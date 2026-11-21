21 نومبر 2026 کا زائچہ: آج قسمت ان برجوں کے حق میں رہے گی، اپنی پیش گوئی ملاحظہ کریں
ہفتے کے آخری دن چاند برجِ حوت سے گزر رہا ہے۔ اس کا اثر تمام افراد پر پڑے گا۔
Published : November 21, 2026 at 7:17 AM IST
حمل (Aries)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت (میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار ہے۔ صحت مند جسم اور خوشگوار ذہن کے ساتھ، آپ اپنے تمام کام مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر، آپ خود کو توانائی سے بھرپور اور پرجوش محسوس کریں گے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ کو اپنی والدہ کی جانب سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں اور پیاروں سے ملاقات ایک خوشگوار ماحول پیدا کرے گی۔ آپ کے شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ ۔
ثور (Taurus)
آج بروز ہفتہ، 21 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں سے بھرپور ہے۔ آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا اور آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ ماحول خوشگوار رہے گا۔ نئے روابط اور جان پہچان آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایک مختصر سفر خوشگوار رہے گا۔ سارا دن آپ کا ذہن خوشی اور مسرت سے سرشار رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد اپنا کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔ طلباء کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔
جوزا (Gemini)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ گھر، دفتر اور اپنے سماجی حلقے میں سازگار ماحول کی بدولت آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی ساکھ اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے اعلیٰ افسران کا تعاون آپ کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ آپ کی گھریلو زندگی میں خوشیاں ہوں گی اور آپ دنیاوی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اپنی محبت کی زندگی میں، آپ کو اپنے ساتھی کی جانب سے کوئی خاص تحفہ مل سکتا ہے۔ سرکاری امور میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی، جس سے آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کی مالی صورتحال تسلی بخش رہے گی۔
سرطان (Cancer)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت ہے۔ یہ آپ کی برج سے نویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ مذہبی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ کسی مذہبی مقام کا دورہ آپ کو خوشی دے گا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کی قسمت کا رخ مثبت سمت میں مڑ جائے۔ حال ہی میں ادھورے رہ جانے والے کام آج مکمل ہو سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ بھی خوشگوار وقت گزار سکیں گے۔ کاروبار میں غیر ملکی اداروں کے ساتھ کوئی بڑا سودا طے پا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور غیر متوقع مالی فائدہ ملنے کا بھی امکان ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ وقت سازگار ہے، اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔
اسد (Leo)
ج، ہفتہ، 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت (Pisces) میں ہے—جو آپ کی اپنی برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کو اپنی صحت کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے؛ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت سے متعلق معاملات پر کچھ رقم خرچ کرنی پڑے۔ اپنی خوراک کے بارے میں احتیاط برتیں اور باہر کا کھانا کھانے سے گریز کریں۔ موسمی یا متعدی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ کام کی جگہ پر اختلافاتِ رائے پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول کچھ ناگوار ہو سکتا ہے۔ روحانیت میں دلچسپی، مراقبہ اور ذکر و اذکار آپ کی درست سمت میں رہنمائی کریں گے اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ خاندان کی جانب سے ملنے والا تعاون آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔
سنبلہ (Virgo)
آج ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت (Pisces) میں ہے—جو آپ کی اپنی برج سے ساتویں گھر میں واقع ہے۔ یہ دن آپ کے لیے سازگار ہے۔ کسی قریبی اور عزیز شخص کے ساتھ ہونا آپ کو بے حد خوشی دے گا، اور آپ اپنی ازدواجی زندگی میں قربت اور اپنائیت محسوس کریں گے۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی سماجی حیثیت اور ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اہم اور بامعنی گفتگو کریں گے، اور مل کر کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ آپ عمدہ لباس، زیورات اور بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ نئی گاڑی خریدنے کے منصوبے بھی بن سکتے ہیں۔ صحت کے نقطہ نظر سے یہ ایک اچھا وقت ہے۔
میزان (Libra)
ج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹا گھر ہے۔ آج آپ اپنا وقت تفریح اور سیر و تفریح میں گزاریں گے۔ تاہم، متعدی بیماریوں سے محتاط رہیں؛ صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ دنیاوی معاملات کے حوالے سے کچھ بے رخی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے شریکِ حیات کی صحت کچھ خراب ہو جائے۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں شاید زیادہ خوشگوار نہ رہیں۔ کاروباری افراد کو اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی عوامی اور سماجی زندگی میں محدود کامیابی مل سکتی ہے۔
عقرب (Scorpio)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ آج سفر کرنے سے گریز کریں۔ آپ اپنی صحت کے بارے میں فکرمند ہو سکتے ہیں، اور بچوں سے متعلق مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی خودداری اور وقار کے تحفظ کے لیے محتاط رہیں۔ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ وقت مالی منصوبہ بندی کے لیے اچھا ہے۔ فکری بحثوں یا تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ اسٹاک مارکیٹ میں، لالچ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے کام کی جگہ پر، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آج اپنے زیرِ التوا کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔
قوس (Sagittarius)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھا گھر ہے۔ آج آپ میں جوش و خروش کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اختلافِ رائے کی وجہ سے گھر کا ماحول کشیدہ ہو سکتا ہے۔ مستقل اثاثوں سے متعلق کسی بھی دستاویزات پر خاص توجہ دیں۔ مالی نقصان کا خدشہ ہے، لہذا ایسی کسی بھی چیز سے بچیں جس سے آپ کی ساکھ یا شہرت کو نقصان پہنچے۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ آپ کو سینے میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو، آج کا دن آرام کرنے میں گزاریں اور زیادہ تر وقت خاموش رہیں۔
جدی (Capricorn)
آج بروز ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کے برج سے تیسرا گھر ہے۔ آپ حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے اپنے مخالفین کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ نئے کاموں یا منصوبوں کا آغاز کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کی تمام کوششیں کامیاب ثابت ہوں گی۔ آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا، اور اسٹاک مارکیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہوگی۔ دوستوں، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ ذہنی الجھنیں دور ہوں گی۔ طلباء اپنی پڑھائی پر بہتر توجہ دے سکیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ صحت کے لحاظ سے آج کا دن سازگار ہے۔
دلو (Aquarius)
آج ہفتہ 21 نومبر 2026 کو، چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کی اپنی برج سے دوسرا گھر ہے۔ اندرونی کشمکش کی وجہ سے آپ کو کسی حتمی فیصلے تک پہنچنے میں دشواری ہو سکتی ہے؛ لہٰذا، بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ گفتگو میں احتیاط نہ برتنے کی صورت میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا گھر والوں کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے۔ مذہبی سرگرمیوں پر آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کی صحت کچھ ناساز رہ سکتی ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت اوسط درجے کا ہے۔ منفی خیالات سے دور رہیں۔ آج اپنے کاروبار میں کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ایسے کام سونپے جا سکتے ہیں جو انہیں پسند نہ ہوں۔
حوت (Pisces)
آج ہفتہ 21 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں ہے، جو آپ کی اپنی برج سے پہلا گھر ہے۔ آج آپ خوشی اور جوش و خروش محسوس کریں گے۔ نئے کاموں کا آغاز فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے طے شدہ کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے، اور آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ کاروبار میں منافع کا قوی امکان ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی، اور خاندان میں سکون اور خوشی کا ماحول ہوگا۔ بچوں سے متعلق خدشات دور ہوں گے۔ آپ کی صحت بہترین رہے گی۔