو آپ عدم اطمینان محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو نزلہ، کھانسی یا بخار بھی ہو سکتا ہے؛ بہتر ہوگا کہ آج لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کریں۔ کام کی جگہ پر آپ کو کام کے بھاری بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ مذہبی سرگرمیوں پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد حالات زیادہ سازگار ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کے جوش و خروش میں اضافہ ہوگا اور ممکنہ مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ آپ کو دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔
جوزا (Gemini)
منگل 24 نومبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہوگا، جو آپ کے گیارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی، دونوں لحاظ سے آج کا دن نتیجہ خیز رہے گا۔ آپ اہم بات چیت میں مصروف رہیں گے، اور نئے کاموں کے امکانات آپ کو متحرک رکھیں گے۔ اگرچہ کام کا بھاری بوجھ آپ کو کچھ تھکا سکتا ہے، لیکن دوپہر کے وقت اپنے اہداف حاصل کرنے پر آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ دوستوں کے ساتھ خوشگوار ملاقات کر سکتے ہیں، اور باہر جانے کا بھی امکان ہے۔ آپ سماجی کاموں میں حصہ لیں گے اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔
سرطان (Cancer)
منگل 24 نومبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہوگا، جو آپ کے دسویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کا رویہ مثبت رہے گا اور آپ نئے کام شروع کرنے کے لیے پرجوش محسوس کریں گے۔ ابتدا میں، آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششیں غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اعلیٰ افسران سے رہنمائی کی ضرورت ہو، تو اسے طلب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ آپ کی صحت کمزور رہ سکتی ہے؛ بہتر یہی ہے کہ باہر جانے سے گریز کریں۔ آپ کو شدید غصہ آ سکتا ہے، تاہم دوپہر کے بعد آپ کا مزاج بہتر ہو جائے گا۔ جو لوگ کاروبار یا ملازمت سے وابستہ ہیں، وہ غالباً کسی اہم میٹنگ میں مصروف رہیں گے۔
اسد (Leo)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ طبیعت کی ناسازی اور بے چینی محسوس کر سکتے ہیں؛ دوستوں کے ساتھ باہر جانے سے گریز کریں۔ آپ کچھ معاملات پر غصے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی اور آپ کے خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ اہم گفتگو کریں گے۔ اپنے کام کی جگہ پر کسی بھی قسم کے تنازعے سے بچیں۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے بڑے منصوبے بنا سکتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اہم معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے شریکِ حیات کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔
سنبلہ (Virgo)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج کوئی نیا کام شروع کرنے یا سفر کرنے سے گریز کریں۔ روحانی میدان میں کامیابی یا کوئی بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہے؛ آپ کسی مذہبی تقریب میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ مراقبہ اور یوگا کے ذریعے آپ اپنے غصے پر قابو پا سکیں گے۔ آپ توانائی کی کمی یا جسمانی سستی محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کو غصے کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کام وقت پر مکمل نہ ہوں۔ کاروبار میں، اپنے شراکت داروں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں کامیابی کے لیے، اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کی قدر کریں۔ طلباء کے لیے، یہ وقت ملے جلے (اوسط) نتائج کا حامل ہوگا۔
میزان (Libra)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ دن کا آغاز خوشگوار انداز میں ہوگا۔ آپ کسی نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے خود سے متحرک محسوس کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کے ذہن میں کچھ خدشات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں جو مالی فائدے کا باعث بنے، اور کاروبار کو وسعت دینے کے لیے سفر کا امکان بھی ہے۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں، خاص طور پر دوپہر کے وقت۔ چھپے ہوئے دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔
عقرب (Scorpio)
منگل 24 نومبر 2026 کو برج حمل میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج آپ ذہنی یا فکری نوعیت کے کاموں میں مصروف رہیں گے، اور دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ مثبت رہے گا۔ مالی معاملات کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے، اور آپ اپنے کاروبار میں ہونے والے معاشی فوائد سے خوش ہوں گے۔ دوپہر کے بعد، آپ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں؛ تاہم، باہر کھانے پینے سے گریز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا اپنا خیال رکھیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوشگوار دن گزاریں۔
قوس (Sagittarius)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ سخت محنت کے باوجود آپ کو اپنے کام میں محدود کامیابی مل سکتی ہے، جس سے کچھ مایوسی ہو سکتی ہے۔ آج سفر کرنے سے گریز کرنا مناسب رہے گا۔ دن کا آخری حصہ زیادہ سازگار ہوگا اور آپ میں نئی توانائی کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور کاروبار سے متعلق کسی میٹنگ کا امکان بھی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔
جدی (Capricorn)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ کوشش کریں کہ آج زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ زمین یا جائیداد سے متعلق کسی بھی دستاویز کو بہت احتیاط سے پڑھیں، اور سرکاری یا قانونی/عدالتی معاملات میں پڑنے سے گریز کریں۔ آپ کو کچھ ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ضد کرنے سے گریز کرنا ہی دانشمندی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ سرکاری حکام یا اعلیٰ افسران کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کا سفر کا کوئی منصوبہ ہے، تو فی الحال اسے ملتوی کر دیں۔ صحت کا کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ ابھر سکتا ہے؛ براہ کرم اپنا خیال رکھیں۔
دلو (Aquarius)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آپ نئے کام شروع کرنے کی ترغیب محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے میں وقت لگے گا۔ یہ دن ادب سے متعلق کاموں کے لیے سازگار ہے۔ دوپہر کے بعد حالات بدل سکتے ہیں، اگرچہ دن بھر کچھ الجھن یا تذبذب کی کیفیت برقرار رہ سکتی ہے۔ آپ کسی کی باتوں یا رویے سے دل آزردہ ہو سکتے ہیں۔ روحانیت کی طرف رجوع کرنے سے ذہنی بے چینی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کی صحت درمیانی (معمول کے مطابق) رہے گی۔
حوت (Pisces)
منگل 24 نومبر 2026 کو، برج حمل میں موجود چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کریں گے۔ کسی کے ساتھ تنازعہ یا کشیدگی پیدا ہونے کا امکان ہے؛ مشورہ ہے کہ اپنی گفتگو پر قابو رکھیں۔ کاروباری میدان میں آپ کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندرونی کشمکش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محتاط رہیں، کیونکہ صحت کے معاملے میں کوئی بھی غفلت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے جذبات کا خیال رکھیں اور ان کا احترام کریں۔